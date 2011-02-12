Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий в Украине.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 13 февраля ожидается снег и мокрый снег, метель, в Крыму, в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях местами сильный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега.

На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с, на высокогорье Карпат и юге страны местами 25-30 м/с.

Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму 5-10°.

Завтра в Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, небольшой снег (днем местами). На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

По области ожидается резкое снижение температуры ночью до 9-14°, днем до 6-11° мороза; в Киеве - ночью до 11-13°, днем до 7-9° мороза.