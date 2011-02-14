Правительство Крыма намерено сократить число своих министерств с 13 до 9

Совет министров Крыма предлагает крымскому парламенту утвердить новую структуру правительства региона, сократив число министерств с 13 до 9, путем изменений в республиканских комитетах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на заседании Совмина Крыма.

При этом четверо заместителей председателя Совмина возглавят 4 министерства.

Соответствующие изменения предлагается осуществить в рамках инициированной Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ административной реформы для приведения структуры Совмина Крыма в соответствие с новой структурой Кабинета министров Украины.

Министерство транспорта и связи будет преобразовано в Республиканский комитет по транспорту и связи, а Министерство промышленной политики, топлива и энергетики - в Рескомом по топливу, энергетике и инновационной политике.

Предложено также объединить Министерство регионального развития и строительства и Министерство жилищно-коммунального хозяйства, создав на их базе Министерство регионального развития и ЖКХ. Кроме того, будет создан Реском по строительству и архитектуре.

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта предлагается присоединить к Министерству образования, создав Министерство образования и науки, молодежи и спорта.

Министерство экономики Крыма собираются переименовать в Министерство экономического развития и торговли. После реструктуризации Совмина в его состав войдет Реском по торговле и защите прав потребителей

Министерство труда и социальной политики Крыма будет переименовано в Министерство социальной политики, а Министерство культуры и искусств - в Минкультуры. В его состав войдет Реском по делам религий.

Еще две структуры - Республиканскую государственную инспекцию закупок и качества сельскохозяйственной продукции и Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием машин и оборудования при Совмине - предлагается включить в состав Министерства аграрной политики и продовольствия Крыма, которое сейчас называется Министерство аграрной политики.

Ликвидируется должность министра Совмина Крыма, вместо него аппарат правительства будет возглавлять управляющий делами.

Премьер Крыма Василий ДЖАРТЫ предложит крымским депутатам назначить первым вице-премьером - министром жилищно-коммунального хозяйства автономии Павла БУРЛАКОВА, вице-премьером - министром экономического развития и торговли - Екатерину ЮРЧЕНКО, вице-премьером - министром социальной политики - Азиза АБДУЛЛАЕВА, вице-премьером - министром курортов и туризма -Георгия ПСАРЕВА.

В.ДЖАРТЫ поручил министрам и главам рескомитетов представить ему список сотрудников своих ведомств с описанием функциональных обязанностей каждого человека.

По его мнению, реструктуризация позволит повысить зарплаты сотрудников.

Как сообщалось, сейчас у В.ДЖАРТЫ 5 заместителей.