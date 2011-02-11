Компания «Укргазвыдобування» построила дом для своих работников

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», завершила строительство нового 40-квартирного жилого дома в г. Балаклея (Харьковская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что жилье получили работники филиалов компании: бурового управления «Укрбургаз», газопромышленного управления «Шебелинкагаздобыча», Шебелинского ГПЗ и Управления строительно-монтажных работ. Еще две квартиры переданы Балаклейскому районному совету.

Это первый многоквартирный дом, построенный ДК «Укргазвыдобування» в г.Балаклея.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины. По итогам 2010 года предприятиями компании добыто 14,8 млрд. куб. м газа, 75% общей добычи в Украине.

ДК «Укргазвыдобування» ведет деятельность в 11 регионах Украины.