Поживанов: в Украине составлен список из 100 неугодных представителей предыдущей власти

В Украине по указанию Президента Виктора ЯНУКОВИЧА составлен список из 100 представителей предыдущей власти, которые неугодны нынешнему режиму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВi, об этом телеканалу заявил экс-председатель Госкомрезерва Украины Михаил ПОЖИВАНОВ.

На вопрос, подтверждает ли он свое предыдущее заявление о том, что существует список из 100 человек, которые являются неугодными нынешней власти в Украине, и кто эти люди, М.ПОЖИВАНОВ ответил: «Мне других фамилий не называли. Поверьте, я разговаривал с людьми, которые работают в Администрации Президента и занимают очень высокие должности, и в Генеральной прокуратуре, и в правительстве Украины. И все они сказали: к сожалению, мы ничем не можем помочь, поскольку это персональное задание первого человека страны на сегодняшний день».

М.ПОЖИВАНОВ также считает, что одной из причин его преследования может быть попытка отдельных политиков «зачистить» избирательные округа накануне изменения системы выборов в парламент.

«Я не исключаю и другой вопрос: те люди, кто мог бы баллотироваться по тем или другим округам… Я убежден, что эта власть перейдет, как минимум, на смешанную систему и будет зачищать округа. А округ, за который я отвечал в Блоке Юлии Тимошенко в Одесской области, даже на последних выборах - что парламентских в 2007 году, что на последних президентских выборах - показал очень неплохие результаты. И реально, я считаю, что у меня конкурентов в этих районах Одесской области просто нет. Поэтому я и такой не исключаю вариант», — сказал М.ПОЖИВАНОВ.

Он сообщил, что обратился в австрийскую полицию на тот случай, если его объявят в международный розыск, и уже ознакомился с условиями предоставления политического убежища.

«После того как появилась информация в СМИ о том, что я объявлен в розыск, для того чтобы меня здесь никто не искал, я с соответствующим заявлением обратился в полицию Австрийской Республики: что я здесь работаю, что я нахожусь по такому-то адресу, что я никуда не бегаю, не прячусь, и если такие вещи будут, то я здесь, и не нужно меня где-то искать. Я оставил им все свои координаты — телефоны и все такое. В течение 10 минут я буду в ближайшем отделении полиции Вены. Я действительно, ознакомился с условиями представления всех документов, которые нужны для предоставления политического убежища, разговаривал здесь с местными адвокатами», — сообщил М.ПОЖИВАНОВ.

Экс-председатель Госкомрезерва также утверждает, что адвокату не дают знакомиться с материалами уголовного дела, возбужденного в отношении него.

«Дело возбуждено 31 января. В тот же день я разговаривал с адвокатом Михаилом КВАШОЙ и попросил, чтобы он защищал мои интересы. В связи с этим я поручил моему сыну заключить с ним соглашение о правовой помощи, но уже вторую неделю его (адвоката) не допускают к делу», — сказал М.ПОЖИВАНОВ.

«Я понимаю — если есть те или другие обвинения, то, по-видимому, есть какие-то документы. С этими документами он мог бы ознакомиться. Я уже не буду говорить о том, что ни разу меня лично повесткой не пригласили ни в СБУ, ни в Генеральную прокуратуру Украины», — сказал он.

Как сообщал УНИАН, Главное следственное управление СБУ возбудило уголовное дело в отношении М.ПОЖИВАНОВА по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по фактам хищения государственных средств на сумму более 7 млрд. грн., в частности, выявленных международными аудиторскими компаниями в ходе проверки использования правительством Украины бюджетных средств в 2008-2009 гг. и в первом квартале 2010 года.

В отношении М.ПОЖИВАНОВА вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в хищении государственных средств на сумму почти 35 млн. грн., он объявлен в розыск.

15 февраля в интервью украинской службе Би-Би-Си М.ПОЖИВАНОВ заявил, что будет просить политического убежища в Австрии, если Украина объявит его в международный розыск.