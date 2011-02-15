Главное на 15 февраля (день)

Финансы

Отрицательное сальдо внешней торговли выросло на 62% – до 9,3 млрд.долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в 2010 году составило 9 млрд. 309,4 млн. долл., что на 62% больше, чем в 2009 году (5 млрд. 737,4 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за 2010 год экспорт товаров составил 51 млрд. 430,5 млн. долл. (на 29,6% больше показателя 2009 года), импорт – 60 млрд. 739,9 млн. долл. (на 33,7% больше). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в 2009 г. – 0,87).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира.

В сообщении указывается, что на формирование отрицательного сальдо повлияли отдельные товарные группы: энергетические материалы, нефть и продукты ее перегонки (-15 млрд. 941,3 млн. долл.), наземные транспортные средства, кроме железнодорожных, (-2 млрд. 780 млн. долл.) и полимерные материалы, пластмассы (-2 млрд. 355,1 млн. долл.)

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с 2009 годом увеличилась доля черных металлов – с 25,8% до 28,4%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 5,4% до 7,1%, руд, шлаков и золы – с 3,4% до 5%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 2% до 4,7%, жиров и масел животного и растительного происхождения — с 4,5% до 5,1%.

В то же время уменьшился удельный вес механических машин – с 7% до 6,1%, электрических машин – с 5,6% до 4,9%, зерновых культур – с 9% до 4,8%, изделий из черных металлов – с 4,9% до 3,9%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля электрических машин – с 5,1% до 5,9%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 4,3% до 5,5%, черных металлов – с 2,5% до 3,2%. Уменьшился удельный вес механических машин – с 8,7% до 7,5%, фармацевтической продукции – с 4,7% до 4%, бумаги и картона — с 2,6% до 2,4%.

По данным Госкомстата, в декабре 2010 года экспорт товаров увеличился по сравнению с декабрем 2009 года на 27,6% и составил 5 млрд. 303,2 млн. долл., импорт – на 31,6%, до 6 млрд. 646,1 млн. долл. Отрицательное сальдо в декабре 2010 г. составило 1 млрд. 342,9 млн. долл. против 894,2 млн. долл. за декабрь 2009 года.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.

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Украина в 2011 году должна возвратить около 80 млрд. грн. долгов

Украина в 2011 году должна возвратить около 80 млрд. грн. внешних долгов.

Как передает корреспонденту УНИАН, об этом в ходе расширенного заседания в Харькове Регионального комитета по экономическим реформам заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Мы около 80 млрд. грн. должны отдать долгов в этом году», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что, ввиду таких обязательств, а также значительных расходов бюджета, связанных с финансированием государственной программы подготовки к Евро-2012, «2011 год будет очень тяжелым».

При этом В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что поставленные задачи страна способна преодолеть. «Это уже наша обязанность», - сказал он.

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Украина и МВФ согласовали график повышения тарифов на газ

Руководитель миссии Международного валютного фонда по Украине Танос АРВАНИТИС заявляет, что внедряемая при поддержке соглашения «Стенд-бай» экономическая программа украинской власти в целом движется в правильном направлении.

Как говорится в переданному агентству УНИАН пресс-релизе, Миссия Международного валютного фонда посетила Киев в период с 1 по 14 февраля для проведения дискуссий в контексте консультаций в соответствии со Статьей IV в 2011 году и вторым пересмотром программы в рамках соглашения «Стенд-бай».

В завершение визита Т.АРВАНИТИС обнародовал заявление, в котором отмечено, что «показатели развития экономики Украины в 2010 году были лучше ожидаемых, при этом экономический рост превысил 4 процента ВВП за счет увеличения объемов экспорта и возобновления инвестирования и частного потребления. Внедряемая при поддержке соглашения «Стенд-бай» экономическая программа власти в целом движется в правильном направлении, и нами достигнуты договоренности относительно большинства стратегических вопросов, которые будут обеспечивать выполнение задач программы на 2011 год».

«Принимаются меры для поддержания среднесрочной налогово-бюджетной консолидации. Как ожидается, в марте вступит в силу закон о пенсионной реформе, а проведение административной реформы продолжается. Для смягчения влияния на домохозяйства был согласован график постепенного повышения тарифов на газ, и сейчас ведется работа над определением компенсационных бюджетных мероприятий с целью покрытия общего (сектор общегосударственного управления и НАК «Нафтогаз») дефицита в размере 3,5% ВВП в 2011 году. Обсуждение этих мероприятий будет продолжаться на протяжении следующих нескольких недель с целью представления результатов пересмотра программы Совету директоров МВФ», - заметил Т.АРВАНИТИС.

«Принципы денежно-кредитной политики остаются адекватными, а инфляция уверенно уменьшилась до уровня в 8,2%, приближаясь к целевым показателям НБУ. Наши обсуждения в этой сфере сосредоточились на мероприятии, направленном на усиление операций в рамках денежно-кредитной политики, развитие рынка национальной валюты, улучшения принципов для проведения операций с иностранной валютой и дальнейшее укрепление финансового сектора.

Представители власти еще раз подтвердили, что ставят целью достичь крепкого экономического роста в среднесрочный период. С целью поощрения экономической активности и улучшения жизненного уровня, следует поддерживать нынешний темп внедрения экономических реформ наряду с усилиями, направленными на оптимизацию нормативно-правовой базы и улучшения все еще сложных условий ведения бизнеса», - отметил руководитель миссии МВФ по Украине.

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ЕС планирует удвоить фонд финпомощи для поддержания евро

Министры финансов стран-членов зоны евро поддержали удвоение кредитной способности будущего Европейского фонда финансовой помощи.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам вечером 14 февраля глава Еврогруппы (в которую входят страны-члены зоны евро – УНИАН), премьер-министр Люксембурга Жан-Клод ЮНКЕР.

Он, в частности, сообщил, что, начиная с 2013 года, Европейский механизм стабильности – постоянный механизм финансовой помощи, будет иметь эффективную кредитоспособность в 500 млрд. евро.

При этом, по словам люксембургского премьера, этой суммы должно быть достаточно, чтобы успокоить рынки.

Детали увеличения эффективной кредитоспособности фонда помощи будут обсуждаться дополнительно в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, действующее сейчас в ЕС временное соглашение о финансовой помощи странам-членам зоны евро предполагает максимальную сумму помощи в 440 млрд. евро, однако, в реальности, эффективная кредитная способность составляет около 250 млрд. евро, поскольку остальные деньги должны находиться в обеспечении кредитов.

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В Украине в январе розничный товарооборот предприятий вырос до 21,3 млрд. грн.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе 2011 г. (в сопоставимых ценах) вырос на 11,1% по сравнению с январем 2010 года и составил 21,3 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января 2011 г. зафиксирован во всех областях Украины. При этом наибольший рост отмечен в Севастополе – на 16% – до 239,7 млн. грн., Николаевской обл. – на 16,5% – до 413,6 млн. грн., Закарпатской обл. и АР Крым – на 15,9% – до 492,7 млн. грн. и 678,4 млн. грн. соответственно, Винницкой обл. - на 15,8% – до 406,8 млн. грн., Луганской обл. - на 15,7% - до 735,3 млн. грн.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-декабре 2010 г. (в сопоставимых ценах) вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 274 млрд. 599,6 млн. грн.

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ТЭК

Импорт газа увеличился на 17,7% – до 9,4 млрд. долл.

Украина в 2010 году увеличила импорт природного газа на 17,7%, по сравнению с 2009 годом, до 9 млрд. 392,940 млн. долл.

Об этом сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, объем импорта природного газа в 2010 году в общем объеме импорта составил 15,5%.

Экспорт природного газа в 2010 году увеличился на 11,0%, по сравнению с 2009 годом, до 2 млн. 23,1 тыс. долл.

В то же время, отметили в Госкомстате, в 2010 году Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 39,5%, по сравнению с 2009 годом, до 4 млрд. 171,265 млн. долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в 2010 году составил 6,9%.

Справка УНИАН. В 2009 году Украина сократила импорт природного газа на 15,5%, по сравнению с 2008 годом, до 7 млрд. 979,358 млн. долл. Объем импорта природного газа в 2009 году в общем объеме импорта составил 17,6%.

В 2009 году Украина сократила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 33,8%, по сравнению с 2008 годом, до 2 млрд. 989,639 млн. долл. Объем импорта нефти в общем объеме импорта в 2009 году составил 6,6%.

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Долги предприятий ТКЭ за потребленный газ достигли почти 5 млрд. грн.

Долги предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.), составляют 4,94 млрд. грн. (по состоянию на 14 февраля 2011 г., без АЭК «Киевэнерго»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что, по данным оперативного мониторинга, уровень оплаты теплоэнергетикой стоимости потребленного с 1 октября 2010 г. природного газа составляет лишь 43%.

Наибольшую задолженность за газ накопили перед компанией предприятия ТКЭ 13 регионов. В частности, Донецкой (787 млн. грн.), Днепропетровской (694 млн. грн.), Харьковской (623 млн. грн.), Луганской (273 млн. грн.), Запорожской (269 млн. грн.), Одесской (239 млн. грн.), Львовской (201 млн. грн.), Киевской (198 млн. грн.), Полтавской (157 млн. грн.), Житомирской (114 млн. грн.), Черниговской (113 млн. грн.), Сумской (111 млн. грн.) областей, а также АР Крым (187 млн. грн.).

Задолженность за 2010-2011 гг. столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» составляет 1,44 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. – только 2%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ отмечается также у предприятий Закарпатской (25%), Луганской (35%), Донецкой (36%), Кировоградской (37%), Житомирской (38%), Волынской, Днепропетровской (по 39%), Ивано-Франковской (40%), Харьковской областей, г. Севастополь (по 41%) и АР Крым (31%).

ДК «Газ Украины» обращает внимание руководства местных органов власти на то, что оплаченные гражданами средства за потребленную тепловую энергию своевременно в компанию не поступают.

ДК «Газ Украины» требует от руководителей предприятий ТКЭ-должников обеспечить полные расчеты за потребленный природный газ.

С целью укрепления дисциплины газопотребления и расчетов за природный газ предприятий ТКЭ, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициирует перед Кабинетом министров Украины вопрос относительно привлечения к ответственности руководителей предприятий ТКЭ-должников.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.

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Минэнергоугля привлечет в развитие государственного угольного сектора 5,5 млрд. грн.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует в текущем году привлечь в развитие государственных угледобывающих предприятия 5,5 млрд. грн.

Об этом в интервью газете «Урядовый курьер» заявил первый заместитель министра энергетики угольной промышленности Игорь ПОПОВИЧ.

По его словам, соответствующий объем инвестиций заложен в инвестиционные планы развития госшахт на текущий год, которые уже утверждены на уровне министерства. В частности, уточнил И.ПОПОВИЧ, 2 млрд. грн. планируется привлечь по механизму финансового лизинга, 1,6 млрд. грн. – банковские кредиты, 1,1 млрд. грн. – собственные средства госшахт, а также 0,8 млрд. грн – из других инвестиционных источников.

И.ПОПОВИЧ отметил, что привлечение указанного объема инвестиций позволит нарастить добычу угля в госсекторе в 2011 году на 1 млн. тонн.

Замминистра сообщил также, что в настоящее время суммарная кредиторская задолженность государственного угольного сектора превысила 11 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, государственные угледобывающие предприятия Украины в 2010 году добыли 38,450 млн. тонн рядового угля, незначительно (на 0,2%) увеличив добычу по сравнению с 2009 годом. Госшахтами, в частности, добыто коксующегося угля 7,455 млн. тонн (меньше на 17,8%, или 1,617 млн. тонн), энергетического – 30,995 млн. тонн (больше на 5,8%, или 1,690 млн. тонн).

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Промышленность

В Украине производство марганцевого концентрата выросло на 25,3%

В Украине в январе 2011 г. производство марганцевого концентрата выросло относительно января 2010 г. на 25,3%, или на 18,9 тыс. тонн, - до 93,6 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

По данным ассоциации, ОАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат» за указанный период увеличило производство марганцевого концентрата на 9,7%, или на 4,9 тыс. тонн, по сравнению с январем 2010 г. – до 55 тыс. тонн.

ОАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат» за январь т.г. произвело 38,6 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 56,9%, или на 14 тыс. тонн больше, чем по итогам января 2010 г.

За указанный период ОГОК также произвел 30,1 тыс. тонн марганцевого агломерата – на 0,5 тыс. тонн (на 1,6% меньше), чем за январь 2010 г.

Как сообщал УНИАН, в Украине за 2010 г. производство марганцевого концентрата выросло относительно 2009 г. на 70,5%, или на 657 тыс. тонн, - до 1,5893 млн. тонн.

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Производство туалетной бумаги увеличилось на 15%

В Украине в январе 2011 года производство туалетной бумаги увеличилось на 15,2% по сравнению с январем прошлого года – до 46,791 млн. рулонов.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации "УкрПапир".

Согласно сообщению, ПАО «Киевский картонно-бумажный комбинат» увеличило производство туалетной бумаги на 27,1% – до 28,051 млн. рулонов; ОАО «Кохавинская БФ» уменьшило производство на 6,6% – до 6,449 млн. рулонов; ОАО «Львовкартонопласт» уменьшило производство туалетной бумаги на 88% – до 42 тыс. рулонов; ОАО "Моквинская БФ" увеличило производство на 91,1% - до 386 тыс. рулонов.

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Транспорт/Связь

ГП «Антонов» начало испытания Ан-158 в условиях высокогорья

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) 12 февраля начало специальную экспедицию по испытаниям регионального пассажирского самолета нового поколения Ан-158 в условиях высокогорья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Антонов».

В сообщении отмечается, что полеты будут выполняться в Иране с аэродромов, расположенных на высоте 2100 м над уровнем моря. Эти испытания проводятся с целью расширения условий эксплуатации самолетов Ан-148 и Ан-158.

До настоящего времени Ан-158 завершил программу летных сертификационных испытаний. Соответствующая документация представлена на рассмотрение экспертам Авиарегистра Межгосударственного авиационного комитета.

В экспедиции, помимо специалистов ГП «Антонов», принимают участие эксперты Госавиаадминистрации Украины, ФГУП ГосНИИ ГА и «Аэронавигации» (Россия).

Напомним, Ан-158 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки до 99 пассажиров, созданный на базе Ан-148. В числе основных отличий Ан-158 от Ан-148: увеличение количества пассажирских мест, удлиненная на 2,5 м пассажирская кабина, увеличение объема багажных полок в пассажирской кабине, усовершенствование конструкции крыла, на 9% уменьшен расход топлива и на 12% - прямые эксплуатационные расходы.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).

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Мининфраструктуры поручило портам разработать программы развития на три года

По поручению первого заместителя министра инфраструктуры Украины Константина ЕФИМЕНКО государственные порты разработают трехлетние планы по расширению и модернизации своей инфраструктуры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

«Мы не можем терять грузопотоки из-за того, что склады портов загружены или достигли предельных показателей обработки вагонов в сутки. Каждый порт должен искать пути для увеличения своих складских площадей и железнодорожных подходов», - подчеркнул министр во время совещания с руководителями областей.

Согласно сообщению, увеличение тыловых площадей и расширение железнодорожных линий и грузовых площадок для разгрузки позволит увеличить суточную норму обработки вагонов, что в свою очередь улучшит показатели работы портов и «Укрзализныци»

К разработке планов развития будут привлечены железнодорожники и представители научно-исследовательских институтов отрасли, расширение будет обсуждаться с местными органами власти.

Помимо увеличения складских площадей и расширения железнодорожных подходов, К.ЕФИМЕНКО поручил руководству портов и «Укрзализныци» рассмотреть вопрос расширения сортировочных станций и подъездных путей портов.

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Агро

Кабмин разрешил Аграрному фонду реализацию объектов госценрегулирования в 2011 году

Кабинет министров Украины разрешил Аграрному фонду реализацию объектов государственного ценового регулирования в 2011 году.

Соответствующее постановление от 26 января 2011 г. № 95 опубликовано на сайте правительства.

Данным документом Кабмин разрешил Аграрному фонду осуществлять в 2011 году в установленном законодательством порядке реализацию объектов государственного ценового регулирования из государственного интервенционного фонда, не связанную с государственным ценовым регулированием, по средневзвешенным ценам равновесия (фиксинга), которые сложились на протяжении последних трех торговых сессий на Аграрной бирже и сертифицированных ею аккредитованных товарных биржах.

УНИАН