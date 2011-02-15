Начатые в 2010 году реформы будут продолжены - Янукович

Начатые Украиной в 2010 году реформы будут продолжены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время расширенного заседания регионального Комитета по экономическим реформам.

«Реформы, которые начаты в 2010 году, будут продолжены», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в 2010 году в стране было положено начало 7 направлениям реформирования, в этом году – 14, «и до конца 2011-го Украина дойдет до реформирования 21 направления своей экономики».

При этом Президент отметил необходимость системных подходов к реформированию и постепенности процесса. «Мы не будем это делать, как говорят, с шашкой наголо. Мы будем подходить осторожно, используя мировой опыт и адаптируя его к украинским условиям», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. «Это не кампанейщина, - добавил он, - это не дань моде. Просто пришло такое время. Мы увидели, как мировой кризис на глазах разрушил нашу страну… По сравнению с другими странами Украина получила наибольший удар, наибольшее падение экономики».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что стране по силам существенно наращивать свой ВВП, чтобы в 2012 году «один триллион 300 миллиардов гривень мы реально могли достичь». По его словам, этого можно будет достичь «только благодаря высокому уровню организации этого процесса, оптимальному использованию всех имеющихся ресурсов, которые есть в Украине».

По мнению Президента, 2011-й год для общества «будет очень тяжелым». В частности, сказал он, тяжелым грузом будет процесс возвращения государственных долгов. «Около 80 миллиардов, - сказал он, - мы должны отдать долгов в этом году».

Невзирая на это, добавил В.ЯНУКОВИЧ, «мы исправим, мы наведем порядок».