Президент уволил Мунтияна с должности замминистра экономики

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Валерия МУНТИЯНА с должности заместителя министра экономики Украины.

Соответствующий указ главы государства №217 от 14 февраля т.г. размещен на сайте Президента.

В Минэкономики В.МУНТИЯН занимался вопросами, преимущественно связанными с экономическим сотрудничеством со странами СНГ.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2010 года Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ своим указом реорганизовал Министерство экономики в Министерство экономического развития и торговли.

29 декабря 2010 года Президент назначил Вадима КОПЫЛОВА первым заместителем министра экономического развития и торговли, Владимира БАНДУРОВА и Анатолия МАКСЮТУ – заместителями.

Справка УНИАН. В.МУНТИЯН был назначен заместителем министра экономики в правительстве Николая АЗАРОВА в марте 2010 года. До этого, в 2007-2009 годах, он работал заместителем министра экономики в правительствах Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО.