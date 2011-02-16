Украина и США подписали План сотрудничества

Украина и Соединенные Штаты Америки подписали План сотрудничества между правительствами.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, 15 февраля 2011 года под председательством министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО и Государственного секретаря США Хилари КЛИНТОН в Вашингтоне состоялось Третье заседание украинско-американской Комиссии по стратегическому партнерству, которое стало беспрецедентным по уровню представительства официальной делегации Украины.

С украинской стороны в заседании приняли участие, в частности, первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА, министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО, министр юстиции Олександр ЛАВРИНОВИЧ, заместитель министра обороны Борис АНДРЕСЮК, заместитель министра экономики Василик МАРМАЗОВ, первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информации Борис ГРИНЕВ.

В рамках заседания Комиссии руководители отдельных рабочих групп по вопросам политического диалога и верховенства права, торговли и инвестиций, науки и технологий, нераспространения, обороны, энергетической безопасности доложили о результатах своей работы в течение года, наметили планы на следующий год.

По результатам переговоров было обнародовано Совместное заявление, в котором подтверждена актуальность положений подписанной в декабре 2008 года Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, отмечен значительный прогресс в реализации договоренностей президентов Украины и США, достигнутых в апреле 2010 года в Вашингтоне во время Саммита по ядерной безопасности, очерчены приоритеты украинско-американского взаимодействия в двусторонней плоскости и на международной арене.

Были также подписаны План сотрудничества между правительством Украины и правительством США по вопросам противодействия торговле людьми и Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и правительством США относительно ресурсов газа из нетрадиционных источников.

Отдельно состоялась двусторонняя встреча К.ГРИЩЕНКО и Х.КЛИНТОН, во время которой основное внимание было уделено ходу основанных Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ системных реформ и развития демократических институтов в Украине. Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что руководство нашего государства высоко ценит постоянную поддержку, которую Соединенные Штаты предоставляют утверждению Украины как независимого, демократического, европейского государства с рыночной экономикой.

В свою очередь, Х.КЛИНТОН заверила, что США и впредь будут оставаться надежным другом и партнером Украины, заинтересованным в ее успехе.

Руководители внешнеполитических ведомств также обсудили существующий график обмена визитами на разных уровнях и договорились о проведении следующего заседания Комиссии стратегического партнерства в Киеве.

Комиссия по стратегическому партнерству является основным координирующим механизмом двустороннего сотрудничества по всему комплексу вопросов, представляющих взаимный интерес. В соответствии с достигнутой в апреле 2010 года в Вашингтоне договоренностью между президентами Украины и США, председательство в Комиссии проходит на уровне руководителей внешнеполитических ведомств двух стран, напомнили в МИД.