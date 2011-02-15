Анонс на 15 февраля

* Президент Украины Виктор Янукович с рабочей поездкой побывает в Харьковской области. Президент планирует, в частности, посетить ОАО «Хартрон», где ознакомится с производством одного из ведущих отечественных предприятий ракетно-космической отрасли. Глава государства также проведет совещание с административно-хозяйственным активом области и пообщается с журналистами.

* Министерство экологии Украины проведет национальную конференцию по обсуждению Национального плана действий по охране окружающей природной среды (Будут подведены итоги общественного обсуждения НПД и представлены результаты региональных конференции, в которых приняли участие более чем 100 неправительственных организации экологического направления.

* Круглый стол на тему: ”Система электронного документооборота (СЭД) в Украине: современное состояние и перспективы развития”. Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Вопросы: Современное состояние функционирования СЭД в Украине; СЭД как фактор интенсификации национального развития; защита информации в СЭД и другие.

* Пресс-конференция на тему: «Пенсионная реформа: что и почему стоит изменить?». Участники: первый замминистра труда и социальной политики Украины в 2005-2010 годах Павел Розенко; ведущий научный сотрудник отдела финансов реального сектора Института экономики и прогнозирования НАНУ Анатолий Федоренко.

* В УНИАН состоится презентация первого в Украине независимого, некоммерческого Интернет-ресурса для школьников. Речь пойдет о преимуществах данного проекта по сравнению с подобными уже существующими, о достижениях, планах и перспективах развития сайта. Интернет-ресурс представит Марина Полищук, руководитель проекта «Shkola.ua»; презентацию проведет редактор сайта «Shkola.ua» Наталия Переверзева. Приглашены: Сергей Кивалов, президент Национального университета "Одесская юридическая академия", академик Национальной академии правовых наук, народный депутат Украины; Людмила Русалина, президент холдинга "Петрус"; Ирина Бережная, народный депутат Украины; Алексей Овсянников, научный эксперт; Наталия Заболотная, ген.директор галереи "Мистецький Арсенал", Ирина Бельцевич, директор Русановского лицея.

* Состоится пленарное заседание Национального трехстороннего социально-экономического совета при Президенте Украины. Вопрос: «О проведении пенсионной реформы в Украине». С докладом о путях и намерениях Правительства Украины по реформированию пенсионной системы выступит вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко.

* Пресс-конференция на тему: «Мировая продовольственная инфляция. Последствия для Украины». В программе пресс-конференции: анализ ситуации на мировых сырьевых рынках; прогноз стоимости зерна, сахара, нефти; анализ динамики золота. В работе примет участие Владимир Олексюк, эксперт аналитического департамента X-Trade Brokers Ukraine.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Разрушительные последствия аукционов по продаже необработанной древесины для деревообрабатывающей и мебельной отрасли Украины». Участники: президент ассоциации «Меблідеревпром» Сергей Сагаль; член ассоциации «Меблідеревпром», гендиректор ООО «ОдекУкраина» Мирон Чернецкий, член ассоциации «Меблідеревпром», гендиректор ООО «КРОНОСПАН УА» Наталия Покинская; президент «Украинской Ассоциации Мебельлщиков» Дмитрий Дячук; член «Украинской Ассоциации Мебельщиков», гендиректор ООО «Класум» Василий Прусак.

* Пресс-конференция на тему: "Программа строительства доступного жилья – двигатель строительной отрасли Украины" при участии президента холдинговой компании "Киевгорстрой", Михаила Голицы.

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