Кабмин назначил Мунтияна своим уполномоченным по сотрудничеству с РФ, СНГ и ЕврАзЭс

Кабинет министров Украины назначил Валерия МУНТИЯНА правительственным уполномоченным по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами – участницами Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического содружества и другими региональными объединениями.

Соответствующее распоряжение №115 от 14 февраля т.г. размещено на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Валерия МУНТИЯНА с должности заместителя министра экономики Украины.

Справка УНИАН. В.МУНТИЯН был назначен заместителем министра экономики в правительстве Николая АЗАРОВА в марте 2010 года. До этого, в 2007-2009 годах, он работал заместителем министра экономики в правительствах Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО.