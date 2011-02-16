ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Страховщики: Самые убыточные марки авто в Украине - Mitsubishi и Daewoo», в котором пишет - страховые компании составили рейтинг самых аварийных авто 2010 года. Топ-10 по объему выплаченных страховок возглавили Mitsubishi, Daewoo (в основном — Daewoo Lanos), Skoda и Chery…

http://delo.ua/finance/strahovschiki-samye-ubytochnye-m-152260/

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Также «Дело» публикует материал «Корнийчука выпустили из СИЗО на следующий день после встречи тестя с Януковичем», в котором пишет – арестованный экс-замминистра юстиции Евгений Корнийчук уже ознакомился с материалами уголовного дела и поэтому следователь решил выпустить его из СИЗО. Накануне тесть Корнийчука, глава Верховного суда Василий Онопенко встретился с Виктором Януковичем…

http://delo.ua/ukraine/kornijchuka-vypustili-iz-sizo-n-152262/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Майкл Абрахамс: цены на руду в любой момент могут резко пойти вниз, как это было в 2008 году» пишет – 2010 год стал лучшим для горнорудной компании Ferrexpo за последние несколько лет: она показала рекордный объем производства, а ее акции на LSE подорожали вдвое. На Всемирном экономическом форуме в Давосе представители крупнейших меткомпаний заявляли, что текущий год для производителей руды будет еще лучше. О планах компании рассказал председатель совета директоров Ferrexpo Майкл Абрахамс…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1586532

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Банкам дали пять лет льготного режима» пишет – парламент спас 40% банковской системы от необходимости существенной докапитализации, которая могла спровоцировать ликвидацию части учреждений. Депутаты отказались вчера повысить планку минимального уставного капитала новосозданных банков с 75 млн. грн. до 500 млн. грн., подняв ее всего до 120 млн. грн. До аналогичного уровня придется увеличить капитал и 71 действующему банку, но за пять следующих лет…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1586514

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Украина занялась мирным урегулированием» пишет – Украина инициирует переговоры об урегулировании спора с бывшими акционерами "Укртатнафты". В соответствии с поручением Виктора Януковича Минэнерго намерено добиться восстановления в правах "Татнефти" и Минимущества Республики Татарстан, владевших 57% акций "Укртатнафты", либо выплаты им компенсации. Впрочем, как считают эксперты, государство может преследовать и другие цели – добиться от группы "Приват", контролирующей сейчас "Укртатнафту", уступок по еще одному совместному активу – "Укрнафте"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1586544

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«Экономические известия» в публикации «Шоколадный ажиотаж отменяется» пишут - цены на какао на мировом рынке достигли годового максимума. Виной тому неустойчивая политическая ситуация в Кот-д’Ивуаре - крупнейшем поставщике этого продукта. Однако, как отмечают производители, серьезных колебаний цен на украинском рынке шоколада не предвидится…

http://markets.eizvestia.com/full/shokoladnyj-azhiotazh-otmenyaetsya

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«Экономические известия» в публикации «Украинцы распробовали банкоматы» пишут - несмотря на заметные потери в рядах держателей банковских карт, расчеты через банкоматы превзошли самые смелые прогнозы 2010 г. Существенный прирост банкиры ожидают и в этом году…

http://finance.eizvestia.com/full/ukraincy-rasprobovali-bankomaty

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Также «Экономические известия» в публикации «Азаров дарит Ивченко депозитарий» пишут - премьер-министр Николай Азаров дал поручение создать рабочую группу по созданию центрального депозитария. Участники рынка уже увидели в поручении премьера проблему - Кабмин предлагает создать центральный депозитарий на базе Нацдепозитария и депозитария НБУ, которого… не существует…

http://finance.eizvestia.com/full/azarov-darit-ivchenko-depozitarij

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«Газета по-киевски» в публикации «Египетский пожар перекинулся на Персидский залив» пишет - вслед за Северной Африкой беспорядки начались в Иране и Бахрейне – нефтедобывающих странах, от которых напрямую зависит стабильность мировой экономики…

http://mycityua.com/articles/world/2011/02/16/032224.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Киевсовет конфликтует с мэрией и переносит сессии» пишет - первая в 2011 году сессия Киевсовета, на которой, возможно, появится мэр Черновецкий, уже дважды откладывалась. И как стало известно изданию, ее проведение 17 февраля – тоже под вопросом…

http://mycityua.com/articles/city/2011/02/16/054957.html

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«Сегодня» в публикации «Билеты в Крым продают с чаем» пишет – «Укрзализныця» начала новый эксперимент по улучшению сервиса…

http://www.segodnya.ua/news/14223246.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Итоги миссии МВФ: включен «режим ожидания» пишет - миссия МВФ обнародовала итоги переговоров с украинской властью. В целом выводы Фонда положительные. Настораживает другое – нет в них привычной формулировки о «достижении на уровне экспертов договоренностей о выделении следующего транша»…

http://economics.unian.net/rus/detail/78007

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Налоговый кодекс: главные новшества еще впереди…» пишет - информационная шумиха вокруг Налогового кодекса пошла на убыль. Между тем, с 1 января вступили в силу только базовые положения НК, а уже со второго квартала начнут действовать самые революционные нормы…

http://economics.unian.net/rus/detail/78018

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Счет Абрамовича» пишет – Роман Абрамович обнародовал декларацию о доходах, подтвердив догадки прессы о большом количестве недвижимости в Великобритании, Франции и США. Состоятельны и члены команды Абрамовича…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255143/schet_abramovicha

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Также «Ведомости» в публикации «Barclays списал Россию» пишут – покупка британским Barclays банка в России за $745 млн может стать одной из худших иностранных инвестиций в России. Barclays уже списал почти $400 млн, но после продажи российской «дочки» убыток может вырасти…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255142/barclays_spisal_rossiyu

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Издание «Известия» в публикации «Вокзал для своих» пишет – пассажирам, приезжающим на железнодорожные вокзалы России, придется привыкать к новым правилам игры - процедура проверки багажа перед входом в здание, возможен и личный досмотр. Таковы новые требования безопасности…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3151735/

(УНИАН)