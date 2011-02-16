Анонс на 17 февраля

* Президент Украины Виктор Янукович осуществит однодневную рабочую поездку в Одесскую область. Глава государства примет участие в открытии Государственного учебного учреждения "Одесский центр профессионально-технического образования государственной службы занятости". В программе рабочей поездки также посещение областного благотворительного фонда реабилитации детей инвалидов "Будущее" и участие в заседании областного комитета по экономическим реформам.

* Состоится открытие VII сессии Киеврады VI созыва.

* Состоится открытое заседание НКРЭ.

* Состоится открытое заседание Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» на тему: «Рынок нефтепродуктов 2011: риски и возможности». Участники: Л.Косянчук, президент Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины»; Ф.Исаев, ген.директор ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина»; В.Козик, ген.директор компании «Альянс-Холдинг» (сеть Shell); Д.Кулик, ген.директор компании «Параллель–М ЛТД» (сети «Параллель», «Гефест», «Донбасснефтепродукт»); И.Назаркевич, акционер компании «Н.П.Б» (сеть GFC); А.Чередняков, директор ООО «Азовская нефтяная компания»; И.Майстренко, глава украинского представительства компании «Орлен Летува» (Литва); И.Чернявский, директор столичной сети «КЛО» и др.

* Пресс-конференция, посвященная подписанию Меморандума налоговых отношений и Плана совместных действий на 2011 год между Ассоциацией налогоплательщиков Украины и Государственной налоговой администрацией Украины, а также основанию ежегодного Всеукраинского рейтинга «Добросовестные налогоплательщики Украины». Участники: президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Валентина Арбузова, председатель Государственной налоговой службы Украины Виталий Захарченко.

* При поддержке Американского института в Украине состоится круглый стол на тему: “Налоговый кодекс Украины и его введение в действие”. Участники: соучредитель международного фонда «Единый Мир» Алексей Киселев, руководитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности Александр Данилюк, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв, эксперт Института им. Горшенина Наталья Клаунинг. Модератор – зам.директора АИУ Джеймс Джордж Джатрас. Вопросы: Какова статистика на данный момент: готов ли народ Украины принять реформы? Проблемы введения закона в действия: роль налоговой полиции; Условия развития для малого и среднего бизнеса и др.

* Состоится пресс-ланч на тему: «Стандарты качества производства семян в Европе и Украине - влияние на эффективность бизнеса». Участники: Михай Харага, директор по производству «Монсанто Румыния»; Елена Фомина, директор «Монсанто Украина»; Юрий Боридченко, директор по производству, «Райз-Максимко» (ПАТ «Компания «Райз»); Наталия Храпийчук, зам.начальника Государственной семенной Инспекции, Государственный Инспектор по семеноводству Украины; Владимир Лапа, ген.директор «Украинского клуба аграрного бизнеса».

* Пресс-конференция на тему: “Объявление результатов деятельности Nestlе в Украине за 2010 год”. Участники: Маурицио Патарнелло, ген.директор Nestlе в Украине и Молдове; Геннадий Радченко, директор по корпоративным вопросам Nestlе в Украине и Молдове.

* Пресс-конференция на тему: «Ситуация с кредитованием в Украине». В работе примет участие президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко.

* Состоится видеомост Москва-Киев на тему: "Сланцевый газ. Реальная альтернатива традиционному?" Участники в Киеве: Любовь Собчишина, директор делового совета при Комитете по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии; Валентин Землянский, независимый эксперт по вопросам энергетики, Владимир Сапрыкин, консультант профильного комитета ВРУ. В Москве: ведущий специалист Института энергетики и финансов Николай Иванов; эксперт Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований Светлана Мельникова.

* Состоится заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации. Вопросы: Об ориентировочном перечне предприятий, пакеты акций которых предложены Фондом госимущества к продаже в 2011 году. Информация ФГИУ о приватизации ОАО «Укртелеком».

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Изобретение украинских ученых: стихиями на Планете можно управлять - оценили в Европе в 20 миллиардов долларов!". Речь пойдет о научном изобретении, позволяющем уменьшить количество наводнений, засух и ураганов. В некоторых странах уже частично применяют данные разработки. Почему же отечественные чиновники не заинтересованы в том, чтобы изобретение работало на экономику Украины? Детальная информация об изобретении, документы и уникальные видеоматериалы будут предоставлена на пресс-конференции с участием представителей украинского исследовательского центра, ученых и представителей инвесторов. Также будет обнародовано открытое обращение к Президенту Украины с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь украинским ученым оставить деньги для Украины (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* В рамках совместного проекта «Европейский опыт: Соединенное Королевство» состоится лекция Кристин Форрестер на тему: «Бизнес с человеческим лицом: социальное предпринимательство в Великобритании и Украине». Организаторы - книжный Магазин «Є», журнал «Український Тиждень» и Британский Совет.

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