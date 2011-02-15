Янукович требует активизировать переговоры по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от правительства активизировать переговорный процесс относительно заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, включая положение о создании зоны свободной торговли.

Об этом говорится в поручении Президента от 14 февраля, текст которого размещен на сайте главы государства.

В частности В.ЯНУКОВИЧ поручил возложить на первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА координацию переговорного процесса по создания зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

Также В.ЯНУКОВИЧ требует обеспечить расчет последствий изменений торгового режима для экономики Украины в результате внедрения зоны свободной торговли между Украиной и ЕС и членства государства во Всемирной торговой организации.

Кроме этого, Президент поручил проанализировать состояние переговорного процесса между Украиной и Евросоюзом по созданию зоны свободной торговли, внести по результатам итоговый документ и предложения относительно внесения изменений и дополнений в директивы делегации Украины на переговоры с Европейским Союзо с целью заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Поручено подготовить согласованные предложения об изменении тактики ведения переговоров с Евросоюзом, подготовив “компромиссные пакеты” договоренностей.

В.ЯНУКОВИЧ также поручил подготовить и внести на рассмотрение Кабинета министров комплексные предложения в рамках переговоров с ЕС относительно создания зоны свободной торговли с определением возможных уступок украинской стороны по вопросам, связанным со взаимным доступом на сельскохозяйственные рынки Украины и ЕС, сотрудничеством в энергетической сфере, решением вопроса доступа к рынку транспортных услуг ЕС, создания зоны свободной торговли в части либерализации торговли автомобилями и т. п.

Также поручено провести консультации с Еврокомиссией и ключевыми государствами - членами Евросоюза по проблемным вопросамв переговорного процесса относительно создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.