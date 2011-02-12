Словакия поддерживает безвизовый режим с ЕС для Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Украине Павол ГАМЖЕК заявил на встрече с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, состоявшейся накануне саммита «Вышеградской четверки» по случаю 20-летия этой инициативы, который состоится 15 февраля в Братиславе.

Как отметил глава правительства, встреча связана не только с саммитом «Вышеградской четверки», а в первую очередь с тем, что отношения между Украиной и Словакией развиваются достаточно динамично и имеют значительную перспективу.

Н.АЗАРОВ отметил успешный визит в Украину Президента Словакии, достаточно продуктивную работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, изучение украинским правительством опыта пенсионной реформы в Словакии, проинформировал собеседника о ходе переговоров с ЕС относительно зоны свободной торговли и вопросов, которые возникают в ходе этих переговоров, а также обсудил ряд актуальных вопросов двусторонних отношений.

«Конечно, кризис обозначился сокращением товарооборота между Украиной и Словакией, - отметил премьер-министр. – Однако сегодня есть интересные проекты, которые могут исправить ситуацию. Например, строительство широкого железнодорожного пути Украинская Граница–Братислава–Вена существенно увеличит товарооборот с ЕС и Словакией в частности».

Также глава правительства отметил, что Украина заинтересована во введении безвизового режима со странами ЕС и создании совместного таможенно-пограничного контроля со Словакией для ускорения грузооборота и накануне Евро-2012.

Посол Словакии выразил поддержку евроинтеграционным устремлениям Украины, в которых безвизовый режим является важным элементом интенсификации движения в ЕС, а также сообщил, что Словакия уже работает над созданием совместного таможенно-пограничного контроля.

Он также выразил удовлетворение интенсификацией отношений между странами и тем, что опыт евроинтеграции и реформ Словакии активно изучается Украиной. В свою очередь словацкие эксперты положительно оценили налоговую реформу в Украине и окажут консультационную помощь во время проведения пенсионной реформы.