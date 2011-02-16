Главное на 16 февраля (день)

Финансы

Кабмин в ближайшее время представит в ВР отчет о выполнении госбюджета-2010

Кабинет министров Украины в ближайшее время представит в Верховной Раде отчет о выполнении Государственного бюджета 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня премьер-министр Николай АЗАРОВ, открывая заседание правительства.

«Детальный отчет о выполнении бюджета вскоре прозвучит в парламенте. Но даже те сведения, которые есть, дают понять, что правительство справилось с непростой задачей в условиях очень ограниченных ресурсов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что выполнение бюджета-2010 позволило решить не только текущие проблемы, но и заложить основы для долгосрочного роста.

По словам премьера, итоги выполнения бюджета в прошлом году положительно оценены миссией Международного валютного фонда.

«Руководитель миссии также заявил, что считает успешным реализацию меморандума с МВФ в 2010 году. Наши переговоры завершились на очень оптимистичной ноте», - отметил глава правительства.

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МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного транша через две недели

Международный валютный фонд прогнозирует рассмотрение вопроса о выделении Украине очередного транша в 1,6 млрд. долларов через две недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР сегодня в Киеве в ходе саммита Института Адама Смита «Недвижимость и строительство в Украине».

По его словам, вчера завершила работу миссия МВФ в Украине, которая рассматривала вопрос выделения стране очередного транша.

«Обсуждение неурегулированных вопросов займет две недели, и в результате можно будет выйти в исполнительный комитет с предложением открыть транш», - сказал М.АЛЬЕР.

При этом глава представительства МВФ в Украине отметил, что для восстановления украинской экономики от последствий кризиса необходимо решить вопрос с проблемными банковскими кредитами, направить усилия на увеличение защиты прав кредиторов.

В тоже время, он считает, что еще одним важным вопросом, которому следует уделить внимание, является деловая среда. В частности, по мнению М.АЛЬЕРА, негативное влияние на деловую среду в Украине оказывают новое налоговое законодательство, таможенные процедуры, а также непрозрачное распределение квот в сельском хозяйстве. Среди позитивных моментов М.АЛЬЕР отметил восстановление ликвидности и усиление капитализации банковской системы, а также возвращение банковских депозитов к докризисному уровню.

Как сообщал УНИАН, с 1 по 11 февраля в Украине с визитом находилась миссия Международного валютного фонда для проведения переговоров о втором пересмотре выполнения программы в рамках договора stand-by.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл. Средства могут поступить в Украину после начала проведения пенсионной реформы.

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ТЭК

Цена российского газа для Украины во втором квартале составит 280 долл. за тыс. куб. м.

Цена российского газа для Украины во втором квартале составит 280 долларов за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

«У нас на второй квартал эта цена будет на уровне 280 долларов за тысячу кубометров», - сказал Е.БАКУЛИН, отметив при этом, что цену на третий квартал озвучивать преждевременно, поскольку она будет еще корректироваться.

При этом глава госхолдинга отметил, что существующая стодолларовая скидка на российский газ позволяет Украине сглаживать постепенный рост цены импортируемого газа.

«Хорошо, что есть стодолларовая скидка и есть возможности подтянуть нашу промышленность и решить многие социальные вопросы без резких скачков», - сказав Е.БАКУЛИН. Он также добавил, что ставка транзита российского газа по территории Украины во втором квартале будет скорректирована, однако претерпит незначительные изменения.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. за тыс. куб. м.

Цена российского природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляет около 264 долл. США за тыс. куб. м.

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«Нафтогаз» может частично перейти на расчеты с «Газпромом» в рублях

НАК «Нафтогаз Украины» изучает возможность частичного перехода на расчеты в российской валюте за газ, поставляемый в Украину российским ОАО «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления «Нафтогаза» Евгений БАКУЛИН.

По его словам, соответствующее предложение изначально поступило от российской стороны, и госхолдинг начал отработку этого вопроса совместно с Национальным банком Украины.

«Россияне предложили, и мы посчитали, что с учетом того, что в Украине имеется профицит рублей по торговому балансу, то это бы многие вопросы упрощало», - сказал Е.БАКУЛИН, отметив при этом, что речь не идет о полном переходе на расчеты с «Газпромом» в российской валюте.

Он добавил, что данный вопрос в ближайшем будущем станет предметом переговоров с российской стороной по вопросам цены импортируемого российского газа. Также председатель правления «Нафтогаза» отметил, что инициатива НАКа позитивно воспринимается на уровне НБУ.

Напомним, на сегодняшний день, согласно условиям контракта, расчеты между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» осуществляются в долларах.

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Геологическая служба США оценит нетрадиционные источники газа в Украине

Геологическая служба Соединенных Штатов Америки оценит нетрадиционные источники газа в Украине.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом говорится в Совместном заявлении по результатам третьего заседания украинско-американской Комиссии по стратегическому партнерству, которое состоялось 15 февраля в Вашингтоне под председательством министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО и Государственного секретаря Хиллари КЛИНТОН.

К.ГРИЩЕНКО и Х.КЛИНТОН подчеркнули, что энергетическая безопасность остается одним из ключевых элементов совместного стратегического диалога, и высказались “в поддержку развития энергетических ресурсов Украины, в том числе газа из нетрадиционных источников”. Американская сторона приветствовала членство Украины в Европейском энергетическом содружестве. Обе стороны выразили свою поддержку прозрачного энергетического рынка в Украине и отметили принятие Украиной Закона «О принципах функционирования рынка природного газа» и меры по приведению тарифов на газ в соответствие с рыночными условиями. США призвали Украину к реструктуризации газовой отрасли с целью создания возможностей для инвестиций в ее газотранспортную систему.

Также Комиссия отметила прогресс в рамках украинско-американской Рабочей группы по вопросам энергетической безопасности, сопредседателями которой являются министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО и специальный посланник Государственного департамента по вопросам энергетики в Евразии Посол Ричард МОРНИНГСТАР. Они приветствовали договоренность о проведении Геологической службой США оценки нетрадиционных источников газа, что даст правительству Украины и инвесторам публичную информацию о потенциальных ресурсах в Украине. Они приветствовали техническую помощь Агентства США по международному развитию относительно правовых, нормативных и экологических аспектов добычи “нетрадиционного” газа. Обе стороны намерены продолжать сотрудничество в сфере энергоэффективности и обсудить перспективные технологии возобновляемых источников энергии, а также возобновления нефтяных и газовых скважин. Они отметили важность привлечения частных инвестиций и технологий для разработки нефтяных и газовых ресурсов Украины на основе открытых, конкурентных процедур государственных закупок. Они приветствовали положительное решение Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции относительно заявки компании «Шеврон».

Также в заявлении говорится, что стороны обсудили вопросы инвестиционного климата в Украине и экономические реформы.

“Хартия Украина-США о стратегическом партнерстве содержит наши совместные обязательства по поддержке экономических реформ и либерализации экономики, развитию благоприятного для торговли и инвестиций бизнес-климата. На сегодняшнем заседании обсуждался вопрос необходимости справедливого и прозрачного инвестиционного климата в Украине как для украинских, так и для иностранных фирм. Стороны обсудили вопросы глобального зернового рынка и другие аграрные вопросы и выразили надежду, что значительный производственный потенциал Украины внесет вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Соединенные Штаты приветствовали успешное достижение Украиной договоренности о кредитах стенд-бай с Международным валютным фондом и призвали к продолжению сотрудничества с МВФ”, - говорится в Совместном заявлении.

Как сообщал УНИАН, правительства Украины и США подписали 15 февраля в Вашингтоне меморандум о сотрудничестве в области разведки сланцевого газа.

Целью меморандума является обеспечение условий для обмена знаниями и экспертными наработками между правительствами двух стран в сферах, которые касаются оценки и квалификации ресурсов сланцевого газа в Украине.

Документ призван улучшить топливно-энергетический баланс Украины, в частности, путем диверсификации источников поставок газа, привлечения инвестиций и новейших технологий в геологоразведку и добычу сланцевого газа в Украине, создания на государственном уровне системы стимулов и гарантий для содействия проектам в области разведки и добычи сланцевого газа, которая может быть использована в качестве основы для формирования механизма государственной поддержки реализации проектов добычи газа из всех видов нетрадиционных источников в целом.

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США предоставят Украине около 50 млн. долларов на вывоз высокообогащенного урана

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине около 50 млн. долларов на вывоз высокообогащенного урана до Саммита по ядерной безопасности в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом подчеркивается в Совместном заявлении по результатам третьего заседания украинско-американской Комиссии по стратегическому партнерству, которое состоялось 15 февраля в Вашингтоне.

«Министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО и Государственный секретарь Хилари КЛИНТОН провели третье заседание украинско-американской Комиссии по стратегическому партнерству 15 февраля в Вашингтоне с целью дальнейшего усиления стратегического партнерства между обеими странами. Комиссия уполномочена обеспечить конкретный прогресс в достижении широкого круга целей Хартии Украина - США о стратегическом партнерстве в сферах ядерной безопасности и нераспространения, политического диалога и верховенства права, энергетической безопасности, торговли и инвестиций, сотрудничества в области безопасности, а также науки и технологий. Украинская сторона подтвердила, что развитие этого стратегического партнерства остается одним из ее ключевых внешнеполитических приоритетов. Американская сторона заверила в своей поддержке суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, а также подтвердила готовность способствовать Украине в реализации политических, экономических, оборонных реформ и реформ по безопасности», - сказано в документе.

Министр иностранных дел К.ГРИЩЕНКО и Государственный секретарь Х.КЛИНТОН подчеркнули «приверженность обеих сторон по обеспечению безопасности всех уязвимых ядерных материалов и расширения сотрудничества в области ядерной безопасности и нераспространения”. “Они приветствовали значительный прогресс, который был достигнут в направлении реализации Совместного заявления президентов Украины и США, обнародованного во время Саммита по ядерной безопасности в 2010 году. До конца 2010 года значительное количество украинского высокообогащенного урана было вывезено при поддержке Соединенных Штатов. Украинская сторона подтвердила свое обязательство избавиться от остального высокообогащенного урана к Саммиту по ядерной безопасности в 2012 году. Американская сторона подтвердила свое обязательство оказать необходимую техническую и финансовую помощь в размере около 50 млн. долларов США до Саммита по ядерной безопасности в 2012 году как составляющую усилий, включая финансовые и другие ресурсы, необходимые для построения современного объекта с источником нейтронов, который будет способствовать развитию сотрудничества в сфере мирного использования ядерной энергии”, - отмечается в Совместном заявлении.

В контексте реализации Совместного заявления стороны отметили существенный прогресс в утилизации украинского твердого ракетного топлива ракет РС-22 и уничтожении ракет «Скад».

Кроме того, Украина и Соединенные Штаты отметили важность встречи высокого уровня «Киевский саммит по безопасному и инновационному использованию атомной энергии» (19-22 апреля 2011 года), Чернобыльской донорской конференции в партнерстве с Группой Восьми и Международной конференции «25 лет Чернобыльской трагедии: безопасность будущего» для продвижения сотрудничества с целью укрепления глобальной ядерной безопасности. Обе стороны подчеркнули важность проведения успешной донорской конференции для потребностей Чернобыльского фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности для обеспечения своевременного завершения проектов, которые сделают объект безопасным.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана. В совместном заявлении глав государств, обнародованном по итогам встречи, отмечается, что Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины отказаться от всего запаса высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны США.

30 декабря Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Украина выполнила взятое на себя обязательство и обеспечила вывоз из Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности, Харьковского физико-технического института и Киевского института ядерных исследований значительной части высокообогащенного урана.

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Админреформа

Парламент Крыма сократил количество министерств в правительстве региона с 13 до 9

Верховная Рада Крыма утвердила новую структуру Совета министров автономии, сократив количество вице-премьеров с 5 до 4, уменьшив число министерств с 13 до 9 и увеличив количество республиканских комитетов с 9 до 10.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение, которое было принято сегодня на сессии «пакетом» без обсуждения, проголосовали 82 парламентария из 83 присутствовавших. Всего в крымском парламенте 100 депутатов.

Министерство транспорта и связи преобразовано в Республиканский комитет по транспорту и связи, Министерство промышленной политики, топлива и энергетики - в Рескомом по топливу, энергетике и инновационной политике.

Министерство регионального развития и строительства объединилось с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, на их базе создано Министерство регионального развития и ЖКХ.

Кроме того, образован Реском по строительству и архитектуре. Его возглавил Андрей ЛЯШЕВСКИЙ.

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта присоединено к Министерству образования - создано Министерство образования и науки, молодежи и спорта.

Министерство экономики Крыма переименовано в Министерство экономического развития и торговли. После реструктуризации в его состав вошел Реском по торговле и защите прав потребителей.

Министерство труда и социальной политики Крыма переименовано в Министерство социальной политики, а Министерство культуры и искусств - в Минкультуры. В его состав вошел Реском по делам религий.

Еще две структуры - Республиканскую государственную инспекцию закупок и качества сельскохозяйственной продукции и Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием машин и оборудования при Совмине - включили в состав Министерства аграрной политики и продовольствия Крыма, которое ранее называлось Министерством аграрной политики. МинАПК возглавил экс-вице-премьер Совмина Валерий КРАВЕЦ.

Ликвидирована должность министра Совмина Крыма, вместо нее аппарат правительства возглавил управляющий делами. Кресло заняла Татьяна АКИМОВА.

Каждый из 4 вице-премьеров теперь будет министром.

Первый зампредседателя Совмина Павел БУРЛАКОВ возглавил Министерство ЖКХ автономии, вице-премьер Екатерина ЮРЧЕНКО - Министерство экономического развития и торговли, зампред крымского правительства Георгий ПСАРЕВ - Минкурортов, вице-премьер Азиз АБДУЛЛАЕВ - Минсоцполитики.

Структура Совмина Крыма изменена для ее приведения в соответствие с новой структурой Кабинета министров Украины.

Ранее Президент Виктор ЯНУКОВИЧ объявил о проведении админреформы в стране.

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ЖКХ

Пеню за несвоевременную оплату ЖКУ придется платить. ВР не поддержала мораторий

Верховная Рада Украины не поддержала два законопроекта, которые касаются введения моратория на взимание с граждан Украины пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект, внесенный народным депутатом Олегом ЛЯШКО (внефракционный), проголосовали только 163 (при необходимых 226 – УНИАН) из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За законопроект, внесенный народным депутатом Александром ЧОРНОВОЛЕНКО (фракция НУ-НС), проголосовали всего 155 из 420 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали за эти законопроекты в полном составе фракции Партии регионов и Народной партии.

Документами предлагалось запретить насчитывать с 1 января 2011 года и взимать с граждан Украины пеню за несвоевременное внесение квартирной платы и платы за жилищно-коммунальные услуги. Предлагалось не взимать пеню с тех, кому не выплачивается заработная плата, пенсии, стипендии, а также тем вкладчикам банков, в которых НБУ ввело временные администрации или которые по результатам работы таких администраций находятся в состоянии ликвидации.

О.ЛЯШКО после нерезультативного голосования возмутился, обращаясь к народным депутатам: «Что вы дурите народ? Вы миллиарды здесь зарабатываете одними голосованиями, а три копейки простым людям дать не хотите».

В ответ председатель ВР Владимир ЛИТВИН сказал: «Еще предвыборная кампания не началась, это во-первых. А во-вторых - давайте говорить не «вы», а «мы», потому что эти суммы на коммунальные услуги возникли не сегодня, а возникли давно. Поэтому давайте говорить об общей ответственности всей Верховной Рады за то, что мы здесь делаем и делали раньше». «А попытка понравиться – она очень хорошая, но от этого людям слаще не станет», - сказал он.

При этом В.ЛИТВИН предложил Комитету ВР по вопросам социальной политики подготовить законопроект относительно введения штрафных санкций к предприятиям, которые не выплачивают заработную плату.

Как сообщал УНИАН, согласно принятому в прошлом году Верховной Радой закону, на долг за коммунальные услуги, которые образуются с 1 января 2010 года, будет насчитываться пеня в размере 0,1%.

Мораторий на штрафы и пеню за неуплату за жилищно-коммунальные услуги действовал с 1996 года. Из-за невыплаты или задержки зарплаты люди не имели возможности оплачивать коммунальные услуги. Тогда ввели мораторий.

Возобновить начисления пени решили из-за долгов населения за жилищно-коммунальные услуги.

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Агро

Азаров поручил внимательно отслеживать цены на продукты питания

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил профильным министрам внимательно отслеживать ценовую ситуацию в розничной торговле продуктами питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Он подчеркнул, что несмотря на некоторую стабилизацию цен, «расслабляться» нельзя и необходимо принять дополнительные меры по недопущению их необоснованного повышения.

Особое внимание, по мнению Н.АЗАРОВА, следует обратить на планирование урожая следующего года, а также проведение весенне-полевых работ на надлежащем уровне, для чего правительство предприняло все необходимые шаги.

«Хочу заверить, что в этом году традиционного неожиданного прихода весны не будет. Уже даны соответствующие поручения Министерству аграрной политики и продовольствия и другим органам исполнительной власти обеспечить необходимыми финансово-кредитными и материально-техническими ресурсами сельхозпроизводителей для проведения весенне-полевых работ", - сказал премьер.

Также Н.АЗАРОВ поручил Минагропроду продолжить практику проведения продуктовых ярмарок в крупных городах.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины, в Украине в январе 2011 года подорожали хлеб, крупы, подсолнечное масло и плодоовощная продукция.

По данным ведомства, в январе т.г. цены на хлеб выросли на 0,6%, муку – на 0,9%, крупы, в частности гречневую, – на 11,1%, пшено – на 8,9%, крупы перловые и ячневые – на 1,6%.

Отмечается, что рост цен был обусловлен как подорожанием пшеницы, прежде всего, в связи с реакцией внутреннего рынка на повышение мировых цен на зерновые культуры, так и повышенным спросом со стороны населения на некоторые группы пищевых продуктов и в целом раскручиванием продовольственной инфляции в мире.

Также выросли цены на подсолнечное масло – на 4,3% и сахар – на 2,7% из-за повышения цен на данную продукцию на мировом рынке и на плодоовощную продукцию (фрукты подорожали на 2,9%, овощи – на 6,6%) из-за фактора сезонности.

Вместе с тем, на продовольственном рынке наблюдалось сохранение тенденции к удешевлению масла на 0,1%, животных жиров – на 3,3%. Кроме того, в январе имело место снижение цен на мясо и мясопродукты – на 0,1% (в том числе на свинину и мясо птицы – на 0,6% и 1,6% соответственно), яйца – на 1,3%, сыры – на 0,4%.

Напомним, в январе т.г. Антимонопольный комитет Украины возбудил дело относительно ДП с ИИ «Сантрейд» (ТМ «Олейна»), ООО «Кернел-трейд» (ТМ «Щедрый дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» и др.) и ЗАО «Пологовский масло-экстрационный завод» (ТМ «Славія») по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке подсолнечного масла.

По данным Госценинспекции, с начала 2010/2011 маркетингового года розничные цены на указанную продукцию выросли в среднем на 16,17%: с 10,88 грн./литр до 12,64 грн./литр, в некоторых регионах страны стоимость масла выросла до 16 грн./литр. Следовательно, общий рост цен на масло за этот период составил 47%.

На 27 января 2011 г. в торговых сетях Киева стоимость килограмма фасованной гречки колебалась от 18 грн. (как правило, продукция "собственных торговых марок") до 23-26 грн. у производителей гречневой крупы.

На 20 января стоимость 1 кг фасованной гречки колебалась от 18 до 20 грн., 1 кг развесной - 15,50 - 16 грн.

В декабре 2010 года 1 кг фасованной гречки стоил около 13 грн., развесной - 10-11 грн.

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Правительство планирует продлить действие меморандума с химпромом для снижения цен

Правительство Украины планирует продлить действие меморандума с предприятиями химической промышленности для того, чтобы обеспечить снижение цен на минеральные удобрения для предприятий сельского хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

«У нас есть намерение продолжить практику заключения меморандума с производителями минеральных удобрений в отношении их удешевления», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он сообщил, что уже подготовлен проект распоряжения правительства об обеспечении сельхозпроизводителей минеральными удобрениями по льготным ценам за счет частичного погашения задолженности химических предприятий перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный природный газ.

Напомним, 8 февраля т.г. министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил во время совещания с аграриями в Хмельницкой области: «Всем известно, что горючее и минудобрения резко возросли в цене. Поэтому есть поручение премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА к посевной кампании удешевить на 10% стоимость горючего и на 20% - минеральных удобрений», - отметил он.

Справка УНИАН . Осенью 2008 года Кабинет министров и представители предприятий ГМК и химпрома подписали Меморандум о взаимопонимании с целью нормализации ситуации в отраслях, в частности, стабилизации цен на их продукцию, сохранения рабочих мест, зарплаты и соцгарантий, а также развития внутреннего рынка.

В рамках меморандума Кабмин (постановление №925 от 14 октября 2008 г.) ввел мораторий на повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки для горно-металлургических и химических предприятий, а также предложил Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики приостановить с 1 ноября 2008 года для них повышение цен на электроэнергию. Первоначально постановление было принято на период до 1 января 2009 года, а затем ежеквартально продлевалось.

Позже Кабинет министров Украины (постановление №289 от 24 марта 2010 г.) продлил действие льгот для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности по тарифам на грузоперевозки и энергоносители на второй квартал 2010 г.

На третий квартал 2010 г. действие постановления №289 не было продлено.

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Кабмин обеспечит аграриям льготные цены на 100 тыс. тонн дизтоплива и 60 тыс. тонн бензина

Для проведения весенне-полевых работ правительство обеспечит для аграриев льготные цены на 100 тыс. тонн дизельного топлива и 60 тыс. тонн бензина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

Он подчеркнул, что соответствующий проект распоряжения правительства уже подготовлен.

«Планируется поставить сельхозпроизводителям топливо – 100 тыс. тонн дизтоплива и 60 тыс. тонн бензина по льготным ценам. Это полностью удовлетворит потребность в бензине и дизельном топливе для проведения весенне-полевых работ", - сказал Н.АЗАРОВ.

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Азаров обеспокоен задержкой с началом форвардных закупок Аграрным фондом

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обеспокоен тем, что Аграрный фонд задерживает работу по проведению форвардных закупок аграрной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Финансирование программ развития агропромышленного комплекса правительство начало своевременно. Объем выделенных средств на сегодня в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому, обращаюсь к министру АПК с вопросом, когда Аграрный фонд начнет форвардные закупки? Поскольку форвард – это не только обеспечение страны продовольственным ресурсом, а и беспроцентное кредитование сельхозпроизводителей под весенне-полевые работы», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что для оперативного решения вопроса кредитования сельскохозяйственный предприятий необходимо создать специальные рабочие группы на центральном и региональном уровнях.

Премьер напомнил, что уже утвержден механизм удешевления кредитов для сельхозпроизводителей, которые были получены в коммерческих банках. Компенсация по кредитам в национальной валюте составляет 15,5%, в иностранной – 10%, – отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля т.г. министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что Аграрный фонд Украины получил 1,5 млрд. грн. для форвардных закупок.

«Мы дополнительно выделили 5 млрд. грн. Аграрному фонду для форвардных закупок зерна, из них 1,5 млрд. грн. он уже получил», – сказал министр.

При этом он добавил, что, кроме зерна, Аграрный фонд будет закупать сухое молоко, сливочное масло, гречку и в несколько меньших объемах кукурузу и овес.

Министр объяснил, что таким образом удастся обеспечить стабильную ситуацию на рынке продуктов питания, а товаропроизводителям получить средства для посевной кампании.

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Транспорт/Связь

ВР не поддержала отмены техосмотра автомобилей

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отмены государственного технического осмотра транспортных средств».

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект проголосовало только 143 (при необходимых 226 – УНИАН) из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось отменить государственный техосмотр транспортных средств. Отмечалось, что не подлежат проверке технического состояния транспортные средства, зарегистрированные на физических лиц, конструкция которых отвечает требованиям действующих в Украине правил, нормативов и стандартов, имеющих сертификат на соответствие этим требованиям.

Исключением должны были быть транспортные средства, которые осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и грузов, транспортные средства специализированного назначения.

ВР приняла решение направить этот законопроект на доработку.

За такое решение проголосовали 356 из 418 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Доходы от предоставления услуг связи в Украине выросли на 2,4%

Объем доходов, полученных в 2010 году в Украине субъектами ведения хозяйства всех форм собственности от предоставления услуг связи, по предварительным данным, составил 47,4 млрд. грн., что на 2,4% превышает прошлогодний показатель.

Об этом говорится в Справке Госадминистрации связи (Госсвязи) о состоянии отрасли связи за 2010 год, которой располагает УНИАН.

Свыше 7% (3,5 млрд. грн.) общего объема доходов от предоставления услуг связи было получено предприятиями отрасли связи, которые принадлежат к сфере управления Минтрансвязи (ныне – Мининфраструктуры).

Наиболее динамично росли доходы от предоставления услуг по передаче данных и доступа к сети Интернет (132,6%), почтовой связи (111,5%) и передачи-приема телерадиовещания, радиосвязи (106,6%).

Согласно предварительным данным Госсвязи, доходы от мобильной связи составили в Украине в 2010 году 28,83 млрд. грн., что на 1,1% больше, чем в 2009 году. Доходы от фиксированной телефонной связи (включая местную и международную, и междугородную связь) составили в 2010 году 8,36 млрд. грн, что на 6,8% меньше, чем в 2009 году. Доходы от услуг передачи данных и Интернет составили 4,24 млрд. грн., от услуг передачи-приема телерадиовещания, радиосвязи – 1,92 млрд. грн., от услуг почтовой связи – 3,37 млрд. грн.

В целом в отрасли связи Украины в 2010 году оплачено всех налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет и Пенсионный фонд на сумму 8,9 млрд. грн., из них в Государственный бюджет – 5 млрд. грн.

Предприятиями отрасли связи, которые принадлежат к сфере управления Мининфраструктуры, в бюджеты всех уровней и целевые фонды перечислено 1453,8 млн. грн., из них 320,6 млн. грн. - в Государственный бюджет.

Как сообщал УНИАН, по информации Госсвязи, в 2010 г. в Украине в отрасли связи работало свыше 4,1 тыс. субъектов хозяйствования.

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В Украине перевозка грузов в январе выросла на 12,2%

За январь 2011г. предприятиями транспорта Украины перевезено 61,1 млн. т грузов, что на 12,2% больше объема перевозок грузов за январь 2010 г. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Согласно сообщению, грузооборот вырос на 9,4%, до 33,3 млрд. т/км.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 22,9%, - до 18,9 т/км. На Юго-Западной железной дороге грузооборот вырос на 35,0%, Южной - на 28,5%, Львовской - на 26,3%, Донецкой - на 25,6%, Приднепровской - на 22,0%, Одесской - на 19,7%. Увеличение грузооборота состоялось также на автомобильном транспорте (на 21,6%) и морском (на 11,4%). Грузооборот уменьшился на трубопроводном транспорте (на 7,1%), авиационном (на 14,5%), речном (на 62,0%).

Перевозка грузов железными дорогами сравнительно с январем 2010 г. выросла на 14,2% - до 33,8 млн. т, в т.ч. отправление грузов - на 16,9%. Отправление грузов увеличилось на Львовской железной дороге на 49,0%, Юго-Западной - на 43%, Одесской - на 27,3%, Донецкой - на 21,0%, Приднепровской - на 6,9%, Южной - на 4,0 %. В частности, отправление цемента увеличилось на 86,9%, строительных материалов - на 83,0%, лома черных металлов - на 33,3%, каменного угля - на 20,0%, кокса - на 17,7%, лесных грузов - на 16,0%, химических и минеральных удобрений - на 11,8%, железной и марганцевой руды - на 6,7%, черных металлов - на 5,7%. В то же время, отправка нефти и нефтепродуктов снизилась на 4,4%, зерна и продуктов помола - на 46,5%.

Отечественный морской и речной торговый флот выполнил перевозку грузов в объеме 0,4 млн.т, что на 11,6% меньше объема января 2010 г. В частности, перевозки грузов речным транспортом уменьшились на 34,8% от объемов января 2010 г., морским — выросли на 13,0%. Заграничные перевозки грузов морским транспортом увеличились на 24,7%, речным – сократились на 35,0%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) вырос на 5,1% и составил 12,4 млн.т. Переработка импортных грузов увеличилась на 1,1%, транзитных - на 40,7%, грузов внутреннего сообщения - на 10,2%. В то же время, переработка экспортных грузов сократилась на 11,2%. Количество обработанных судов - заграничных и инфрахт - сократилось на 1,9% - до 1,3 тыс. единиц.

По данным комитете, предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за январь 2011 г. перевезено 9,9 млн.т грузов, что на 51,2% больше объема перевозок грузов в январе 2010 г. Выполнен грузооборот в объеме 2,1 млрд. т/км, который вырос на 21,6%.

Кроме того, за январь 2011 г. авиационным транспортом перевезено 5,9 тыс.т грузов, что на 4,1% больше объема января 2010 г. Грузооборот авиационного транспорта составил 22,7 млн. т/км, что на 14,5% меньше.

Магистральными трубопроводами в январе 2011г. транспортировано 17,0 млн.т грузов, что на 4,8% меньше, чем в январе 2010г.

Справка УНИАН. За 2010 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 755,3 млн. тонн грузов, что на 8,5% больше, чем за 2009 г.

В 2009 году предприятия транспорта Украины перевезли 695,7 млн. тонн грузов, что составило 78,1% от объема перевозок грузов за 2008 год.

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Завтра в Украине сохранится сухая морозная погода

Завтра, 17 февраля, на территории Украины сохранится сухая морозная погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, сохранится переменная облачность, без осадков. Только ночью в Крыму, а днем на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой снег.

На дорогах страны, кроме большинства районов южной части, гололедица. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в восточных областях и на севере Левобережья ночью 20-25° мороза, местами 28°, днем 10-15° мороза; в западных областях, в Одесской и в Крыму ночью 8-13°, днем 1-6° мороза, на Закарпатье 0-4° тепла (на Южном побережье Крыма ночью 0-5° мороза, днем 1-3° тепла); на остальной территории ночью 15-20° мороза, днем 5-10° моро