21-22 марта в Киеве планируется заседание Межпарламентской ассамблеи Украина-Литва-Польша.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН после встречи с председателем Сейма Литвы Иреной ДЯГУТЕНЕ.

При этом В.ЛИТВИН добавил, что на заседание Межпарламентской ассамблеи будет вынесен вопрос «для дискуссии, для диалога – гуманитарное измерение как фактор европейской идентичности».