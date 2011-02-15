Янукович уволил Бродского

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Михаила БРОДСКОГО с должности председателя Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Соответствующий указ главы государства №215/2011 от 14 февраля т.г. размещен на сайте Президента.

Кроме того, приказом Президента №216/2011 от 14 февраля т.г. уволен заместитель председателя Госкомпредпринимательства Николай ПРИСТУПА.

Напомним, М.БРОДСКИЙ была назначен на должность главы Госкомпредпринимательства в марте 2010 года.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ оптимизировал систему центральных органов исполнительной власти, в частности, указом от 9 декабря 2010 года был ликвидирован Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Справка УНИАН. Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства был создан 29 июля 1997 года указом Президента Украины.