Главное на 11 февраля (день)

Финансы

Государственный бюджет Украины в 2010 году сведен с дефицитом 64,266 млрд. грн., что в 1,8 раза больше, чем в 2009 году. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, дефицит госбюджета-2010 на 52% или на 18,578 млрд. грн. превысил показатель граничного дефицита, который был установлен Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».

В своем сообщении Минфин ссылается на статьи 25 и 75 этого Закона, согласно которым правительство имело право увеличивать предельный показатель дефицита на сумму выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения просроченной задолженности по возмещению НДС прошлых лет и на пополнение уставного фонда Государственного ипотечного учреждения Украины (ГИУ), соответственно.

«Фактически выпуск ОВГЗ для погашения просроченной задолженности прошлых лет по возмещению НДС составлял 16,436 млрд. грн., а для пополнения уставного фонда ГИУ - 2 млрд. грн., - говорится в сообщении Минфина. - С учетом коррекции в соответствии со статьями 25 и 75 Закона о бюджете на 2010 год предельный показатель дефицита бюджета равнялся 72,531 млрд. грн.».

По информации Госказначейства Украины, доходы госбюджета-2010 составили 240,398 млрд. грн., что на 5,7% меньше от планового показателя. В том числе, доходы общего фонда составили 207,473 млрд. грн., что на 1,2% меньше плана.

По данным Минфина расходы госбюджета-2010 составили 303,589 млрд. грн., что на 1,3% меньше планового показателя, в т.ч. расходы общего фонда – 238,315 млрд. грн., или на 1,1% меньше планового показателя.

По информации Минфина, объем государственных заимствований в 2010 году составил 124,276 млрд. грн.

Напомним, по данным Минфина, по состоянию на 31 декабря 2010 года, государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 432,235 млрд. грн., что на 116,519 млрд. грн. больше от запланированного ст. 10 закона «О государственном бюджете Украины на 2010 год» показателя граничного объема госдолга (315,716 млрд. грн.).

В своем сегодняшнем сообщении Минфин утверждает, что «на конец 2010 года было обеспечено удерживание объема государственного долга в пределах предельного уровня, установленного статьей 10 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» с учетом коррекции в соответствии со статьями 25 и 75 Закона о бюджете на 2010 год. Фактически государственный долг был меньше предельного уровня на 10 млрд. 676,6 млн. грн.».

Реальная средняя заработная плата в Польше в 2010 году выросла на 1,5% и составила 3,2 тыс. злотых (1 долл.=2,9 злот.).

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщает Главное управление статистики (GUS).

Согласно сообщению, зарплата в четвертом квартале 2010 года составила 3,4 тыс. злотых, что на 6% выше, чем в последнем квартале 2009 года, и на 7,3% больше, чем кварталом ранее.

Как сообщал УНИАН, в декабре в Польше в секторе предприятий зарплата составила 3,85 тыс. злотых, что на более чем 5% больше в годовом выражении и на 9% в месячном.

Сельское хозяйство

Украинский агропромышленный холдинг Kеrnel в марте текущего года войдет в состав главного индекса Варшавской фондовой биржи (ВФБ) WIG20.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ВФБ, доля украинской компании в индексе голубых фишек составит 2,08%, а первые торги состоятся 18 марта.

По результатам ежеквартального перерасчета объемов торгов бумагами компаний в главный индекс также войдет угольная Bogdanka, которая вместе с украинской фирмой заменят телевизионный Cyfrowy Polsat и строительный Polimex.

Согласно сообщению, в индекс средних компаний mWIG40 войдет дебютировавшая первой среди фирм из Украины на польском рынке в 2006 году агрокомпания Astarta.

Дебютировавшие в конце прошлого года Agroton и Milkiland войдут в индекс небольших компаний sWIG80.

Украина договорилась с Беларусью и Россией исключить изъятие водки из договора о свободной торговле стран СНГ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель министра экономики Валерий МУНТИЯН.

Он отметил, что соответствующая договоренность была достигнута на уровне экспертов в ходе переговоров о подготовке договора о свободной торговле СНГ, прошедших на текущей неделе в Москве.

Таким образом, сказал В.МУНТИЯН, из стран Таможенного союза пошлины при торговле водкой будут действовать лишь в торговле Украины и Казахстана.

«Из 238 изъятий остается только в отношении водки 3 позиции (действуют в отношении Казахстана – УНИАН). При этом Республика Беларусь и РФ изъятий в отношении водки вводить не будут», - сказал он. Замминистра экономики подчеркнул, что с Казахстаном достигнута договоренность об изъятии в отношении водки лишь на 3 года – до 1 января 2015 года.

Кроме того, он сообщил, Украина оставляет за собой право в будущем по взаимной договоренности осуществлять экспорт сахара по беспошлинным квотам в государства Таможенного союза.

Также В.МУНТИЯН отметил, что в ходе переговоров был одобрен план, согласно которому утверждение договора о свободной торговле состоится 15 апреля в Ялте в ходе заседания экономического совета СНГ.

Подписание документа в этом случае может состояться уже на саммите глав правительств СНГ, который планируется провести в мае. После этого документ должен быть ратифицирован странами-участницами.

В Украине по состоянию на 10 февраля т.г. более 90% посевов озимых культур находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным регионов, на 4,54 млн. га, или 56,2% от общего количества посевных площадей, озимые зерновые в хорошем состоянии. В удовлетворительном состоянии находится 3,04 млн. га, или 37,6%.

На почти 500 тыс. га, или 6,2% площадей, посевы слабые и изреженные.

Напомним, в 2010 году посевы озимых культур в Украине составили около 10 млн. га, в том числе на зерно - 8,2 млн. га. Несколько снизились посевы пшеницы и составили 6,5 млн. га. Рожь посеяна на площади 290 тыс. га. Рапс посеян на площади 1,08 млн. га, что примерно на 0,4 млн. га меньше, чем в 2009 году.

Энергетика

Цена нефти на торгах в пятницу, 11 февраля, растет на фоне опасений инвесторов о возможных сбоях поставок в связи с обострением ситуации в Египте.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) уже выросла на 0,54 доллара - до 101,41 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 0,48 доллара - до 87,21 доллара за баррель, передает Bloombtrg.

Акции протеста против властей в Египте начались 25 января, они переросли в массовые беспорядки, столкновения сначала с полицией, а затем и между сторонниками и противниками правящего режима. Президент Египта Хосни Мубарак заявил в четверг об отказе выполнить требования его немедленной отставки, согласившись только делегировать полномочия. Ситуация в стране остается крайне напряженной. В пятницу вновь ожидается массовая демонстрация на площади Тахрир в Каире, а также в других крупных египетских городах, так как демонстранты не считают, что их требования реализованы.

Инвесторы опасаются, что антиправительственные беспорядки в Египте могут привести к задержкам поставок нефти через Суэцкий канал и распространиться на другие страны Ближнего Востока, в том числе на страны-производители нефти.

Городской голова Хмельницкого Сергей МЕЛЬНИК дал поручение провести общественные слушания относительно достройки двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Как передает корреспондент УНИАН, решение принято в соответствии с заявлением депутата-свободовца Виталия ДИДЕНКО.

В частности, фракция ВО “Свобода” в Хмельницком городском совете обратила внимание на то, что ситуация с достройкой энергоблоков требует оценки со стороны хмельничан, особенно в условиях повышения тарифов на электроэнергию.

“С 1 февраля для населения в очередной раз повысили тарифы на электроэнергию. При этом нас опять сажают на пороховую бочку, не спросив нашего мнения. Никто не думает о безопасности людей, а это должно быть приоритетом для любой власти. У нас на территории строят такие объекты, а мы платим за электроэнергию не ниже стран, в которые ее экспортируем. Инициаторов достройки интересуют миллиардные прибыли и экспортирование электроэнергии”, - говорится в заявлении хмельницких свободовцев.

Ориентировочно, общественные слушания в Хмельницком состоятся 25 апреля – накануне 25-годовщины Чернобыльской катастрофы.

(УНИАН)