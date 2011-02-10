Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что результаты реформ наше государство ощутит в 2012 году.

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента, глава государства сказал сегодня в Херсоне, отвечая на вопросы представителей СМИ.

В.ЯНУКОВИЧ сказал: “2012 год будет годом, когда мы начнем ощущать результаты начатых в 2010 году реформ. Я надеюсь, что последствия кризиса 2008-2009 годов будут не так негативно влиять на экономику государства, как это было в прошлом году, и еще остается в этом”.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что 2011 год будет для Украины тяжелым. По его словам, это, в частности, связано и с тем, что государству приходится ежемесячно возвращать 8 млрд. грн. долгов, а, кроме того, около 15 млрд. бюджетной поддержки нужно на развитие инфраструктуры в рамках подготовки к Евро-2012.

Говоря о реформировании Украины, Президент призвал всех “не останавливаться, идти только вперед”. “Я сделаю все, чтобы это движение никто не остановил в Украине. Во всяком случае, так долго, сколько я буду работать”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ также добавил, что считает очень важным, чтобы в Украине была преемственность власти. “Чтобы и наши правительства, и в целом власть работали на авторитет страны... Безусловно, политическая стабильность, сплоченность власти будут способствовать ее эффективной работе”, - сказал он. При этом Президент выразил уверенность, что последовательные, глубоко продуманные реформы будут работать на людей и страну, укреплять экономику. В этом контексте В.ЯНУКОВИЧ обратил внимание на то, что в Украине продолжается борьба с коррупцией, создаются условия для привлечения инвестиций, происходит дерегулирование предпринимательской деятельности, снимаются препятствия для ведения бизнеса, "прозрачными будут многие процессы в государстве".

Отвечая на вопрос относительно земельной реформы в Украине, В.ЯНУКОВИЧ отметил важность ее скорейшего проведения. “Сейчас ситуация такова: коррупция достигла всех возможных вершин в земельном вопросе практически во всех регионах Украины. Ее нужно прекратить, нужно прекратить разворовывание украинской земли. Нужно реформу продолжать и, в конце концов, закончить”, - сказал он. По словам Президента, в этой сфере нужно установить такие правила и законы, чтобы кто бы ни был владельцем земли, использовал ее эффективно. Он отметил, что среди важных вопросов - использование земли сельхозназначения. “Это - один из главных вопросов, который даст возможность навести порядок в стране, чтобы сельскохозяйственная земля уже была у эффективного владельца”, - добавил Президент. При этом он отметил, что земельная реформа “не только назрела, а давно перезрела”. Глава государства. подчеркнул, что этот вопрос обязательно должен пройти общественное обсуждение.