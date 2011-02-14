Украинская делегация отбыла в США для участия в заседании Комиссии стратегического партнерства

Вчера, 13 февраля, официальная делегация Украины во главе с министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО отбыла в Вашингтон для участия в Третьем заседании украинско-американской Комиссии по стратегическому партнерству.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, впервые в истории двусторонних отношений с украинской стороны в переговорах примет участие такая представительская делегация высокопоставленных должностных лиц, включая министра энергетики и угольной промышленности Юрия БОЙКО, министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, заместителя главы Администрации Президента Украины Ирину АКИМОВУ.

В рамках заседания Комиссии, которую с американской стороны возглавляет Государственный секретарь США Хилари КЛИНТОН, планируется обсудить текущее состояние дел и перспективы сотрудничества в таких сферах как развитие демократии и защита гражданских свобод, торгово-экономические отношения и поддержка Вашингтоном системных социально-экономических реформ в Украине, взаимодействие в энергетической, научно-технической и оборонной сферах.

Украина рассматривает Соединенные Штаты Америки как один из ключевых стратегических партнеров, чье мнение и поддержка важны для официального Киева, и в контексте масштабной работы по модернизации страны, начало которой положил Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, и в свете евроинтеграционных стремлений нашего государства. Третье заседание украинско-американской Комиссии по стратегическому партнерству официальный Киев рассматривает как одно из наиболее значимых из всех запланированных внешнеполитических событий первой половины 2011 года, отметили в МИД.