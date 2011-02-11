Президент Египта Хосни МУБАРАК уходит в отставку.

Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на вице-президента страны Омара СУЛЕЙМАНА.

Напомним, накануне вечером Хосни МУБАРАК выступил с телеобращением к нации, в котором, вопреки ожиданиям, не заявил об уходе в отставку.

Напротив, по информации NEWSru, Х.МУБАРАК поклялся Богом, что не уйдет с поста до следующих выборов главы государства. При этом он приступил к работе с конституционными поправками и намерен передать власть вице-президенту Омару СУЛЕЙМАНУ в соответствии с Конституцией. По сути, это означает, что О.СУЛЕЙМАН будет де-факто исполнять обязанности главы государства, но де-юре Х.МУБАРАК остается законно избранным Президентом страны вплоть до сентября, когда в Египте пройдут президентские выборы, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщал УНИАН, с 25 января в Египте проходят массовые акции протеста с требованиями смены режима Х.МУБАРАКА, находящегося у власти 30 лет, проведения экономических и политических реформ.

Жертвами беспорядков, по неофициальным данным, уже стали несколько сотен человек, ранены несколько тысяч.