Минобороны прорабатывает новую концепцию системы питания военнослужащих

По поручению Президента Украины – Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Министерство обороны прорабатывает новую концепцию системы питания военнослужащих.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Минобороны, об этом заявил сегодня руководитель оборонного ведомства Михаил ЕЖЕЛЬ.

“По поручению Президента Украины – Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины мы прорабатываем предложения к новой концепции системы питания военнослужащих. По нашему мнению, эта система должна быть смешанной”, - заявил он.

По словам М.ЕЖЕЛЯ, снабжение продовольствия на конкурсных условиях могут осуществлять коммерческие структуры в соответствии с проведенными тендерами или открытыми торгами, для работ в столовых можно нанимать обслуживающий персонал – уборщиц, посудомоек, официантов и т. п.

“Но пекари, повара, коки – все будут военными. Поскольку не может воинская часть быть привязана к “котлу”. “Котел” всегда шел за воинской частью. Это сегодня, к сожалению, такая ситуация, что войска больше находятся в пунктах постоянной дислокации. Но уже вскоре армия будет в поле, и вряд ли коммерческие структуры пойдут за солдатом за 200-300 километров, где нет горячей воды, канализации и стационарного электропитания. Этот вопрос должен быть отработан раз и навсегда”, - заявил министр обороны.

В то же время, он отметил, что “за последние пять лет автономная система продовольственного обеспечения армии фактически была уничтожена”.

“Сократили офицеров продовольственной службы, начальников столовых, начальников складов. То есть, исчезла инфраструктура, которая обеспечивала питание военных”, - объяснил ситуацию министр обороны.

Как заявил М.ЕЖЕЛЬ, по предварительным расчетам, в сентябре-октябре Минобороны выйдет на нормальную систему питания за счет своих возможностей.

“И когда кто-то говорит, что это несвойственная функция, то он глубоко ошибается”, - отметил министр.