Главное на 11 февраля (вечер)

Финансы

Moody`s улучшило прогноз рейтингов "ПриватБанка"

Международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило прогноз рейтингов ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) с «негативного» на «стабильный». Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Так, согласно сообщению, Moody`s улучшило прогноз рейтинга финансовой устойчивости D и долгосрочного рейтинга депозитов в национальной валюте Ba3.

По информации рейтингового агентства, изменение прогнозов по рейтингам «ПриватБанка» обусловлено стабилизацией кредитного профиля, отражающей постепенное восстановление украинской экономики, укрепление позиции банка как крупнейшего банка в Украине по размеру общих активов и вкладов физических лиц, стабилизацию качества активов банка в 2010 году.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2011 года составляли 113,437 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 101,855 млрд. грн., обязательства - 101,557 млрд. грн., уставный капитал - 8,860 млрд. грн., собственный капитал - 11,880 млрд. грн.

«ПриватБанк» в 2010 году увеличил чистую прибыль на 30% - до 1,37 млрд. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ - 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.

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Объем продажи валюты на межбанке 10 февраля составил 310,1 млн. долларов

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 10 февраля т.г. составил 310,1 млн. долл. (в эквиваленте), что на 146,6 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день торгов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 208,8 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9550/7,9595, к 12:00 сузился спрэд 7,9565/7,9585. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9530/7,9570 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2708/0,2711, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2710/0,2711. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,3600 (+0,0400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3615/1,3730.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8590/10,8670, к 12:00 цены ушли вниз – 10,8410/10,8495. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,8415/10,8530.

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Админреформа

В 2011 году начнется реформа террорганов исполнительной власти и местных администраций

В 2011 году, в рамках административной реформы, начнется реформа территориальных органов исполнительной власти и местных государственных администраций.

Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом министр юстиции, руководитель рабочей группы при Президенте Украины по реформе системы органов исполнительной власти Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина», номер которого выйдет 12 февраля.

По словам министра, сегодня завершен процесс разработки индивидуальных положений о министерствах и центральных органах исполнительной власти. В подготовке этих проектов принимали участие эксперты и представители разных органов исполнительной власти.

После утверждения положений будут окончательно определены направления деятельности и урегулированы функции указанных органов. Соответственно, будет выяснено, на каком уровне существует необходимость в территориальных органах отдельного ведомства, а на каком состоится передача функций местным администрациям, а также, каким образом будет осуществляться контроль за реализацией этих функций, сообщил министр юстиции.

Это решение, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, будет принимать глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ после рассмотрения предложений, которые рабочая группа предоставит ему в течение ближайших недель.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что речь идет не о чисто арифметическом сокращении численности государственных служащих и не об отдельных министерствах и их службах.

«Это слишком упрощенный подход, который демонстрирует полное отсутствие понимания, что такое управление», - отметил он.

По словам министра, речь идет об общем подходе, как оптимизировать функции органов исполнительной власти. Общее количество госслужащих будет меньше, но в определенных органах власти численность может и увеличится, появятся новые органы власти.

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Число уволенных в результате админреформы чиновников может превысить ожидаемые 30%

Число уволенных в результате административной реформы чиновников может превысить ожидаемые 30%.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина» сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

«Это не тот случай, когда, как в 2005 году, 22 тысячи работников потеряли работу, потому что имели другие взгляды и неосторожно поддерживали какую-либо политическую силу или политика. Сейчас речь идет о принципиально другом: как оптимизировать функции. Функциональное разделение является краеугольным камнем реформы. Поэтому даже высококвалифицированные работники, если их функция уже не нужна, вынуждены переквалифицироваться. Какое именно количество потеряет работу? Индикативная цифра названа в указе Президента – 30%. Но, учитывая аналитические материалы наших специалистов, а также экспертов из стран Европейского Союза и Северной Америки, вырисовывается несколько иная цифра. Не исключено, что вследствие наведения функционального порядка количество сокращений может превысить 30%», – сказал он.

Министр подчеркнул, что если под словом «чиновник» понимать всех государственных служащих, то в Украине их пока около 300 тысяч, а если сюда добавить служащих, работающих в системе Министерства внутренних дел и налоговой службы, то это около 370 тысяч. Если учесть и служащих органов местного самоуправления – это еще почти 100 тысяч, отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

«Вообще в этом деле есть над чем поработать отдельно. У нас сегодня есть несколько десятков тысяч государственных служащих, у которых никогда не было функций и задач государственной службы», – добавил министр.

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Строительство

На будущей неделе Рада снимет с рассмотрения проект Жилищного кодекса

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что на будущей неделе парламент снимет с рассмотрения проект Жилищного кодекса. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.Он сказал: “Я исхожу из того, что Верховная Рада на этой неделе (речь идет о пленарной неделе 15-18 февраля – УНИАН) примет решение о снятии с рассмотрения Жилищного кодекса с тем, чтобы не давать основания для возмущений на пустом месте, чтобы было меньше поводов для политического противостояния, для того чтобы более придирчивой была в этом плане работа тех, кто имеет причастность к соответствующей инициативе”.При этом председатель парламента отметил, что “то же касается и Трудового кодекса, который является долгоиграющим законопроектом, он находится в стенах Верховной Рады с 2003 года”.По мнению В.ЛИТВИНА, необходимо поручить профильному комитету провести открытые комитетские слушания относительно проекта Трудового кодекса с приглашением “всех сторон этого процесса”.В.ЛИТВИН подчеркнул, что таким образом “мы снимем поводы для противостояния как минимум двух вопросов”.Однако, по его словам, политики найдут другие поводы для политических противостояний.

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Агро

Украина экспортировала 2,6 млн. тонн пшеницы

Украина с начала маркетингового года и на 31 января т.г. экспортировала 2,6 млн. тонн пшеницы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО.

По его словам, экспорт пшеницы на 31 января составил 2,6 млн. тонн возможных 6 млн. тонн, экспорт ячменя - 2,4 млн. тонн, и, по мнению В.КЛИМЕНКО, еще есть возможность экспортировать 0,5 млн. тонн. Также на внешние рынки поставлено 1,8 млн. тонн кукурузы из возможных 6 млн. тонн.

Президент УЗА подчеркнул, что на сегодняшний день не имеет смысла ограничивать экспорт кукурузы, поскольку Украина в текущем сезоне получила хороший урожай этой культуры и "кукуруза, которую не экспортировали, просто портится".

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Какие продукты подорожали в январе? Версия Минэкономразвития

В Украине в январе 2011 года подорожали хлеб, крупы, подсолнечное масло и плодоовощная продукция.

Такие данные УНИАН предоставила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

По данным ведомства, в январе т.г. цены на хлеб выросли на 0,6%, муку – на 0,9%, крупы, в частности гречневую, – на 11,1%, пшено – на 8,9%, крупы перловые и ячневые – на 1,6%.

Отмечается, что рост цен был обусловлен как подорожанием пшеницы, прежде всего в связи с реакцией внутреннего рынка на повышение мировых цен на зерновые культуры, так и повышенным спросом со стороны населения на некоторые группы пищевых продуктов и в целом раскручиванием продовольственной инфляции в мире.

Также выросли цены на подсолнечное масло – на 4,3% и сахар – на 2,7% из-за повышения цен на данную продукцию на мировом рынке и на плодоовощную продукцию (фрукты подорожали на 2,9%, овощи – на 6,6%) из-за фактора сезонности.

Вместе с тем, на продовольственном рынке наблюдалось сохранение тенденции к удешевлению масла на 0,1%, животных жиров – на 3,3%. Кроме того, в январе имело место снижение цен на мясо и мясопродукты – на 0,1% (в том числе на свинину и мясо птицы – на 0,6% и 1,6% соответственно), яйца – на 1,3%, сыры – на 0,4%.

Повышение тарифов в разделе «Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» на 1,4% было обусловлено повышением цен/тарифов на горячую воду и отопление на 5,7%, водоснабжение, водоотвод – на 1,2% каждый и квартирную плату – на 0,7%. Тарифы на природный газ и электроэнергию относительно предыдущего месяца не изменились.

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Транспорт/Связь

СП «ОАК - Антонов» может начать работу в марте

Совместное предприятие в составе украинского Государственного авиастроительного концерна «Антонов» и Объединенной авиационной корпорации России (ОАК) может начать работу уже в марте текущего года.

Об этом УНИАН сообщил председатель правления ГАК «Антонов» Дмитрий КИВА.

«Буквально в ближайший месяц предприятие может начать работу», - сказал он.

При этом Д.КИВА отметил, что на сегодняшний день вопрос по созданию СП уже согласован в антимонопольном комитете и правительстве России.

Напомним, 27 октября 2010 г. в Киеве было подписано соглашение о создании российско-украинского совместного предприятия ООО «ОАК - Антонов» между российской «Объединенной авиастроительной корпорацией» (ОАК) и украинским Государственным авиастроительным концерном «Антонов».

Оно будет создано на равных условиях для обеих сторон и займется вопросами координации деятельности предприятий концерна «Антонов» и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» в направлениях закупки комплектующих, производства, маркетинга и продаж, а также послепродажного обслуживания совместной продукции и создания новых модификаций самолетов «Антонов».

К числу программ, над которыми будет работать СП, относятся: дальнейшее развитие проектов региональных реактивных самолетов нового поколения Ан-148 и Ан-158, пассажирского турбовинтового Ан-140, военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70, возобновление производства новых вариантов транспортного Ан-124-100 «Руслан».

Справка УНИАН. В состав ГАК «Антонов» входят государственное предприятие «Антонов», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Киевский авиаремонтный завод 410 гражданской авиации.

В состав ОАК входят АХК «Сухой», внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", лизинговая компания "Ильюшин Финанс", НПК "Иркут", Комсомольское-на-Амуре авиационное объединение им Ю.А.Гагарина, межгосударственная авиастроительная компания "Ильюшин", Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", Новосибирское авиационное производственное объединение им Чкалова, ОАО "Туполев", Финансовая лизинговая компания, ОАО "ВАСО" и др.

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Фондовый рынок

ФГИУ оценил акции «Укртелекома» в 10,575 млрд. грн.

Фонд государственного имущества Украины завершил проведение рецензии отчета об оценке 92,79% акций ОАО «Укртелеком», предоставленного ООО «Консалтинговая фирма «Остров», и утвердил его как таковой, который полностью отвечает требованиям нормативной базы по оценке государственного имущества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ, по результатам этой оценки стоимость 92,79% акций Национального оператора связи ОАО «Укртелеком» составляет 10 млрд. 575,1 млн. грн. Экспертная оценка превышает стартовую цену акций ОАО «Укртелеком» на 75 млн. грн.

Согласно требованиям законодательства, ФГИУ обратился к ООО «ЕСУ» как единственному участнику в конкурсе по продаже пакета акций ОАО «Укртелеком» с предложением приобрести этот пакет именно за такую цену.

Напомним, председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО 21 декабря 2010 года заявил, что на конкурс по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» поступила всего одна заявка – от компании ESU, являющейся дочерним предприятием австрийского концерна EPIC.

Председатель ФГИУ также сообщил, что поскольку в данном конкурсе принимает участие только одна компания, будет проведена независимая оценка предлагаемого к продаже пакета акций телекоммуникационного предприятия.

По словам А.РЯБЧЕНКО, оценочная стоимость пакета акций, в соответствии с действующим законодательством, не будет ниже его объявленной начальной стоимости, которая составляла 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурсная комиссия по продаже 92,791% акций ОАО "Укртелеком" на своем заседании 28 декабря 2010 года единогласно поддержала предложенную единственным участником конкурса – компанией ООО «ЭСУ» концепцию развития ОАО "Укртелеком".

На заседании конкурсной комиссии было также подтверждено согласие ООО «ЭСУ» на пересмотр начальной цены пакета акций и проведение его экспертной оценки (обязательная процедура в случае, если в конкурсе участвует один участник). Цена, которую предложило ООО «ЭСУ» за пакет акций ОАО «Укртелеком», составляет 10 млрд. 500 млн. 10 грн., что всего на 10 грн. больше его стартовой цены.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины 13 октября 2010 года объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций «Укртелекома» составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.

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Международные отношения

Украина и Россия не реализовали ни одного проекта, заявленного Януковичем и Медведевым

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА отмечает, что Украина и Россия не реализовали ни одного совместного проекта, которые были заявлены на встрече президентов двух стран Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Харькове весной 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на 8-м заседании украинско-российского форума «Партнерство Украины и России в новых реалиях европейской и евразийской интеграции» в Киеве.

Л.КУЧМА отметил, что после встречи двух президентов в Харькове «появилось какое-то настроение, что поезд начал ускорять свое движение», и проблемы, накопившиеся за 5 лет, будут решены. «Вы, наверное, помните о скольких инновационных проектах говорилось в Харькове, а сегодня мы пока не можем назвать ни одного проекта», - заявил он. По мнению Л.КУЧМЫ, в этом виноваты как Украина, так и Россия.

«Многие рассуждают, что Россия в Харькове решила стратегическую задачу по Черноморскому флоту, а дальше глубокие отношения с Украиной ее больше не интересуют. Я бы не хотел так думать, и убежден, что это не так, но мы даем повод для таких рассуждений», - сказал Л.КУЧМА.

В частности, по его словам, стороны так и не смогли продвинуться в реализации таких совместных проектов как создание самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-70.

«Мы могли бы побороться за мировой рынок нашими достижениями в области авиации, а создается такое впечатление, что мы помогаем друг другу гробить то, что у нас осталось от Советского Союза», - добавил Л.КУЧМА.

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Мубарак уходит в отставку

Президент Египта Хосни МУБАРАК уходит в отставку.

Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на вице-президента страны Омара СУЛЕЙМАНА.

Напомним, накануне вечером Хосни МУБАРАК выступил с телеобращением к нации, в котором, вопреки ожиданиям, не заявил об уходе в отставку.

Напротив, по информации NEWSru, Х.МУБАРАК поклялся Богом, что не уйдет с поста до следующих выборов главы государства. При этом он приступил к работе с конституционными поправками и намерен передать власть вице-президенту Омару СУЛЕЙМАНУ в соответствии с Конституцией. По сути, это означает, что О.СУЛЕЙМАН будет де-факто исполнять обязанности главы государства, но де-юре Х.МУБАРАК остается законно избранным Президентом страны вплоть до сентября, когда в Египте пройдут президентские выборы, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщал УНИАН, с 25 января в Египте проходят массовые акции протеста с требованиями смены режима Х.МУБАРАКА, находящегося у власти 30 лет, проведения экономических и политических реформ.

Жертвами беспорядков, по неофициальным данным, уже стали несколько сотен человек, ранены несколько тысяч.

УНИАН