Анонс на 11 февраля

* Пресс-конференция на тему: "Зерновой рынок Украины: проблемы и перспективы развития, проект Закона Украины 8053". Участники: президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко; управляющий партнер, адвокат Адвокатского объединения "Волков и Партнеры" Алексей Волков.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Спекуляции на продовольственном рынке Украины: единичные случаи или система? Как с ними можно бороться?» На пресс-конференции будут раскрыты механизмы, приводящие к спекуляциям на рынке продовольствия Участники: Анатолий Матвиенко - член Комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений; Николай Миркевич - президент Ассоциации фермеров и землевладельцев; Александр Лавринчук - генеральный директор ГП «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины»; Петр Саблук - академик УААН, директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" УААН, Герой Украины.

* Состоится Восьмое заседание Украинско-Российского форума на тему: «Партнерство Украины и России в новых реалиях европейской и евразийской интеграции». Участники: Леонид Кучма, Сергей Глазьев, Владимир Семиноженко, Олег Богомолов, Николай Присяжнюк, Евгений Копатько, Валерий Мунтиян, Владимир Фесенко, политики, общественные деятели и эксперты обеих стран. Участники форума обсудят условия и перспективы сотрудничества Украины и России в рамках ВТО, ЕврАзЭС и ЕЭП, формат экономического партнерства Украины со странами Таможенного союза, а также вероятность создания «широкой» зоны свободной торговли ЕС-Украина-ЕврАзЭС.

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