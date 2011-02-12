Азаров поставил задачу до июня 2012 года полностью реконструировать больницу "Охматдет"

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поставил задачу до июня 2012 года реконструировать по самым современным мировым образцам Национальную детскую специализированную больницу «Охматдет».

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом он заявил в Киеве во время совещания при участии руководства Министерства здравоохранения.

«Нам нужно в кратчайшие сроки начать глубокую модернизацию Национальной детской специализированной больницы «Охматдет». Мы должны примерно за год создать современную европейскую детскую больницу. Мы этот вопрос уже обсуждали и договорились о концепции модернизации «Охматдета». Сегодня нам нужно принять конкретные решения, взять на контроль и реализовать эту программу - чтобы до июня 2012 года клиника уже начала принимать пациентов: не только из Киева, но и из всех регионов Украины», - отметил Н.АЗАРОВ.

В ходе совещания относительно начала модернизации «Охматдета» глава правительства поставил задачу максимально увеличить количество пациентов, которых сможет принимать модернизированный центр, и интенсифицировать лечебный процесс, чтобы больница смогла принимать больше маленьких пациентов.

В свою очередь министр здравоохранения Илья ЕМЕЦ отметил, что охрана материнства и детства является приоритетным направлением в работе Минздрава. По его словам, после реконструкции на базе «Охматдета» будет создана многопрофильная высокоспециализированная больница, которая будет применять самые современные мировые медицинские технологии и станет кузницей кадров для детских больниц во всей Украине.