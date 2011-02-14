«Крафт Фудз Украина» заключила Договор о социальном партнерстве

В Сумской области ЗАО «Крафт Фудз Украина» заключило Договор о социальном партнерстве с Тростянецким городским советом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, согласно Договору, утвержденного на сессии горсовета, стороны взяли на себя обязательства объединить усилия для развития города, улучшения жизни местной территориальной громады.

В частности, ЗАО «Крафт Фудз Украина» обещает при трудоустройстве на работу отдавать предпочтение именно тростянчанам. Кроме этого, шоколадная фабрика будет способствовать использованию местной гостиничной инфраструктуры, привлекать к выполнению услуг, обеспечивающих ее деятельность, местных предпринимателей.

Реализует предприятие и ряд благотворительных проектов: так, уже в этом году ЗАО окажет финансовую помощь для строительства спортивной площадки в городе, поддержит проведение мероприятий для школьников и молодежи. А для воспитанников детских садов шоколадная фабрика подготовит подарки к праздникам на общую сумму 100 тысяч гривен.

В свою очередь городской совет обязуется содействовать инвестору в реализации его проектов и ведения хозяйственной деятельности в целом. Срок действия Договора между горсоветом и ЗАО «Крафт Фудз Украина», имеющего имидж социально-ответственной компании и добросовестного плательщика налогов, – до конца 2013 года.

По мнению сторон, подписание такого документа является хорошим примером сотрудничества власти и бизнеса на благо территориальной громады и, возможно, в скором времени ему последуют и другие предприятия региона.