В Кабмине снова кадровые изменения

Кабинет министров провел ряд кадровых изменений в правительстве.

Согласно распоряжениям №№101-104 от 14 февраля, которые размещены на сайте правительства, Виктор СТИПАХНО назначен генеральным директором Государственного концерна “Укрветсанзавод”, Надежда МОВЧАН уволена с должности первого заместителя директора Государственного департамента избыточного имущества и земель в связи с переходом на другую работу, Владимир ФИЛОНЕНКО - с должности первого заместителя директора Государственного департамента надзора за соблюдением законодательства о труде – заместителя Главного государственного инспектора труда Украины по собственному желанию.

Также уволен Валерий КОЗЛОВСКИЙ с должности заместителя генерального директора Украинского национального информационного агентства в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе и выходом на пенсию 23 февраля 2011 года.

Распоряжением №104 изменена причина увольнения Виктора РЖОТКЕВИЧА с должности президента Государственного предприятия по вопросам обращения с отходами как вторичным сырьем "Укрэкоресурсы". Отныне он значится уволенным “по собственному желанию”, а не за “одноразовое грубое нарушение трудовых обязанностей”, как ранее определялось в распоряжении № 75 от 2 февраля.