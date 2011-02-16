Билеты на матчи Евро-2012 будут стоить от 300 до 6000 гривень
Цены на билеты на матчи финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2012 года будут варьироваться от 300 до 6000 гривень.
Об этом сообщает Официальный сайт европейского футбола – UEFA.com.
“УЕФА, федерации футбола Украины и Польши, а также местные оргкомитеты внедряют прозрачную билетную политику с целью установления доступных цен на каждый из 31 матча ЕВРО-2012”, - отмечается в сообщении.
Как объясняют в УЕФА, во время формирования цен была учтена покупательная способность местных жителей, поэтому самые дешевые билеты будут стоить вдвое меньше, чем билеты на ЕВРО-2008 в Швейцарии и Австрии.
Дальше в таблице приведены цены на билеты, в зависимости от стадии турнира и категории мест на стадионе.
Матч-открытие: категория 1 – 250 евро (2 500 грн.); категория 2 - 140 евро (1 400 грн.); категория 3 - 45 евро (450 грн.).
Матчи групповой стадии: категория 1 – 120 евро (1 200 грн); категория 2 – 70 евро (700 грн.); категория 3 – 30 евро (300 грн.).
Четвертьфиналы: категория 1 – 150 евро (1 500 грн.); категория 2 – 80 евро (800 грн.); категория 3 – 40 евро (400 грн.).
Полуфиналы: категория 1 – 270 евро (2 700 грн.); категория 2 – 150 евро (1 500 грн.); категория 3 – 45 евро (450 грн.).
Финал: категория 1 – 600 евро (6 000 грн.); категория 2 – 330 евро (3 300 грн.); категория 3 – 50 евро (500 грн.).
Как уже сообщалось в начале февраля, жители Украины смогут платить в местной валюте с помощью кредитной карты или банковского перевода внутри страны, вместе с тем заявители из других государств будут иметь возможность платить только в евро и только с помощью кредитной карты.
В продажу поступят три вида билетов: индивидуальные билеты на матчи, комплект билетов на один стадион на все матчи группового этапа или плэй-оффа, комплект билетов на все матчи одной команды на групповом этапе или всем турнире. Детальную информацию о видах билетов можно найти в разделе "Билеты" на UEFA.com.
Билеты для широкой аудитории будут продаваться исключительно на сайте UEFA.com и только с 1 по 31 марта 2011 года.