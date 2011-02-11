ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Украинские авиакомпании готовы повысить цены из-за подорожания нефти», в котором пишет - в последнее время дорожает нефть, растет стоимость авиатоплива, как следствие, игроки на авиарынке говорят о повышении топливного сбора. Это непременно приведет к увеличению стоимости билетов…

http://delo.ua/business/ukrainskie-aviakompanii-gotovy-152005/

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Также «Дело» публикует материал «Главного экономиста из Нацбанка разжаловали в дворники», в котором пишет – правление Нацбанка предложило главному экономисту отдела договорных отношений Хозяйственно-эксплуатационного управления НБУ с двумя высшими образованиями перейти на работу в дворники Национального банка или уволиться…

http://delo.ua/ukraine/glavnogo-ekonomista-iz-nacbank-151989/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Газпром» списывает посредника со счетов» пишет – завершается одна из самых скандальных историй в украинско-российских газовых отношениях. Швейцарский трейдер RosUkrEnergo, принадлежащий предпринимателям Дмитрию Фирташу, Ивану Фурсину и "Газпрому", завершает свою деятельность. Компания будет закрыта, как только продаст "Газпром экспорту" отсуженные у Украины 12,1 млрд кубометров газа. Но "Газпром" хочет заранее забрать у нее последние доходы через кредит в размере $550 млн.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1583309

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Westinghouse сработала на ядерном топливе» пишет – американская Westinghouse начала промышленные поставки ядерного топлива в Украину. Это означает, что украинские АЭС будут загружаться им, как минимум, в течение года, хотя ранее, после подписания договора с российским ТВЭЛом, ожидалось, что все станции будут работать лишь на российском топливе. В перспективе – на украинском. Решение продлить сотрудничество с американской компанией может сказаться на эффективности работы завода по производству топливных сборок, которая должна начаться в Украине в 2013 году, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1583306

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«Экономические известия» в публикации «Президента потянуло к земле» пишут - в четверг, 10 февраля, во время своего пребывания в Херсонской области президент Украины Виктор Янукович пообещал аграриям, что уже в этом году будет создан государственный земельный банк, который в первую очередь будет предоставлять кредиты для села…

http://finance.eizvestia.com/full/prezidenta-potyanulo-k-zemle

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«Экономические известия» в публикации «ЕС не хочет в зону с Украиной» пишут - на этой неделе в Киеве проходит пятнадцатый раунд переговоров по подписанию Соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом. Хотя стороны стремятся подписать договор до конца года, разногласия по принципиальным позициям преодолеть пока не удалось…

http://state.eizvestia.com/full/es-ne-hochet-v-zonu-s-ukrainoj

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Также «Экономические известия» в публикации «Банки сольют и поглотят» пишут - «Наше главное ожидание от финрынка в 2011 г. — консолидация банковской системы», - заявил председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук. По его словам, объединяться банкам придется ради увеличения своей надежности и эффективности работы, в противном же случае их ожидают убытки…

http://finance.eizvestia.com/full/banki-solyut-i-poglotyat

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«Газета по-киевски» в публикации «Что рестораны и клубы приготовили на 14 февраля» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://mycityua.com/articles/city/2011/02/11/055258.html

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«Сегодня» в публикации «Цены в вузах могут взвинтить, но студентов на всех не хватит» пишет – институтам хотят разрешить каждый год менять стоимость обучения. Но задрать расценки не даст демография…

http://www.segodnya.ua/news/14221324.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Россия "в ожидании" украинских инвестиций, или Куда нас пустят?» пишет - есть ли перспективы у украинского бизнеса в России? Есть, но ограничиваются они стратегическими отраслями, куда нас пускать россияне не намерены. Политика у них остается прежней: хотите сохранить рынок – продавайтесь, полностью или частично всего лишь дело техники…

http://economics.unian.net/rus/detail/77561

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Какие кредитные предложения ждут украинцев в 2011 году…» пишет - в т.г. банки будут активно предлагать потребительские кредиты, но беззалоговые останутся слишком дорогими. «Выгодные» автозаймы ушли в историю. Проблема ипотеки не разрешится. Что год текущий нам уготовил…

http://economics.unian.net/rus/detail/77519

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Строителей построили» пишет – обещание московского мэра Сергея Собянина пересмотреть все контракты города выполняется. Из-за этого приостановились некоторые стройки - теперь город требует строить быстрее и дешевле…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254836/stroitelej_postroili

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Издание «Известия» в публикации «Cотка русской славы» пишет – Бородинское поле застраивают вопреки всем усилиям культурных, управленческих и правоохранительных органов. Эту шокирующую информацию о результатах мониторинга Росохранкультурой обнародовали российские СМИ…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3151545/

(УНИАН)