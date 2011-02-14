Главное на 14 февраля (вечер)

Финансы

Moody`s присвоил выпуску облигаций «Ощадбанка» рейтинг B2, прогноз «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Moody`s присвоило выпуску пятилетних облигаций ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») на сумму 500 млн. долл. рейтинг B2, прогноз «стабильный». Об этом сообщается на сайте Moody`s.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составляли 59,019 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,778 млрд. грн., обязательства – 42,393 млрд. грн., уставный капитал – 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,626 млрд. грн.

В 2010 году «Ощадбанк» сократил прибыль против показателя 2009 года в 1,5 раза – до 461 млн. грн.

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ТЭК

«Укрэнерго» отменило мартовский аукцион по экспорту электроэнергии

НЭК «Укрэнерго» отменила аукцион по продаже услуг доступа к пропускной способности межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в марте 2011 года из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Таким образом, назначенный на сегодня аукцион признан аукционной комиссией несостоявшимся.

Как сообщал УНИАН, «Укрэнерго» выставляло на аукцион по экспорту электроэнергии в марте доступ к пропускной способности межгосударственного сечения по направлению в Молдову и Россию суммарной мощностью 3,05 тыс. МВт.

Напомним, 14 декабря 2010 года «Укрэнерго» на годовом аукционе реализовало 1860 МВт экспортного сечения за 208,1 тыс. грн.

В ходе торгов входящие в энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината АХМЕТОВА компании ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд» выкупили все сечение Бурштынского энергоострова в объеме 545 МВт, 750 из 900 МВт украинско-белорусского сечения, а также 200 из 550 МВт сечения «ОЭС Украины – Молдавская энергосистема».

Государственный оператор экспорта ГПВД "Укринтерэнерго" приобрело доступ к украинско-белорусскому сечению мощностью 150 МВт.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на годовых и месячных аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

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Украина хочет привлечь американские энергокомпании к строительству LNG-терминала

Украина заинтересована в привлечении американских энергетических компаний к сотрудничеству в реализации проекта по строительству LNG-терминала.

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО сегодня в Вашингтоне, подводя итоги заседания украинско-американской Рабочей группы по вопросам энергетической безопасности, сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнергоугля.

В своем выступлении министр высоко оценил успехи США в отрасли разведки и добычи газа из альтернативных источников и выразил надежду в активизации сотрудничества с американскими компаниями в этой сфере на территории Украины.

«Украинской стороной осуществляются меры по началу сотрудничества с транснациональными корпорациями относительно развития и производства нетрадиционного газа на территории Украины. Хотел бы подчеркнуть, что мы заинтересованы в налаживании сотрудничества в этой сфере с США», - отметил министр.

Ю.БОЙКО проинформировал американскую сторону о шагах украинского правительства в направлении диверсификации источников поступления в Украину природного газа, в частности относительно решения о строительстве LNG-терминала. Он выразил заинтересованность в привлечении американских компаний к его строительству.

Особое внимание министр уделил развитию сотрудничества с США в ядерном секторе энергетики.

«Украинская сторона заинтересована в развитии сотрудничества с американской стороной в ядерном секторе энергетики, включая повышение безопасности АЭС, продление сроков эксплуатации существующих реакторов, сотрудничество по вопросам квалификации и поставок ядерного топлива, а также создание мощностей для хранения отработанного топлива. Одновременно хотел бы подчеркнуть, что украинская сторона заинтересована в продолжении реализации проектов Международной программы США по ядерной безопасности», - подчеркнул Ю.БОЙКО.

Министр также отметил, что Украина активно развивает международное сотрудничество. В сотрудничестве с партнерами Украина формирует свою энергетическую политику по принципу открытости и прозрачности и стала участником Энергетического сообщества, сказал он.

«Членство Украины в Энергетическом сообществе должно существенно углубить энергетическое сотрудничество между Украиной и ЕС и усилить безопасность поставок энергоносителей в Украину и ЕС. Вхождение Украины во внутренний энергетический рынок Евросоюза является началом фактической реализации концепции секторной интеграции Украины в ЕС, которая заложена в будущее Соглашение об ассоциации», - подчеркнул Ю.БОЙКО.

Министр также выразил уверенность, что продолжение диалога между Украиной и США в рамках Рабочей группы будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества и реализации совместных проектов в ТЭК.

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«Укртранснафта» перешла к аверсному использованию нефтепровода «Одесса-Броды»

Оператор системы нефтепроводов Украины ОАО «Укртранснафта» начало заполнение нефтепровода «Одесса-Броды» каспийской нефтью сорта Azeri Light и ее прокачку потребителям Беларуси.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«13 февраля 2011 года в 16:35 в соответствии с положениями договора (между ОАО «Укртранснафта» и ЗАО «Белорусская нефтяная компания» – УНИАН) начата перекачка нефти в направлении ПЗУ «Мозырь» (Беларусь)», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что 11 февраля на морском нефтяном терминале (МНТ) «Пивденный» был принят второй танкер с легкой нефтью сорта Azeri Light объемом 85 тыс. тонн, разгрузка которого была завершена вечером 12 февраля.

«Начатые регулярные поставки каспийской нефти нефтепроводом «Одесса-Броды» в аверсном режиме повышают уровень загрузки нефтетранспортной системы Украины, укрепляют энергетическую безопасность Украины, стран региона и Европы в целом, подтверждают роль Украины как надежной страны-транзитера и усиливают ее статус как один из ключевых факторов в сфере диверсификации поставок энергоресурсов в Каспийско-Черноморском пространстве», - говорится в сообщении.

Вытеснение технологической нефти сорта Urals объемом до 620 тыс. тонн, которой ранее был заполнен трубопровод «Одесса-Броды», осуществляется по замещению в направлении НПЗ «Мозырь».

Прием следующей танкерной партии с нефтью сорта Azeri Light на МНТ «Пивденный» для ее транспортировки по указанному маршруту ожидается 14 февраля.

Компания напоминает, что эти действия осуществляются в соответствии с договором об оказании услуг по транспортировке нефти, который компания подписала 17 января этого года с ЗАО «Белорусская нефтяная компания».

Также в сообщении отмечается, что в настоящее время компания завершает работу по созданию технических условий для организации поставок легких сортов нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Западной Украины - ОАО «НПК-Галичина» и ОАО «Нефтехимик Прикарпатья», а также значительно активизировала мероприятия по подготовке их транзита в направлении Словакии, Чехии и Венгрии.

Одновременно «Укртранснафта» подчеркивает, что в полном объеме продолжает выполнение обязательств по обеспечению надежного и бесперебойного транзита нефти российских грузоотправителей в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующим контрактам.

Справка УНИАН. Нефтепровод «Одесса-Броды» протяженностью 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год, соединивший морской нефтяной терминал (МНТ) «Пивденный» (Одесская обл.) и систему магистральных нефтепроводов «Дружба» в районе Брод (Львовская обл.), был введен в эксплуатацию в 2001 году. Хотя изначально он строился для прокачки легкой каспийской нефти в Европу, однако до 2004 года простаивал, а затем использовался в реверсном режиме (в направлении терминала «Пивденный»).

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Соцполитика

Правительство может отозвать законопроект о пенсионной реформе

Правительство Украины может отозвать законопроект о пенсионной реформе, если в ходе парламентских слушаний 16 февраля прозвучат веские аргументы для доработки документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге.

«Очень интересно на парламентских слушаниях послушать - то ли это будет оголтелая критика ради критики, ради пиара, в чем у нас, к сожалению, оппозиция преуспевает всегда, или это действительно будут какие-то серьезные альтернативные коррективы, к которым мы готовы прислушаться… Если такие конструктивные предложения прозвучат в ходе парламентских слушаний, то мы готовы отозвать этот законопроект, доработать и представить уже в другом виде. Если же не прозвучат, а в целом концепция законопроекта останется без изменений, то какой смысл отзывать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в случае, если веских аргументов за пересмотр концепции пенсионной реформы не прозвучит, то законопроект будет дорабатываться в Верховной Раде.

При этом премьер подчеркнул, что «нет смысла» оттягивать принятие законопроекта о пенсионной реформе.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года Кабинет министров подал на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО выразил надежду, что Верховная Рада примет закон о пенсионной реформе в марте 2011 года.

Вместе с тем, он не исключил, что к этому сроку проект закона может быть отозван из парламента для внесения изменений.

В свою очередь Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и труда предложил парламенту отклонить проект закона Украины "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы", поданный Кабинетом министров Украины. Соответствующее решение комитет принял на своем заседании 2 февраля.

Народные депутаты – члены комитета приняли решение обратиться в Верховную Раду Украины с предложением отклонить проект закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой взять под личный контроль выполнение плана действий правительства по проведению экономических реформ на 2010-2014 гг. "Благополучное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство" в части проведения мероприятий, связанных с пенсионной реформой, а также внести предложения по кадровым изменениям в Министерстве социальной политики, в частности, рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности первого заместителя министра социальной политики Василия НАДРАГИ.

Члены комитета мотивировали свое решение тем, что правительство не учло совместных наработок трех Сторон социального диалога и научных учреждений. В комитете констатируют, что комплекс предложенных в законопроекте мероприятий не решает проблемы финансовой стабилизации солидарной системы пенсионного страхования.

По инициативе НФПУ в 18 регионах Украины состоялось общественное обсуждение пенсионной реформы, предложенной правительством. По результатам слушаний участники приняли резолюцию, в которой выдвинули к правительству и Верховной Раде несколько требований. В частности, изъять из закона все статьи, связанные с повышением пенсионного возраста, а также немедленно взяться за разработку и реализацию государственных программ относительно повышения продолжительности жизни человека, увеличения зарплаты и внедрения трехуровневой системы пенсионного обеспечения.

4 февраля в Киеве состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке альтернативной пенсионной реформы.

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Накопительный уровень пенсионной системы может быть введен с начала 2013 года

Накопительный уровень пенсионной системы в Украине может быть введен с начала 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге.

«Мы договорились о главном, что накопительный этап пенсионной реформы, и расчеты уже подтвердили это, позволяет нам в законопроекте написать – с 1 января 2013 года. То есть, с 1 января 2013 года сможет заработать механизм накопительной системы персонифицированных счетов», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что в течение 2011 и 2012 годов будет наведен порядок в солидарной системе пенсионного обеспечения.

«То есть, фактически, мы выйдет на бездефицитный бюджет Пенсионного фонда. И, начиная с 2013 года, реформа приступит к заключительному этапу, и люди почувствуют преимущество этой пенсионной реформы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года Кабинет министров подал на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Вице-премьер министр Украины министр социальной политики Сергей ТИГИПКО высказал надежду, что Верховная Рада примет закон о пенсионной реформе в марте 2011 года. Об этом он заявил 18 января на пресс-конференции в Днепропетровске.

„Я предусматриваю, что после общественных слушаний в ВР 16 февраля закон о пенсионной реформе будет обсужден народными депутатами. После этого будут приниматься предложения к проекту закона. Думаю, к середине марта, максимум – до конца марта, закон будет проголосован”, - отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, людям не стоит беспокоиться, что какие-то решения будут приняты задним числом.

“Какие бы нормы не были прописаны, они начнут действовать после принятия закона Верховной Радой, подписания Президентом и со дня опубликования”, - сказал вице-премьер министр.

С.ТИГИПКО также считает, что относительно второго уровня пенсионной реформы должна быть прописана более четкая позиция: приняты “механизмы и законы, которые бы защитили деньги второго уровня от коррупции и разворовывания”.

Эта норма, по его словам, должна действовать с 2013 года. “До этого времени мы все успеем, в том числе, улучшить ситуацию с Госбюджетом”, - считает С.ТИГИПКО.

В то же время профсоюзы не поддерживают законопроект о введении пенсионной реформы. Об этом сообщил 13 января заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Григорий ОСОВЫЙ.

2 февраля на своем заседании Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и труда принял решение предложить парламенту отклонить проект закона Украины "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы", поданный Кабинетом министров Украины.

Члены комитета мотивировали свое решение тем, что правительство не учло совместных наработок трех Сторон социального диалога и научных учреждений. В комитете констатируют, что комплекс предложенных в законопроекте мероприятий не решает проблемы финансовой стабилизации солидарной системы пенсионного страхования.

По инициативе НФПУ в 18 регионах Украины состоялось общественное обсуждение пенсионной реформы, предложенной правительством. По результатам слушаний участники приняли резолюцию, в которой выдвинули к правительству и Верховной Раде несколько требований. В частности, изъять из закона все статьи, связанные с повышением пенсионного возраста, а также немедленно взяться за разработку и реализацию государственных программ относительно повышения продолжительности жизни человека, увеличения зарплаты и внедрения трехуровневой системы пенсионного обеспечения.

4 февраля в Киеве состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке альтернативной пенсионной реформы.

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ВБ: реализации пенсионной реформы должно предшествовать сбалансирование бюджета ПФ

Реализации пенсионной реформы в Украине должно предшествовать сбалансирование бюджета Пенсионного фонда (ПФ).

Такое мнение высказал директор Всемирного банка (ВБ) в Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР, говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте украинского правительства.

По его словам, введение второго уровня пенсионной системы, в пределах которого работающие платят взносы на персональные накопительные счета и из них в дальнейшем получают пенсию пропорционально сделанным взносам, создаст стимулы для более честной отчетности о зарплатах и улучшит дисциплину уплаты взносов. Это может стать реальностью, но только при условиях, что плательщики взносов будут уверены в том, что их накоплениям ничего не угрожает и они инвестированы должным образом. Это, в свою очередь, требует создания надлежащих институционных предпосылок и функционирующих рынков капитала.

В то же время, отметил М.РАЙЗЕР, опыт внедрения многоуровневых пенсионных систем в мире свидетельствует о существовании значительных рисков, связанных с преждевременным внедрением обязательных накопительных пенсионных схем. «Впрочем, какой бы ни была перспектива следующего этапа пенсионной реформы, без первых шагов, направленных на сбалансирование бюджета Пенсионного фонда, ни одна реформа не может быть успешной», - сказал он.

ВБ отмечает, что сегодня не существует альтернативы мерам, которые предлагает правительство в сфере пенсионного обеспечения. Они закладывают фундамент для пенсионной системы, что позволит выплачивать пенсии не только нынешним, но и будущим пенсионерам.

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Строительство

Кабмин передал «Софию Киевскую» в сферу управления Минкульта Кабинет министров решил передать комплекс исторических сооружений «София Киевская», который является частью Национального историко-архитектурного заповедника «Киево-Печерская лавра», в сферу управления Министерства культуры и туризма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина.

В то же время Министерству финансов поручено передать Минкульту соответствующие бюджетные назначения на содержание и развитие «Софии Киевской».

“Передача «Софии Киевской» в управление профильного министерства, которое имеет надлежащую научно-методическую базу и уполномочено представлять Украину в вопросах историко-культурного наследия в международных отношениях, должна способствовать развитию заповедника, проведению научно-исторических исследований и практически укрепить заповедный статус бесценного наследия княжеских времен”, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ ранее высказался за то, чтобы музеи и заповедники находились в сфере управления профильного министерства, которое должно обеспечить их сохранность и развитие.

До сего времени один из самых выдающихся памятников времен Киевской Руси, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, находился в сфере управления Министерства региональной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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Азаров: запрет на строительство вокруг «Софии Киевской» продолжит действовать

Запрет на строительство вокруг «Софии Киевской» продолжит действовать и после перехода этого комплекса в управление Министерства культуры и туризма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Н.АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге.

«Конечно, будет (действовать запрет – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Министерство культуры и туризма в состоянии обеспечить необходимую заботу этому памятнику.

«Никому, конечно, в голову не придет сделать что-то, что нанесет ущерб этому памятнику», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в Министерстве культуры достаточно специалистов для того, чтобы решить вопрос по реставрации и сохранению этого памятника.

«Вы что думаете, что в Министерстве строительства и регионального развития таких специалистов больше? Мне, кажется, вы ошибаетесь. В Министерстве культуры таких специалистов больше, они более квалифицированы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также Н.АЗАРОВ сообщил, что сегодня подписал распоряжение о передаче «Софии Киевской» в управление Министерства культуры и поручил министру культуры и туризма Михаилу КУЛИНЯКУ провести встречу с коллективом и решить спорные вопросы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины решил передать комплекс исторических сооружений "София Киевская", который является частью Национального историко-архитектурного заповедника "Киево-Печерская Лавра", в сферу управления Министерства культуры.

Министерству финансов поручено передать Минкультуры соответствующие бюджетные назначения на содержание и развитие "Софии Киевской".

До этого один из самых выдающихся памятников эпохи Киевской Руси, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, находился в сфере управления Министерства региональной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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Транспорт/Связь

В ближайшие две недели в Вене обсудят строительство широкой колеи

В ближайшие две недели в Вене планируется обсудить строительство широкой колеи 1520 мм до Вены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил после встречи в Министерстве инфраструктуры Украины при участии первого вице-премьер-министра, министра транспорта, строительства и регионального развития Словацкой Республики Яна ФИГЕЛЯ генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«У нас завершились исследования перед разработкой ТЭО, мы получили отчет, и в Вене будет встреча участников проекта, на которой будет обсужден план дальнейших действий по его внедрению, по проведению предпроектных исследований», - сказал М.КОСТЮК.

По его словам, сегодня в ходе встречи с представителем транспортного министерства Словакии еще раз было подтверждено, что проект широкой колеи до Вены - «это продукт договоренности четырех железнодорожных администраций».

«Мы можем сказать, что при соответствующей работе, при увеличении объемов, при формировании тарифной политики, которая уже сегодня влияет на будущий проект, состояние сегодняшней инфраструктуры стран-участниц проекта говорит о том, что есть серьезные основания думать, что проект будет эффективным», - отметил гендиректор «Укрзализныци».

По его словам, несмотря на то, что проект является перспективой, работать над ним нужно уже сегодня. «Мы с удовольствием приступаем к реализации проекта организации локальных маршрутов пассажирского движения. Также проводим модернизацию существующей ширококолейной инфраструктуры для внедрения интермодальных перевозок. Я уверен, что все эти шаги по увеличению реальных объемов перевозок уже сегодня, заложат должные основания для развития нашего проекта, который оценен уже в 6 млрд. евро, вокруг него ведутся дискуссии, и мы готовим встречу руководства наших отраслей для его более детального обсуждения», - сообщил М.КОСТЮК.

По его словам, со словацкой стороной был обсужден вопрос относительно механизма формирования сквозной тарифной ставки при организации ж/д перевозок. «В первую очередь мы говорим о гармонизации тарифов на перевозку. Сегодня мы говорим, что стоимость перевозок по украинской железной дороге в 2,5 раза ниже, чем стоимость перевозок по территории наших соседей. Поэтому мы должны в этом плане организоваться», - отметил гендиректор.

По мнению М.КОСТЮКА, финансировать такой проект, как строительство широкой колеи, должен крупный бизнес. «И мы сегодня делаем все, чтобы бизнес заинтересовался», - сказал он. По его словам, это возможно со стороны как международных, так и украинских крупных финансово-промышленных групп.

Как сообщал УНИАН, компания Roland Berger в декабре 2010 г. завершила обоснование инвестиций проекта строительства железной дороги шириной 1520 мм на территории Словакии и Австрии до Вены, согласно которому стоимость новой железной дороги, которая должна пройти по территории Словакии наряду с существующей "европейской" колеей, оценивается в 6,3 млрд. евро. Дополнительно потребуется 240 млн. евро для организации грузовых терминалов и 130 млн. евро для закупки подвижного состава. Согласно выводам исследования, такие капитальные затраты сопоставимы с другими европейскими инфраструктурными проектами.

Глава РЖД прогнозировал, что проектирование широкой колеи стандарта 1520 мм от Кошице (Восточная Словакия) до Вены (Австрия) может начаться в 4-м квартале 2011 года.

Справка УНИАН. Железнодорожные администрации РФ, Украины, Словакии и Австрии в мае 2009 г. подписали меморандум о создании СП Breitspu Planungsgesellschaft mbH с целью обоснования инвестиций в проект достройки широкой колеи от Кошице до Вены. Продление широкой колеи в Европу к 2050 году позволит привлекать 16 млн. тонн грузов ежегодно, в случае "оптимистического сценария" грузопоток может составить 24 млн. тонн в год.

На большинстве железных дорог Европы используется колея шириной 1435 мм, а в России, странах СНГ, Балтии и Финляндии – колея 1520 мм. Новый маршрут позволит сократить время доставки грузов из Азии в Европу и обратно до 15 дней (сегодня с использованием альтернативного морского маршрута этот срок составляет 30 дней).

Планируется, что строительство новой линии будет проходить в 2013-2015 гг. С 2016 года начнется осуществление коммерческих перевозок.

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Lufthansa с 15 февраля переходит в новый терминал «F» аэропорта «Борисполь»

С 15 февраля 2011 года авиакомпания Lufthansa переходит в новый терминал «F» аэропорта «Борисполь».

Как сообщает УНИАН пресс-служба аэропорта, в дальнейшем пассажиры авиакомпании Lufthansa будут обслуживаться только через терминал «F».

В «Борисполе» напоминают, что с 1 марта 2011 года в терминал "F" аэропорта переходит также авиакомпания «Роза Ветров».

По данным аэропорта, на сегодня из нового терминала осуществляются рейсы более 30 национальных и иностранных перевозчиков. Пассажиропоток за неделю в терминале «F» составляет от 30 до 40 тыс. пассажиров.

Напомним, терминал "F" был введен в действие осенью 2010 г.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. На сегодня из аэропорта «Борисполь» осуществляют регулярные пассажирские рейсы более 50 авиакомпаний на 100 международных и внутриукраинских маршрутах.

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"Укртелеком" прекращает почасовой учет разговоров на аналоговых АТС

С 1 марта 2011 года на аналоговых АТС местной телефонной сети ОАО «Укртелеком» прекращается эксплуатация устаревшего оборудования почасового учета местных телефонных разговоров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В соответствии с действующим законодательством Украины абоненты, подключенные к АТС, где не применяется оборудование почасового учета телефонных разговоров, оплачивают услуги местной телефонной связи согласно абонентской системе оплаты услуг местной телефонной связи без почасового учета телефонных разговоров.

В связи с этим начиная с 1 марта 2011 года абонентская плата с почасовой оплатой местных телефонных разговоров, которая платилась абонентами, подключенными к аналоговым АТС, будет заменена на абонентскую плату без почасовой оплаты местных разговоров, т.е. с 1 марта 2011 года абоненты, подключенные к аналоговым АТС, будут платить только фиксированную ежемесячную абонентскую плату независимо от длительности местных телефонных разговоров.

Размер абонентской платы без почасовой оплаты местных разговоров установлен действующими Предельными тарифами на общедоступные телекоммуникационные услуги, которые утверждены решением Национальной комиссии по вопросам регуляции связи от 28.04.2009 № 1491. Согласно этому решению, для бюджетных организаций и населения городов и районных центров абонентская плата без почасовой оплаты в месяц составляет 22,52 грн., для других организаций – 33,81 грн., для населения и бюджетных организаций сельской местности – 10,02 грн., для других организаций – 15,73 грн. (без НДС).

При этом, как сообщили в компании, льготы по абонентской плате, предусмотренные законодательством, будут сохранены.

Более детальную информацию о перечне аналоговых АТС, где прекращается эксплуатация устаревшего оборудования почасового учета местных телефонных разговоров, и диапазон номеров телефонов, подключенных к этим АТС, можно узнать в филиалах «Укртелекома».

В частности, в Киеве в перечень таких АТС входят АТС: 410-414, 417-419, 430, 431-434, 440, 443, 449, 510, 512, 513, 515-519, 550, 553, 558, 559 (для всех АТС диапазон номерного ресурса 0000-9999, т.е., например, 410-0000 – 410-9999).

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Фондовый рынок

"Кернел" вошел в двадцатку крупнейших эмитентов Варшавской фондовой биржи Украинский агрохолдинг Кернел Холдинг С. А. (Kernel Holding S.A.) вошел в двадцатку крупнейших эмитентов Варшавской биржи.

Как сообщили УНИАН в Kernel Holding S.A., Варшавская фондовая биржа приняла решение включить компанию в польский фондовый индекс WIG 20. Этот индекс представляет 20 компаний с крупнейшей рыночной капитализацией и наиболее ликвидными акциями, котирующимися на Варшавской фондовой бирже.

Председатель совета директоров Кернел Холдинг С. А. Андрей ВЕРЕВСКИЙ заявил: "Включение Кернел в индекс WIG 20 является для нас очень важным этапом, демонстрирующим значительный рост компании за последние 3 года. Сегодня мы получили привилегию быть первой украинской компанией, вошедшей в престижный фондовый индекс WIG 20. Данное событие привлечет внимание мирового инвестиционного сообщества к Кернел и Украине, даст новые возможности заявить о качестве нашей компании и инвестиционных возможностях украинского агропромышленного сектора".

Компания Kernel Holding S.A. официально будет включена в рейтинг WIG 20 после торгов в пятницу, 18 марта 2011 г. Индекс компании в рейтинге WIG 20 - 2,08%.

На момент IPO на Варшавской фондовой бирже в ноябре 2007 рыночная капитализация Кернел составляла 600 млн. долларов США, на сегодняшний день - 2 млрд. долл.

Кернел - крупнейшая в Украине агропромышленная компания. Лидер рынка по производству и экспорту подсолнечного масла, ведущий экспортер зерновых культур, один из крупнейших операторов по перевалке зерна и масла в порту, владеет крупнейшей сетью зерновых элеваторов.

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Завтра в Украине ожидается дальнейшее снижение температуры воздуха

Завтра, 15 февраля, в Украине ожидается дальнейшее снижение температуры воздуха.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью будет составлять 17-22° мороза, местами, кроме южной части, 24-26°, днем 9-14° мороза. В Крыму, на Закарпатье и юге Одесской области ночью 10-15°, днем 2-7° мороза, на Южном побережье Крыма ночью 10-12°, днем 1-3° мороза.

Без осадков. На дорогах, кроме большинства районов южной части, гололедица. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.

В Киевской области сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью 17-22° мороза, местами 25°, днем 9-14° мороза. В Киеве температура ночью 18-20°, днем 10-12° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.

УНИАН