Украина и Венгрия одобрили план действий по приоритетам сотрудничества с ЕС

Украина и Венгрия одобрили план действий по реализации приоритетов украинского сотрудничества с Европейским Союзом во время венгерского председательства в ЕС.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Константин ГРИЩЕНКО находится с рабочим визитом в Венгрии.

В Будапеште К.ГРИЩЕНКО встретился с министром иностранных дел Венгрии Яношом МАРТОНИ. Под председательством министров состоялись переговоры официальных делегаций, в ходе которых стороны обсудили наиболее актуальные вопросы украинско-венгерского сотрудничества, а также отношения Украины с Европейским Союзом через призму председательства Венгрии в ЕС.

На встрече был одобрен План действий по реализации приоритетов сотрудничества Украина-ЕС во время венгерского председательства в Евросоюзе и достигнута договоренность о содержательном наполнении инициативы ЕС “Восточное партнерство”.

Венгерская сторона заверила, что будет со своей стороны способствовать активному продвижению переговоров между Украиной и Евросоюзом по Соглашению об ассоциации, включая создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также по скорейшей имплементации положений Плана действий по введению безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом.

Министры также подписали Протокол о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел Венгерской Республики, последующая реализация положений которого будет свидетельствовать о важности активного сотрудничества между государствами в процессе европейской интеграции, укрепления общеевропейского и регионального сотрудничества и безопасности, а также активизации сотрудничества на всех уровнях.

Сегодня же К.ГРИЩЕНКО был принят Президентом Венгрии Палом ШМИТТОМ. Во время беседы К.ГРИЩЕНКО и П.ШМИТТ констатировали активизацию политического диалога между двумя странами, обсудили наиболее важные проблемы развития внутриполитических ситуаций в Украине и Венгрии и актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, в контексте председательства Венгерской Республики в Европейском Союзе.

В рамках визита К.ГРИЩЕНКО торжественно открыл памятную доску на доме в Будапеште, где в 1919-1924 годах действовала Чрезвычайная Дипломатическая миссия УНР в Венгрии.