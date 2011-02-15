ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Как "зарабатывают" на питании чернобыльских детей», в котором пишет - компания «Белоцерковский военторг», ставшая скандально известной после случаев массовых отравлений солдат, оказывается, экономила на приготовлении пищи не только для военнослужащих, но и для школьников в регионах, пострадавших от Чернобыльской аварии…

http://delo.ua/ukraine/kak-zarabatyvajut-na-pitanii-152166/

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Также «Дело» публикует материал «Банкиры: В 2011 году ставки по депозитам и кредитам снизятся», в котором пишет – по прогнозам участников рынка, депозитные и кредитные ставки в этом году снизятся на 1-2 процентных пункта…

http://delo.ua/finance/bankiry-v-2011-godu-stavki-po-152171/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Одесса-Броды соблюдает аверсный режим» пишет – Одесса–Броды заработал в аверсном режиме. "Укртранснафта" вчера объявила о возобновлении поставок по нефтепроводу, простаивавшему с весны прошлого года. Пока его мощности удалось загрузить менее чем на треть, но благодаря высокой цене нефти в мире у "Укртранснафты" есть возможность наладить поставки каспийского сырья в страны Восточной Европы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1585951

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Дмитрий Фирташ углубляется в «Надра» пишет – сразу после продления работы временной администрации в банке "Надра" учреждение приняло решение увеличить уставный капитал в 10 раз, до 3,89 млрд грн. Эксперты считают, что всю эмиссию акций получит предприниматель Дмитрий Фирташ в обмен на внешние долги банка, тогда как правительство должно будет обеспечить "Надра" дополнительным капиталом в 3,5 млрд грн. Банкиры считают приемлемым для государства оказание помощи проблемному учреждению, даже если правительство не будет им владеть…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1585929

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«Экономические известия» в публикации «Банкиры просят защиты» пишут - «Если закон всем не нравится - это хороший закон», - пошутил председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук, комментируя законопроект о защите прав кредитора и заемщика. По словам одного из соавторов законопроекта народного депутата Юрия Воропаева, документ урегулирует три крупных блока вопросов, мешающих спокойно спать как банкирам, так и заемщикам…

http://finance.eizvestia.com/full/bankiry-prosyat-zashhity

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«Экономические известия» в публикации «Торговцы взялись за налоги» пишут - фондовые торговцы совместно с регулятором обсуждают упущения Налогового кодекса в важных для рынка вопросах. Главными камнями преткновения определены налогообложение операций репо, формирование затрат при первичном размещении ценных бумаг и регистрация счетов хранителя…

http://markets.eizvestia.com/full/torgovcy-vzyalis-za-nalogi

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Также «Экономические известия» в публикации «Низких тарифов не будет» пишут - «Укрзалiзниця» начала разработку нового сборника железнодорожных тарифов, которым предполагается внесение принципиальных корректив в систему тарифообразования. Основными направлениями реформ станут ликвидация нерентабельных ставок и увеличение в тарифе инвестиционной составляющей…

http://finance.eizvestia.com/full/nizkih-tarifov-ne-budet

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«Газета по-киевски» в публикации «Украина может отстоять пенсионный возраст и цены на газ?» пишет - миссия МВФ задержится в Украине как минимум до сегодня (переговоры с нашим Кабмином длились с 1 февраля и должны были закончиться еще в минувшую пятницу)…

http://mycityua.com/articles/country/2011/02/15/010752.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Гречка исчезла из столичных магазинов» пишет - после ограничения правительством отпускной цены на гречку крупа исчезла из столичных магазинов. Торговые сети отказываются продавать себе в убыток…

http://mycityua.com/articles/city/2011/02/14/215122.html

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«Сегодня» в публикации «Зварич будет завхозом в тюрьме, а Луценко отсидит и вернется» пишет – известные экстрасенсы Украины предсказали, что ждет VIP-узников в будущем…

http://www.segodnya.ua/news/14222826.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Станет ли гречка лекарством от продуктовой лихорадки?» пишет - цена на гречку "накручивалась" со скоростью счетчика в такси, подскочив за месяц почти вдвое - до 25 грн. за кг. Кабмин лишь в феврале попытался повлиять на ситуацию. Имеем стабилизацию на уровне тех же 25 грн. за кг и отсутствие крупы в рознице. Превратится ли государство из созерцателя в аграрного политика?

http://economics.unian.net/rus/detail/77873

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Однорукий прокурор» пишет – в России разразился громкий скандал. ФСБ обвинила подмосковных прокуроров и милиционеров в покровительстве нелегальному игорному бизнесу…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254970/odnorukij_prokuror

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Также «Ведомости» в публикации «Защита Данилкина» пишут – приговор по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева писали в Мосгорсуде, председатель Хамовнического суда Виктор Данилкин просто зачитал текст…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255000/zaschita_danilkina

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Издание «Известия» в публикации «Трудовая дистанция» пишет – в России будет законодательно закреплена возможность дистанционной работы. Дмитрий Медведев заявил, что "давным-давно пора это сделать, это правильно, потому что многие люди хотели бы так работать"…

http://www.izvestia.ru/economic/article3151679/

(УНИАН)