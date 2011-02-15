Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил ряд руководителей центральных органов исполнительной власти.

Тексты соответствующих указов от 14 февраля размещены на сайте главы государства.

В частности, уволены: Андрей БОГДАН с должности заместителя министра Кабинета министров – правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики; Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО – с должности первого заместителя министра угольной промышленности; Андрей ЗАХАРАШ и Александр КРОПИВНЫЙ – с должностей заместителей председателя Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств Министерства здравоохранения; Николай ПРИСТУПА – с должности заместителя председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства согласно поданным им заявлением.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля глава государства также уволил Михаила БРОДСКОГО с должности председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства и Валерия МУНТИЯНА - с должности заместителя министра экономики.