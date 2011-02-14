Главное на 14 февраля (день)

Финансы

Национальный банк Украины решил продлить работу временной администрации в банке «Надра» (Киев).

Такое заявление председателя Нацбанка Сергея АРБУЗОВА было обнародовано в пятницу на сайте регулятора.

«НБУ решил продлить срок действия временной администрации. Это позволит нам как регулятору хорошо контролировать все процессы в банке до окончательного восстановления его работы», – сказал С.АРБУЗОВ в своем заявлении, при этом не уточнив, с какого дня и на какой срок будет продлена работа временной администрации в банке.

Напомним, 11 февраля 2011 года закончился двухгодичный, согласно действующему законодательству максимально возможный, срок работы временной администрации в банке «Надра».

По информации С.АРБУЗОВА, за два года работы временной администрации в банке «Надра» выполнены обязательства перед его клиентами на сумму около 9 млрд. грн., а также реструктуризирована задолженность на сумму около 900 млн. долл.

При этом председатель НБУ подчеркнул, что возвращение вкладов без ограничений из этого банка может начаться только после увеличения его капитала.

«Банк работает. Вместе с тем, окончательное восстановление работы банка «Надра» требует проведения его дополнительной капитализации, в первую очередь за счет средств частного инвестора. Поэтому НБУ утвердил план капитализации банка при участии частного инвестора. Хотя мы не исключаем возможности предоставления государственных средств для увеличения регулятивного капитала банка», – сказал С.АРБУЗОВ.

Национальный банк Украины своим постановлением №37 от 11 февраля т.г. продлил строк работы временной администрации в ООО «Диалогбанк» на 3 месяца – с 11 февраля до 10 мая 2011 года.

Об этом говорится в письме НБУ коммерческим банкам, текстом которого располагает УНИАН.

Также сообщается, что НБУ продлил полномочия временного администратора банка Елены РОГОЖИ.

Собственный капитал украинских банков в январе т.г. сократился на 4,3% - до 139,8 млрд. грн., что составляет 14,5% их пассивов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Оплаченный и зарегистрированный уставный капитал банков на 1 февраля 2011 года составил 145,951 млрд. грн.

Обязательства банков в январе увеличились на 2,6% - до 825,1 млрд. грн. В т.ч. средства физических лиц составляют 275,7 млрд. грн., или 33,4% от обязательств, средства субъектов хозяйствования - 146,8 млрд. грн., или 17,8%.

Активы банков увеличились на 2% - до 964,9 млрд. грн., общие активы – на 2%, до 1,112 трлн. грн.

Лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 18 банков.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ просит Верховную Раду на этой неделе рассмотреть законопроект относительно принципов предотвращения и противодействия коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на Согласительном совете заявил народный депутат от Партии регионов, представитель Президента в Верховной Раде Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

«Есть просьба, на этой неделе включить этот вопрос в повестку дня хотя бы на конец недели», - сказал он.

По словам Ю.МИРОШНИЧЕНКО, Президент настаивает на этом, поскольку уже есть решение профильного комитета ВР относительно данного законопроекта.

«Остаются лишь некоторые разногласия, которые нужно выяснить на политическом уровне», - сказал народный депутат.

Австрийский концерн EPIC, дочернее предприятие которого ООО «ЕСУ» является единственным участником конкурса по продаже 92,79% акций ОАО «Укртелеком», согласился с предложенной Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) ценой за данное предприятие в 1,33 млрд. долл. (10 млрд. 575 млн. грн. – УНИАН).

Об этом сообщает международное деловое издание Financial Times.

По словам управляющего партнера концерна Петера ГОЛДШАЙДЕРА, EPIC принимает предложение украинской стороны и надеется завершить сделку по покупке «Укртелекома» в марте т.г. после переговоров с банками о финансировании покупки.

Международные новости

Китай занял второе место ВВП в мире, потеснив Японию.

Об этом стало известно после публикации данных по ВВП Японии за четвертый квартал 2010 года и за весь год, передает Би-Би-Си.

В конце года японский ВВП составил 5,474 трлн долларов, в то время как в Китае этот показатель приблизился к 5,8 трлн долларов.

Экономика Японии пострадала от снижения экспорта и потребительского спроса, а Китай продолжает переживать бум промышленного производства.

По мнению экспертов, в случае сохранения нынешних темпов роста, Китай опередит США примерно через десять лет.

Впрочем, по показателю ВВП на душу населения Япония по-прежнему далеко опережает Китай, в КНР этот показатель составляет около 4500 долларов, а в Японии – примерно 40 тысяч долларов.

Высший совет вооруженных сил Египта отменил действие конституции в стране и распустил обе палаты парламента - Народное собрание и Консультативный совет.

Соответствующее заявление, как сообщает AFP, сделано в эфире государственного телевидения.

Временное военное руководство также установило срок в шесть месяцев для подготовки к выборам. В течение этого срока в стране будет действовать переходное правительство.

"Отменяется действие положений конституции. Высший совет вооруженных сил Египта временно берет на себя управление страной на период шесть месяцев или до выборов Народного собрания и Консультативного совета", - отмечается в документе.

В Алжире и Йемене вчера прошли антиправительственные акции протеста, сообщает Би-Би-Си.

В столицах обоих стран произошли столкновения между участниками митингов и полицией.

Демонстранты заполнили улицы города Алжир, где для охраны порядка и предотвращения столкновений было мобилизовано порядка 20 тысяч полицейских.

По официальным данным, в оппозиционном марше приняли участие около полутора тысяч человек, но его организаторы утверждают, что эта цифра сильно занижена. По их мнению, протестующих было не менее 10 тысяч.

Местные правозащитники сообщают о задержании более чем 400 демонстрантов. Среди арестованных есть женщины и представители иностранных СМИ.

Участники акций протеста вышли на улицы с требованиями об отставке Президента страны Абдельазиза БУТЕФЛИКА.

Кроме того, организаторы акции потребовали отменить введенный в 1992 году режим чрезвычайного положения, освободить оппозиционеров, задержанных в ходе январских выступлений, и дать возможность всем политическим партиям в равной мере возможность выступить по телевидению.

Подобная ситуация складывается и в Йемене. В субботу в Сане были отмечены стычки между представителями оппозиции и сторонниками Президента Али Абдуллы САЛЕХА. Группа сторонников правительства, вооруженная ножами и палками, разогнала группу демонстрантов численностью в 300 человек, сообщает информационное агентство Рейтер. Всего в акциях протеста в Йемене приняло участие несколько тысяч человек.

По сообщениям иностранных СМИ, некоторые участники акций протеста были избиты полицейскими. Судя по содержанию оппозиционных лозунгов, многих активистов вдохновили народные выступления в Египте и Тунисе.

Согласно сообщению, после "жасминовой революции" в Тунисе акции протеста в Йемене происходят регулярно с требованием отставки президента страны А.САЛЕХА, который находится у власти уже более 30 лет.

(УНИАН)