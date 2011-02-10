Томенко прогнозирует отставку Кабмина Азарова в конце весны

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует отставку Кабинета министров Николая АЗАРОВА в конце весны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Полтаве.

Он отметил, что отставкой Кабмина Президент Виктор ЯНУКОВИЧ сможет преодолеть протеcтные настроения в украинском обществе. «Недовольство населения действиями нынешней власти в Украине сейчас увеличивается… Цены растут… 90% населения против пенсионной реформы и увеличения возраста выхода на пенсию… Возможно, Президент сначала освободит только тех министров, кто ответственен за провал реформ, а всех остальных во главе с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ - ближе к маю», - предположил Н.ТОМЕНКО.