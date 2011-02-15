Министр обороны: никаких перебоев с питанием в воинских частях нет

Никаких перебоев с питанием в воинских частях нет.

Об этом заявил в интервью журналистам министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ.

Он подчеркнул, что «наши солдаты и не голодные, и не холодные, и одетые, и обутые». М.ЕЖЕЛЬ отметил, что военнослужащие «защищены на 100%».

При этом М.ЕЖЕЛЬ заметил, что «те перебои, которые были (речь идет о питании – УНИАН) это буря в стакане, и ни что иное».

Министр добавил, что «если бы мы деликатнее освещали этот вопрос, то никаких бы проблем не возникло».