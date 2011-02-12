В Киеве планируется заседание Межпарламентской ассамблеи Украина-Литва-Польша
10:31, 12 февраля 2011Разное
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21-22 марта в Киеве планируется заседание Межпарламентской ассамблеи Украина-Литва-Польша.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН после встречи с председателем Сейма Литвы Иреной ДЯГУТЕНЕ.
При этом В.ЛИТВИН добавил, что на заседание Межпарламентской ассамблеи будет вынесен вопрос «для дискуссии, для диалога – гуманитарное измерение как фактор европейской идентичности».
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