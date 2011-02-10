Ситуация в Украине не соответствует условиям для обсуждения ее членства в ЕС - Тейшейра

Посол Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА заявляет, что ситуация в Украине не соответствует минимальным условиям для того, чтобы обсуждать вопрос ее членства в ЕС.

Об этом он сказал на круглом столе «Ожидаемые результаты создания углубленной всеобъемлющей свободной экономической зоны между Украиной и ЕС», сообщает «Зеркало недели. Украина».

По его словам, для вступления в ЕС 27 стран-членов союза должны прийти к консенсусу, что Украина соответствует необходимым политическим условиям: консолидация демократии, соблюдение прав человека, верховенство права.

Как заявил Ж.ТЕЙШЕЙРА, подписание договора о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом является первым и очень важным шагом в направлении возможного членства Украины в ЕС.

Напомним, в сентябре 2008 года Украина и ЕС договорились о заключении нового усиленного соглашения на принципах ассоциации, которое будет включать в себя создание зоны свободной торговли.