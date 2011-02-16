Анонс на 16 февраля

* Состоится II Международная конференция "Коммерческое плодоовощеводство в Украине - 2011". Организаторы - Ассоциация “Украинский клуб аграрного бизнеса”, Агентство «AgriEvent»НІКА Проджект Партнерс. Соорганизатор: Международная Финансовая Корпорация (IFC). Среди участников конференции: Агрохолдинг «Мрія», Холдинг «Агроф’южн», ООО «Рийк Цваан Украина», ЗАО «Крымская фруктовая компания», ООО «Украинская овощная компания», Аграна Фрут Украина, Корпорация «Сварог Вест Групп», Компания «Фрутика», ЗАО «Ольвита», The Greenery, ЗАО «Фоззи», ООО «Ашан Украина Гипермаркет» и другие.

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины под председательством Премьер-министра Николая Азарова.

* «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU), пресс-ланч. В пресс-ланче примут участие: председатель совета директоров группы компаний «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Валерия Гонтарева; директор направления «Энергетика и инфраструктура» Владимир Литвин. Во время встречи мы хотим обсудить следующие темы: «Возрождение рынка корпоративных облигаций в 2011 году. Новые сделки», «Инвестиции в проекты энергетики и инфраструктуры Украины».

* Пресс-конференция на тему: "Украинская недвижимость 2011: Глобальные прогнозы развития". Участники: Виталий Бойко, директор UTG; Дмитрий Пикалов, эксперт рынка жилья; Евгения Локтионова, руководитель департамента аренды и управления коммерческой недвижимостью; Мэтью Боссен, представитель французского инвестиционного фонда.

* Состоится брифинг председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.Королевской. Заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Вопросы: Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию разрешительных процедур; Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о гармонизации законодательства о государственном надзоре (контроль) в сфере хозяйственной деятельности) и др.

* Пресс-конференция на тему: «Итоги участия украинских издателей в 18 Минской международной книжной выставке-ярмарке». Участники: председатель Госкомтелерадио Юрий Плаксюк, начальник управления издательского дела Госкомтелерадио Алексей Кононенко и представители издательств, которые приняли участие в 18 Минской международной книжной выставке-ярмарке, главный редактор издательства “Балтія-Друк” Виригинюс Строля и главный редактор издательства “Ярославов Вал” Лилия Максименко.

* Начнутся парламентские слушания на тему: "Состояние проведения пенсионной реформы и пути ее совершенствования".

* Брифинг, посвященный открытию отделения УкрСиббанка. УкрСиббанк по результатам «Регулярного исследования рынка банковских услуг для физических лиц за 2010 год» компании GfK Ukraine занял первое место в рейтинге качества обслуживания среди крупных банков. Участники: Филипп Жоанье, ответственный за развитие бизнеса BNP Paribas в Украине; Франсуа Бенароя, зам.председателя Правления УкрСиббанк BNP Paribas Group; Владлен Дедков, начальник Киевского Регионального Департамента УкрСиббанк BNP Paribas Group.

* 16-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Презентация Интернет-проекта "УНІАН-Львівщина". Когда Львов и Львоская область будут готовы к Евро-2012? Что может местное самоуправление в отдельно взятом регионе? Вернет ли себе Львовская область славу “Украинского Пьемонта”? Участники: главный редактор УНИАН Александр Харченко, глава Львовской облгосадминистрации Михаил Цымбалюк (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Завершится аккредитация на открытое заседание Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» на тему: «Рынок нефтепродуктов 2011: риски и возможности». Учасники: Л.Косянчук, президент Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины»; Ф.Исаев, ген.директор ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина»; В.Козик, ген.директор компании «Альянс-Холдинг» (сеть Shell); Д.Кулик, ген.директор компании «Параллель–М ЛТД» (сети «Параллель», «Гефест», «Донбасснефтепродукт»); И.Назаркевич, акционер компании «Н.П.Б» (сеть GFC); А.Чередняков, директор ООО «Азовская нефтяная компания»; И.Майстренко, глава украинского представительства компании «Орлен Летува» (Литва); И.Чернявский, директор столичной сети «КЛО» и др.

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