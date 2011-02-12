Анонс на 14 февраля

* Состоится Согласительный совет руководителей фракций и председателей комитетов ВРУ.

* Пресс-конференция на тему: «Киевский международный автосалон - главный автомобильный праздник Украины». Участники: президент Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром" Михаил Резник; вице-президент Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром" Ефим Хазан и генеральный директор выставочной компании "Автоэкспо" Александр Гаращенко. Организатор - Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

* В медиа-холдинге «Главред» состоится круглый стол на тему: «Полное запрещение рекламы табака в Украине. Общественное здоровье против интересов табачного бизнеса?». «Телекритика» приглашает к публичному обсуждению проекта закона № 5164 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о запрещении рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий)». Участники: Елена Кондратюк, Евгений Царьков, Андрей Шевченко, Леся Оробец, Юрий Мирошниченко, Ксения Ляпина, Тарас Черновол, Павел Унгурян. Модератор - журналист портала «Телекритика» Светлана Остапа.

* Пресс-конференция на тему: «Риски при создании ОСМД». Участники: зампредседателя ОО «Союз собственников жилья Украины» Михаил Березовчук и эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Бойко.

* Пресс-конференция и рейд по пресечению незаконной торговли, занесенными в Красную книгу Украины подснежниками и другими первоцветами. Организаторы – Киевский эколого-культурный центр, «Зелене майбутнє», Киевский дом природы.