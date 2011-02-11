Мубарак, вопреки ожиданиям, не объявил об отставке. В Каире новая волна протеста

Президент Египта Хосни МУБАРАК выступил с телеобращением к нации, в котором, вопреки ожиданиям, не заявил об уходе в отставку.

Напротив, как сообщает NEWSru, Х.МУБАРАК поклялся Богом, что не уйдет с поста до следующих выборов главы государства. При этом он приступил к работе с конституционными поправками и намерен передать власть вице-президенту Омару СУЛЕЙМАНУ в соответствии с Конституцией.

По сути, это означает, что О.СУЛЕЙМАН будет де-факто исполнять обязанности главы государства, но де-юре Х.МУБАРАК остается законно избранным Президентом страны вплоть до сентября, когда в Египте пройдут президентские выборы.

Демонстранты, в частности находившиеся на площади Тахрир в Каире, выразили крайнее недовольство заявлением египетского лидера и призвали к всеобщей забастовке и многомиллионному маршу протеста в сторону президентского дворца в районе Маср эль-Гадида. В социальных сетях интернета эту пятницу уже окрестили "кровавой", люди опасаются массовых беспорядков.

Высшее военное руководство Египта в ближайшие часы обратится с важным заявлением к народу страны. В разосланном на мобильные телефоны смс-сообщении представители Высшего совета вооруженных сил Египта заявили, что в настоящее время военачальники проводят экстренное совещание по ситуации, сложившейся в стране, и в самое ближайшее время "обратятся к народу с важным заявлением".