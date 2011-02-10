Главное на 10 февраля (вечер)

Энергетика

ОАО «Газпром» планирует наращивать мощности ПХГ за рубежом до достижения активной емкости не менее 5% от годового объема экспортных поставок в срок до 2030 года.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«Правление ОАО «Газпром» признало целесообразным наращивание мощностей ПХГ за рубежом до достижения активной емкости не менее 5% от годового объема экспортных поставок в срок до 2030 года, при этом отдавая приоритет созданию собственных мощностей хранения», - говорится в сообщении.

Профильным подразделениям компании было поручено продолжить реализацию соответствующих инвестиционных проектов.

Также в справочных материалах компании сообщается, что в рамках стратегии по обеспечению надежности экспортных поставок газа европейским потребителям в периоды повышенного спроса и проведения ремонтных работ на ГТС, а также в целях осуществления дополнительных продаж газа из ПХГ, «Газпром» проводит работу по развитию системы подземного хранения газа на территории Европы.

В данном направлении достигнуты следующие результаты: с 2006 по 2010 гг. мощности «Газпрома» по хранению газа в Европе возросли с 1,4 до 2,5 млрд. куб. м, а суточная производительность – с 18,2 до 30 млн. куб. м.

В данный момент «Газпром» использует мощности ПХГ в Австрии (первая очередь ПХГ «Хайдах»), а также арендует их в Великобритании («Хамбли Гроув»), Германии («Реден» и мощности ПХГ компании VNG), Франции (мощности компании Vitol).

Выбор потенциальных объектов для создания ПХГ осуществляется исходя из следующих критериев: месторасположение объекта, его геолого-техническая пригодность и экономическая эффективность, а также получение соответствующих разрешений от европейских регулирующих органов.

Отмечается также, что в настоящее время «Газпром» ведет работу по реализации следующих инвестиционных проектов:

- Вторая очередь ПХГ «Хайдах» (Австрия). До ввода в эксплуатацию второй очереди хранилища совокупный объем активного газа в ПХГ «Хайдах» составляет 1,3 млрд куб. м (после ввода, намеченного на апрель с.г., он достигнет 2,8 млрд. куб. м). «Хайдах» обеспечивает надежность экспортных поставок российского газа в направлении пункта Баумгартен, а также для потребителей Словении, Хорватии, Венгрии, Австрии, Германии, Словакии и Италии.

- ПХГ «Катарина» (Германия). Проект реализуется совместно с компанией VNG. При выходе на проектную производительность активный объем хранилища составит 629 млн. куб. м. ПХГ «Катарина» будет обеспечивать надежность поставок в Западную Европу в пунктах Мальнов, Вайдхауз, Gaspool, NCG, а также по газопроводу «Северный поток».

- ПХГ «Банатский двор» (Сербия). В октябре 2009 года «Газпром» и «Сербиягаз» подписали Соглашение о создании совместного предприятия ПХГ «Банатский Двор». СП было зарегистрировано в феврале 2010 года. Доли в нем распределились следующим образом: «Газпром» - 51%, «Сербиягаз» - 49%. ПХГ «Банатский Двор» будет обеспечивать надежность экспортных поставок российского газа в Венгрию, Сербию, Боснию и Герцеговину.

- ПХГ «Бергермеер» (Нидерланды). ПХГ имеет стратегическое расположение, а также значительные запасы активного газа, из которых «Газпром» получит 1,9 млрд куб. м объема хранения. ПХГ «Бергермеер» сможет обеспечивать безопасный режим работы газопровода «Северный поток» и надежность поставок газа.

Отмечается, что успешная реализация указанных проектов позволит ОАО «Газпром» значительно нарастить мощности по хранению в Европе и довести их к 2015 году до 4,9 млрд. куб. м активного газа и 65,7 млн. куб. м суточной производительности.

Кроме того, «Газпром» проводит технико-экономическую оценку возможности участия в совместных проектах в сфере ПХГ на территориях Чехии, Франции, Румынии, Бельгии, Великобритании, Словакии, Турции, Греции и других стран.

НАЭК «Энергоатом» надеется в ближайшее время урегулировать вопросы, связанные с привлечением 1 млрд. долл. у Сбербанка России для выполнения первоочередных работ по достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент «Энергоатома» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

По его словам, одними из главных условий предоставления кредита, выдвинутых российской стороной, является урегулирование вопроса предоставление государственных гарантий под заем, а также обеспечение софинансирования с украинской стороной, что должно найти свое отражение в структуре тарифа компании.

Ю.НЕДАШКОВСКИЙ сообщил, что на уровне Министерства финансов вопрос предоставления гарантий уже урегулирован, напомнив при этом, что на эти нужды в госбюджете 2011 года заложено 8 млрд. грн.

В то же время президент «Энергоатома» сообщил, что вопрос инвестиционной составляющей в тарифе компании для обслуживания кредита будет обсуждаться на специальном совещании в Министерстве энергетики и угольной промышленности в пятницу, 11 февраля, при участии регулятора – Национальной комиссии регулирования электроэнергетики.

По словам Ю.НЕДАШКОВСКОГО, на обслуживание тарифа в 2011 году в тарифе компании необходимо предусмотреть 311 млн. грн. При этом, по расчетам НАЭК, в случае принятия положительного решения отпускной тариф компании возрастет на 0,3 коп. за кВт/ч (с 1 февраля тариф компании составляет 17,91 коп. за кВт/ч), а уровень оптовой рыночной цены электроэнергии в рынке повысится всего на 0,1 коп. за кВт/ч.

«Нам нужно на этот год 311 млн. грн. Это та составляющая, которая нужна в финансовой модели «Энергоатома» для обслуживания российского кредита… Это в пересчете на тариф «Энергоатома» примерно повышение на 0,3 коп. за кВт/ч, а в пересчете на ОРЦ это будет рост на 0,1 коп.», – сказал он.

По словам Ю.НЕДАШКОВСКОГО, кредит планируется привлечь на 3 года в виде возобновляемой кредитной линии с условием его погашения в течение последующих 6 лет. Кредит планируется направить на финансирование разработки технических проектов двух реакторных установок энергоблоков, их изготовление, а также на закупку другого оборудования с длительным циклом изготовления.

Городской голова Хмельницкого Сергей МЕЛЬНИК дал поручение провести общественные слушания относительно достройки двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Как передает корреспондент УНИАН, решение принято в соответствии с заявлением депутата-свободовца Виталия ДИДЕНКО.

В частности, фракция ВО “Свобода” в Хмельницком городском совете обратила внимание на то, что ситуация с достройкой энергоблоков требует оценки со стороны хмельничан, особенно в условиях повышения тарифов на электроэнергию.

“С 1 февраля для населения в очередной раз повысили тарифы на электроэнергию. При этом нас опять сажают на пороховую бочку, не спросив нашего мнения. Никто не думает о безопасности людей, а это должно быть приоритетом для любой власти. У нас на территории строят такие объекты, а мы платим за электроэнергию не ниже стран, в которые ее экспортируем. Инициаторов достройки интересуют миллиардные прибыли и экспортирование электроэнергии”, - говорится в заявлении хмельницких свободовцев.

Ориентировочно, общественные слушания в Хмельницком состоятся 25 апреля – накануне 25-годовщины Чернобыльской катастрофы.

Финансы

Сегодня в Харькове народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ презентовала новую модель упрощенной системы налогообложения.

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат на пресс-конференции в Харькове отметила, что принятый в 2010 году Налоговый кодекс создал еще более неблагоприятные условия для ведения бизнеса в Украине.

По словами Н.КОРОЛЕВСКОЙ, исходя из сложившейся ситуации Комитет ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства совместно с Советом предпринимателей при Верховной Раде разработали новую концепцию, которая с сегодняшнего дня, начиная с Харькова, будет обсуждаться в предпринимательской среде.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что, согласно новой концепции, из упрощенной системы налогообложения исключаются некоторые виды деятельности, которые юридические лица наиболее часто используют для оптимизации затрат. Также предлагается доход предприятия, которое может претендовать на упрощенную систему, увеличить до 1,5 млн. грн. При этом предприятиям предоставляется право найма работников и право отнесения к затратам расходов при работе с юридическими лицами.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что для детенизации упрощенной системы предлагается также градуировать годовой доход предприятия, соотнося с ним определенный вид деятельности.

«Градация 200 тыс. грн., 300 тыс. грн. и до 1,5 млн. грн. В разные градации выведены разные виды деятельности, разные права найма людей и разные условия ведения бизнеса», - пояснила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам депутата, представленная концепция в течение ближайших двух недель будет обсуждаться в предпринимательской среде, а после этого, с учетом всех поправок и предложений, «будет написан на надлежащем уровне обоснованный законопроект».

Стартовая цена ранее выставленного на приватизацию 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» (10 млрд. 500 млн. грн.) является завышенной. Об этом сообщил в интервью "Украинской правде" глава правления ОАО "Укртелеком" Георгий ДЗЕКОН.

По его словам, существует несколько четких индикаторов оценки стоимости актива, среди которых основным является спрос на акции. В этой связи Г.ДЗЕКОН отметил, что цена на акции "Укртелекома" сегодня колеблется в пределах от 57-58 копеек за 1 шт. Исходя из таких цифр, по его оценке, капитализация компании должна составлять 9-9,5 млрд. грн.

В то же время, как сообщили УНИАН в инвестиционной компании "Проспект Инвестментс", реальный ценовой коридор торговли акциями "Укртелекома" за последние полгода составляет 50-65 коп. за 1 шт.

Ранее председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО заявлял, что ФГИУ планирует получить от продажи 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» 11-12 млрд. грн. По мнению управляющего партнера финансовой компании «Капитал Таймс» Эрика НАЙМАНА, данная цена могла бы быть и выше в случае, если бы Фонд госимущества серьезно подошел бы к подготовке подобного конкурса.

Сельское хозяйство

Кабинет Министров Украины поручил ряду председателей областных госадминистраций привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, которые допустили рост цен на продовольственные товары в 2010 году.

Соответствующее распоряжение от 9 февраля № 90 размещено на правительственном портале.

Согласно документу, по итогам рассмотрения на заседании правительства 9 февраля вопроса относительно стабилизации ценовой ситуации на продовольственном рынке и использования бюджетных средств по программам поддержки агропромышленного комплекса в 2010 году председателям Донецкой, Киевской и Черновицкой облгосадминистраций поручено рассмотреть вопрос относительно привлечения к дисциплинарной ответственности заместителей председателей ОГА Кима БЕРЕСТОВОГО, Александра ШЕВЧЕНКО и Франца ФЕДОРОВИЧА.

Кроме того, председателям Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Черновицкой облгосадминистраций поручено рассмотреть вопрос относительно привлечения к дисциплинарной ответственности начальников Главных управлений агропромышленного развития ОГА Василия ПРИХОДЬКО, Ивана ПАНЧИШИНА, Анатолия НОСИКА и Олега НАДТОЧИЯ.

Указанным губернаторам необходимо информировать до 15 февраля Кабинет министров о проведенной работе.

Председателям Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой облгосадминистраций необходимо обратить внимание на персональную ответственность за стабилизацию ценовой ситуации на продовольственном рынке и использование бюджетных средств по программам поддержки агропромышленного комплекса в регионе. Они предупреждены, что в случае непринятия соответствующих мер будет рассматриваться вопрос о целесообразности пребывания на занимаемой должности.

Импортируемая из Китая гречка может быть поставлена в Украину до конца марта этого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Гречка из КНР может быть поставленная в Украину до конца марта текущего года», – сказано в сообщении.

Отмечается, что для стабилизации ситуации на внутреннем рынке гречки и гречневой крупы Аграрный фонд при поддержке Посольства Украины в КНР проводит переговоры о поставке в Украину гречки в объемах 20 тыс. тонн. Аналогичная работа проводится также в других странах – производителях гречки, в частности в Нидерландах и Польше.

Кроме того, для содействия импорту данного сырья и удешевления конечной продукции разработаны проекты законодательных актов по отмене ввозной пошлины на гречку при ввозе ее на территорию Украины и возмещению НДС.

Также Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и ведущие предприятия-производители гречневой крупы 8 февраля т.г. заключили меморандум о реализации совместных мероприятий, согласно которому предусматривается зафиксировать оптово-отпускную цену на гречневую крупу на уровне не выше 12,6 грн./кг. Также местные органы власти провели инвентаризацию остатков гречки в регионах.

«В целом данные мероприятия дадут возможность сформировать розничную цену на гречневую крупу на уровне 13,90-14,00 грн./кг. В настоящее время в большинстве торговых сетей гречневая крупа уже снизилась в цене с почти 20 грн./кг до 13,90-13,99 грн./кг. При этом, по данным оперативного мониторинга цен, на протяжении последней недели оптово-отпускные цены в среднем по Украине снизились с 12,15 до 10,82 грн./кг (на 11%)», – отмечается в сообщении.

Украинская компания «Агролига» в пятницу, 11 февраля, дебютирует на альтернативной площадке Варшавского фондового рынка NewConnect.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВФБ, «Агролига» на NewConnect станет первой украинской и четвертой заграничной компанией из более 200, которые провели частное размещение на альтернативной площадке.

В пресс-службе напомнили, что на главном рынке ВФБ котируются акции четырех компаний, три из которых представляют агросектор: Astarta, Kernel и Milkiland, а также угольная компания Sadovaya Group.

«ВФБ ожидает очередных дебютов украинских компаний как на регулированном, так и на альтернативном рынке», – отметили в пресс-службе, напомнив, что до июня т.г. на основной площадке будет создан специальный индекс фирм из Украины.

(УНИАН)