Главное на 15 февраля (вечер)

Энергетика

Руководитель миссии Международного валютного фонда по Украине Танос АРВАНИТИС заявляет, что внедряемая при поддержке соглашения «Стенд-бай» экономическая программа украинской власти в целом движется в правильном направлении.

Как говорится в переданному агентству УНИАН пресс-релизе, Миссия Международного валютного фонда посетила Киев в период с 1 по 14 февраля для проведения дискуссий в контексте консультаций в соответствии со Статьей IV в 2011 году и вторым пересмотром программы в рамках соглашения «Стенд-бай».

В завершение визита Т.АРВАНИТИС обнародовал заявление, в котором отмечено, что «показатели развития экономики Украины в 2010 году были лучше ожидаемых, при этом экономический рост превысил 4 процента ВВП за счет увеличения объемов экспорта и возобновления инвестирования и частного потребления. Внедряемая при поддержке соглашения «Стенд-бай» экономическая программа власти в целом движется в правильном направлении, и нами достигнуты договоренности относительно большинства стратегических вопросов, которые будут обеспечивать выполнение задач программы на 2011 год».

«Принимаются меры для поддержания среднесрочной налогово-бюджетной консолидации. Как ожидается, в марте вступит в силу закон о пенсионной реформе, а проведение административной реформы продолжается. Для смягчения влияния на домохозяйства был согласован график постепенного повышения тарифов на газ, и сейчас ведется работа над определением компенсационных бюджетных мероприятий с целью покрытия общего (сектор общегосударственного управления и НАК «Нафтогаз») дефицита в размере 3,5% ВВП в 2011 году. Обсуждение этих мероприятий будет продолжаться на протяжении следующих нескольких недель с целью представления результатов пересмотра программы Совету директоров МВФ», - заметил Т.АРВАНИТИС.

«Принципы денежно-кредитной политики остаются адекватными, а инфляция уверенно уменьшилась до уровня в 8,2%, приближаясь к целевым показателям НБУ. Наши обсуждения в этой сфере сосредоточились на мероприятии, направленном на усиление операций в рамках денежно-кредитной политики, развитие рынка национальной валюты, улучшения принципов для проведения операций с иностранной валютой и дальнейшее укрепление финансового сектора.

Представители власти еще раз подтвердили, что ставят целью достичь крепкого экономического роста в среднесрочный период. С целью поощрения экономической активности и улучшения жизненного уровня, следует поддерживать нынешний темп внедрения экономических реформ наряду с усилиями, направленными на оптимизацию нормативно-правовой базы и улучшения все еще сложных условий ведения бизнеса», - отметил руководитель миссии МВФ по Украине.

Украина в январе т.г. сократила экспорт электроэнергии на 56,1%, или 310,9 млн. кВт/ч, по сравнению с январем 2010 года – до 243,2 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, ощутимое падение экспорта в январе было связано с приостановкой экспорта в Беларусь ООО «Востокэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» в связи с неурегулированностью вопросов цены с белорусской стороной. С 4 февраля экспортные поставки украинской электроэнергии указанными компаниями были возобновлены.

В январе экспорт украинской электроэнергии в страны Восточной Европы сократился на 18%, или на 53,2 млн. кВт/ч, – до 241,8 млн. кВт/ч. Напомним, экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился на 31,4% – до 91 млн. кВт/ч, в Словакию – вырос на 41,7%, до 150,8 млн. кВт/ч.

Экспортные поставки электроэнергии в Румынию в январе не осуществлялись.

Сальдированные перетоки в Молдову, которые с украинской стороны обслуживает дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам января выросли вдвое – до 1,4 млн. кВт/ч.

«Проминвестбанк» (Киев) и «Сбербанк России» (Киев) стали победителями открытых торгов дочерней компании НАК «Нафтогаз Украины» «Укргазвыдобування» по привлечению кредитных средств.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

В частности, «Сбербанк России» стал победителем с предложением возобновляемой кредитной линии на 100 млн. грн. сроком на 12 месяцев, стоимость которой составит 16 млн. грн.

«Проминвестбанк» стал победителем по двум лотам (25 млн. долл. каждый). Кредиты предоставляются на 12 месяцев, стоимость каждого из них – 2,5 млн. долл.

Соответствующий кредитный договор должен быть заключен до 3 марта 2011 года.

Предоставленные кредиты будут использованы на пополнение оборотных средств.

Залогом по кредитам являются имущественные права на получение денежной выручки по договору поставки природного газа собственной добычи НАК «Нафтогаз Украины».

Финансы

Верховная Рада Украины обязал банки иметь уставный капитал на уровне 120 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности банков" проголосовали 230 народных депутатов из 417 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон направлен на приведение порядка государственной регистрации банков в соответствие со специальным законодательством в сфере государственной регистрации юридических лиц, усовершенствования банковского надзора и организации внешнего аудита банков, усиления защиты прав кредиторов, обеспечения внутреннего финансового мониторинга с целью недопущения использования банков для отмывания доходов, полученных преступным путем.

В частности, предусмотрено увеличения с 75 до 120 млн. грн. суммы, которую банк должен иметь в своем уставном капитале. При этом Верховная Рада дала 5 лет на приведение банками уставных капиталов в соответствие с нормами законодательства.

Предусмотрен единственный для всех субъектов предпринимательской деятельности порядок государственной регистрации, согласно которому государственная регистрация юридических лиц проводится государственным регистратором исключительно в исполнительном комитете городского совета города областного значения или в районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации по местонахождению юридического лица и предусматривает внесение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

В то же время предусмотрено, что законом могут быть установлены требования относительно регистрации учредительных документов в органе, определенном законом.

Предусмотрено также, что Национальный банк будет осуществлять согласование уставов банков и вести Государственный реестр банков.

Кабинет министров Украины утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выполнения Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Соответствующее постановление Кабмина от 26 января 2011 года №97 обнародовано на сайте правительства.

Документом предусмотрено, что главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Укревроинфрапроект (Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и реализации инфраструктурных проектов), который определяет распорядителей бюджетных средств более низкого уровня и получателей бюджетных средств.

Укревроинфрапроект осуществляет контроль за заказчиками строительства объектов инфраструктуры и принимает меры к возврту авансов, которые были предоставлены подрядчикам и не использованы в определенные законодательством сроки.

В Порядке указывается, что строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог коммунальной собственности, сетей и сооружений централизованного водоснабжения и водоотвода, обновление парка трамвайных вагонов, троллейбусов и автобусов в городах проведения чемпионата за счет бюджетных средств осуществляются на условиях софинансирования с местными бюджетами.

Не допускается направление бюджетных средств на осуществление расходов, которые финансируются за счет других бюджетных программ; оплату посреднических услуг.

Промышленность

В Украине рост промышленного производства в январе 2011 года против января 2010 года составил 9,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, по сравнению с декабрем 2010 года в январе т.г. спад промпроизводства составил 14,5%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в январе т.г. против января 2010 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 7% (к декабрю 2010 г. – спад 4,4%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 6,6% (к декабрю 2010 г. – спад 3,6%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 7,5% (к декабрю 2010 г. – спад 5,7%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в январе т.г. по сравнению с январем-2010 составил 14,4% (к декабрю 2010 г. – спад 19%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 0,3% (к декабрю 2010 г. – спад 26,8%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 21,9% (к декабрю 2010 г. – спад 19,5%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 21,8% (к декабрю 2010 г. – спад 20%), в производстве кожи, изделий из нее – рост 22,3% (к декабрю 2010 г. – спад 17,6%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в январе т.г. против января-2010 составил 34,5% (к декабрю 2010 г. – спад 17,5%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 12,2% (к декабрю 2010 г. – спад 19,1%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки зафиксирован спад на 9% (к декабрю 2010 г. – спад 14,1%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 28,5% (к декабрю 2010 г. – спад 18,2%), в том числе в химическом производстве – 30,3% (к декабрю 2010 г. – спад 15,3%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 19,6% (к декабрю 2010 г. – спад 30,9%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 36% (к декабрю 2010 г. – спад 22,8%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в январе т.г. по сравнению с январем 2010 года рост производства составил 13,3% (к декабрю 2010 г. – спад 4,4%); в машиностроении зафиксирован рост на уровне 27,8% (к декабрю 2010 г. – спад 28,9%), в частности, в производстве машин и оборудования – 15,7% (к декабрю 2010 г. – спад 22,9%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 35,5% (к декабрю 2010 г. – спад 32,4%), в производстве транспортного оборудования – 34,6% (к декабрю 2010 г. – спад 31,1%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован спад на уровне 2,9% (к декабрю 2010 г. – спад 6,3%).

По оперативным данным, рост ВВП в IV квартале 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 3%, в 2010 году против 2009 г. - 4,2%.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

По данным Госкомстата, рост ВВП в IV квартале 2010 года против III квартала 2010 года с учетом фактора сезонности составил 1%.

Кадровые решения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Михаила БРОДСКОГО с должности председателя Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Соответствующий указ главы государства №215/2011 от 14 февраля т.г. размещен на сайте Президента.

Кроме того, приказом Президента №216/2011 от 14 февраля т.г. уволен заместитель председателя Госкомпредпринимательства Николай ПРИСТУПА.

Виктор ЯНУКОВИЧ уволилВалерия МУНТИЯНА с должности заместителя министра экономики Украины.

Соответствующий указ главы государства №217 от 14 февраля т.г. размещен на сайте Президента.

В Минэкономики В.МУНТИЯН занимался вопросами, преимущественно связанными с экономическим сотрудничеством со странами СНГ.

(УНИАН)