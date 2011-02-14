Президент просит парламент рассмотреть на этой неделе законопроект о коррупции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ просит Верховную Раду на этой неделе рассмотреть законопроект относительно принципов предотвращения и противодействия коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на Согласительном совете заявил народный депутат от Партии регионов, представитель Президента в Верховной Раде Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

«Есть просьба, на этой неделе включить этот вопрос в повестку дня хотя бы на конец недели», - сказал он.

По словам Ю.МИРОШНИЧЕНКО, Президент настаивает на этом, поскольку уже есть решение профильного комитета ВР относительно данного законопроекта.

«Остаются лишь некоторые разногласия, которые нужно выяснить на политическом уровне», - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2010 года Верховная Рада отменила ранее принятый пакет антикоррупционных законов. В частности, парламент признал утратившими действие законы Украины “О принципах предотвращения и противодействия коррупции”, “Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений” и “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения”.

В то же время ВР внесла в повестку дня законопроект “О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”, поданный Президентом. Законопроект разработан Национальным антикоррупционным комитетом при поддержке Министерства юстиции Украины. Также при подготовке проекта учтены предложения, которые были высказаны специалистами, учеными и практиками.

23 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине".