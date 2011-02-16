Главное на 16 февраля (вечер)

Финансы

По предварительным данным, финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-декабре 2010 года составил 63 млрд. 266,4 млн. грн. против «минус» 31,6 млрд. грн. за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-декабре 2010 г. прибыль получили 63,2% предприятий страны – они завершили 2010 год с финансовым результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

С убытком январь-декабрь 2010 г. завершили 36,8% предприятий Украины, их финрезультат составил 90 млрд. 883,7 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период завершили с убытком 41,8% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 35 млрд. 098,6 млн. грн. Прибыль получили 58,2% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 61 млрд. 629,1 млн. грн. Финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-декабрь 2010 года составил 26 млрд. 530,5 млн. грн.

Правительство Украины предлагает переложить несвойственные для бюджета Пенсионного фонда (ПФ) функции на государственный бюджет, в частности это касается доплат к пенсиям тем гражданам, у которых их размер ниже минимального.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сегодня во время парламентских слушаний по вопросам реформирования пенсионной системы.

«За счет этого мы сбалансируем бюджет (ПФ – УНИАН) и сможем спокойно в 2013 году ввести второй уровень пенсионной системы»», – пояснил он.

Кроме того, по словам С.ТИГИПКО, работу над Трудовым кодексом, законопроектами по легализации заработных плат и пенсионной реформе необходимо проводить одновременно. «…пожелание – сначала делать Трудовой кодекс, после этого – легализацию и после этого – пенсионную реформу. Я считаю, что все надо делать одновременно. И мы сейчас отрабатываем Трудовой кодекс и внесем соответствующие изменения…», – отметил он.

С.ТИГИПКО считает необъективными разговорами о том, что пенсионная реформа будет проводиться за счет пенсионеров. Напомним, об этом ранее заявляли представители профсоюзов.

Вице-премьер отметил, что если бы пенсионная реформа, предложенная правительством, действовала с 1 января 2011 года, то экономический эффект от нее составил бы 3 млрд. грн., и этот эффект накапливается ежегодно. «Если в этом году мы будет иметь приблизительно 1,2% ВВП, то за 10 лет мы получим 1,8% ВВП. По нашим оценкам, это будет составлять 15% всего бюджета Пенсионного фонда», – сказал он.

Что касается третьего уровня пенсионной системы, то, по словам С.ТИГИПКО, кризис показал, что данная система не требует больших изменений. Он отметил, что в Украине действуют 102 частных пенсионных фонда, которые насчитывают 482 тыс. вкладчиков и на сегодня собрали 887 млн. грн.

Украина планирует выпустить еврооблигации в конце первого – начале второго квартала текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ.

«Сегодня рассматривался вопрос о выходе на рынок очередного займа правительства. Будет роуд-шоу на территории Соединенных Штатов, Великобритании и в Европе», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Он отметил, что позитивная оценка Международного валютного фонда экономической ситуации в Украине положительно скажется на привлечении займов.

«Я думаю, что заем, который мы думаем осуществить на стыке первого-второго кварталов, будет более эффективный, чем в конце прошлого года», - подчеркнул В.КОПЫЛОВ.

Он выразил надежду, что процентная ставка будет ниже 8%.

«Ниже 8% - это уже хорошо», - сказал замминистра. Также он отметил, что дата проведения роуд-шоу будет известна приблизительно через неделю.

Энергетика

Россия и Словакия рассматривают возможность строительства на словацкой территории трех подземных хранилищ газа (ПХГ) общим объемом 60-65 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики РФ по итогам встречи главы Минэнерго Сергея ШМАТКО с министром экономики и строительства Словацкой Республики Юраем МИШКОВЫМ.

«Одним из наиболее перспективных совместных проектов в области ТЭК может стать проект создания на территории Словакии трех газохранилищ общей вместимостью 60-65 млрд. куб. м газа, предложенный Минэнерго России и ОАО «Газпром», - говорится в сообщении.

По мнению российских специалистов, строительство газохранилищ обеспечит бесперебойность поставок газа и повысит энергобезопасность Словацкой Республики.

«Расширение российско-словацкого сотрудничества в отрасли ТЭК позволит нашей стране увеличить экспорт углеводородов и энергии, а для Словацкой Республики станет залогом ее энергетической безопасности и откроет новые возможности для развития национальной промышленности», - заявил С.ШМАТКО.

Отмечается, что особое внимание в ходе встречи было уделено сотрудничеству двух стран в отрасли ТЭК. Через территорию Словакии в страны Европы ежегодно транспортируется более 50 млрд. куб. м российского природного газа. Россия обеспечивает без малого 100% потребностей Словакии в топливных ресурсах. Объемы поставок российской нефти в Словакию составляют около 6 млн. тонн в год, газа - более 6 млрд. куб. м. Кроме того, Россия поставляет в Словакию и ядерное топливо. Атомная энергетика обеспечивает порядка 54% всей потребляемой в Словакии электроэнергии. АЭС на территории Словацкой Республики (4 реактора общей мощностью 1816 МВт электроэнергии) построены на основе советских технологий водо-водяных энергетических реакторов (модель V213).

Транзит природного газа по территории Украины в январе 2011 года увеличился на 2,9%, по сравнению с январем 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, транзит нефти по территории Украины в январе т.г. сократился на 17,9%, по сравнению с январем 2010 года.

Общая транспортировка нефти по нефтетранспортной системе Украины в январе сократилась на 22,1%.

Госкомстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе т.г. сократили добычу природного газа на 1,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 1,7 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в январе добыча нефти в Украине сократилась на 7,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 0,206 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе сократилась на 11,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 76,0 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного увеличилась на 3,0% – до 59,3 млн. куб. м.

Приватизация

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации» (относительно объектов, которые имеют стратегическое значение для государства).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали всего 178 (при необходимых 226 – УНИАН) из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный законопроект не поддержали в полном составе фракции Партии регионов и Народной партии.

Данным законопроектом предусматривалось запретить реорганизацию (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) объектов права государственной собственности ОАО «Турбоатом», НАЭК «Энергоатом» и ОАО «Укртелеком».

Как отметил на заседании парламента автор законопроекта Владимир БОНДАРЕНКО (фракция «БЮТ-Батькивщина»), данным законопроектом предусматривалось, чтобы даже при запрещении приватизации этих предприятий было сделано все, чтобы другими путями не была, по сути, проведена приватизация. «Этот законопроект предусматривает закрытие маленьких щелочек и громадных дыр в законодательстве Украины, которые дают право сегодня недобросовестным владельцам будущим манипулировать так законодательством, чтобы получить эти объекты», - отметил он.

Народный депутат Украины Александр БОНДАРЬ (фракция НУ-НС) подчеркнул, что данный законопроект необходимо было бы поддержать в первом чтении. В то же время он добавил, что вопросы, касающиеся трех объектов, которые предусмотрены в законопроекте, являются дискуссионными. По его словам, на сегодняшний день «Укртелеком» «фактически продан по стартовой цене – очень дешево, и этот факт уже состоялся и уже даже известна оценка этого объекта и есть покупатель». «Поэтому сейчас запрещать – это однозначно будет вето Президента (имеется в виду, что в случае принятия такого закона Президент Украины применит вето к нему – УНИАН)», - сказал А.БОНДАРЬ.

Он также добавил, что на сегодняшний день ОАО «Турбоатом» «тоже частично приватизировано». Потому, отметил А.БОНДАРЬ, возникает вопрос по поводу запрещения его дальнейшей приватизации.

В то же время А.БОНДАРЬ подчеркнул, что предприятие НАЭК «Энергоатом» сегодня в государственной собственности, и поэтому может быть поддержано предложение о запрещении его приватизации.

Убыток «Укртелекома» по итогам 2010 года снизился почти в 2 раза по сравнению с 2009 годом и составил 258,77 млн. грн. (в 2009 г. – 461,53 млн. грн.).

Об этом сообщается в финансовом отчете компании, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, доход «Укртелекома» в 2010 году снизился на 1,6% по сравнению с 2009 годом и составил чуть более 8 млрд. грн. (с НДС). Чистый доход компании в 2010 году составил 6,749 млрд. грн.

Оборотные средства компании на конец 2010 года составили 1,6 млрд. грн., из них денежные активы в национальной валюте – 77,8 млн. грн., в иностранной валюте – 138,3 млн. грн.

Долгосрочные обязательства «Укртелекома» на конец отчетного периода составили в общей сложности 2,49 млрд. грн. (на начало 2010 года – 3,57 млрд. грн.), из них основная доля приходится на долгосрочные кредиты банков – более 1,99 млрд. грн.

Текущие обязательства «Укртелекома» на конец отчетного периода составили в общей сложности 1,26 млрд. грн. (на начало 2010 г. – 1,11 млрд. грн.), из них основная доля приходится на текущие обязательства по долгосрочным обязательствам – более 456,1 млн. грн., кредиторская задолженность за работы, товары и услуги составляет 326 млн. грн.

Австрийская компания EPIC собирается закрыть процедуру приобретения «Укртелекома» в марте.

Об этом пишет британская The Financial Times со ссылкой на управляющего партнера EPIС Петера ГОЛЬДШАЙДЕРА.

В частности, как сказал П.ГОЛЬДШАЙДЕР изданию, его концерн собирается закрыть процедуру приобретения «Укртелекома» в марте, как только будет достигнута договоренность с банками о финансировании покупки.

При этом The Financial Times отмечает, что при полном отсутствии конкурентов австрийская компания EPIC намерена приобрести «Укртелеком» фактически по стартовой цене. Так, EPIC согласился приобрести 93% государственной телефонной компании Украины за 1,33 млрд. долларов. Другие соперники не были допущены к приватизационному тендеру, отмечает журналист Роман ОЛЕАРЧИК, передает “Главред”.

Правительство оценило «Укртелеком» только на 10 млн. дол. больше стартовой цены в 1,32 млрд. долларов, которая была установлена на приватизационном тендере в декабре прошлого года. Однако украинские инвестиционные банки заявляют, что в условиях конкурентной продажи нищенский украинский бюджет мог бы обогатиться на 1,8 млрд. долл., говорится в статье.

13 февраля П.ГОЛЬДШАЙДЕР опроверг подозрения, что его компания покупает «Укртелеком» для какого-то из украинских олигархов. Он заявил, что торги были честными. А EPIC планирует провести реструктуризацию «Укртелекома» и продать его через четыре-пять лет.

Как отмечает издание, это первая большая приватизация при президентстве Виктора ЯНУКОВИЧА. Существует обеспокоенность, не попадут ли ценные государственные активы в руки олигархов из близкого окружения Президента по заниженным ценам, как уже было в 2004-м, когда В.ЯНУКОВИЧ был премьером.

«Укртелекомом» интересовались многие мощные инвесторы, среди которых Deutsche Telekom и Norway’s Telenor, пишет Р.ОЛЕАРЧИК. Но их не допустили к тендеру на том основании, что государственная доля в них составляет более 25%. Вторым условием было запрещение приватизации для компаний, доля которых на украинском рынке превышает 25%.

Руководитель аналитического управления компании «Инвестиционный капитал Украина» Александр ВАЛЬЧИШЕН сказал The Financial Times: «Администрация ЯНУКОВИЧА заявляла о планах провести конкурентную и прозрачную приватизацию, которая способствовала бы привлечению максимальных средств в государственную казну и показала Украину инвесторам, но эта продажа не продемонстрировала этого... Мы и в дальнейшем видим тендеры, которые открыты для нескольких избранных».

«Укртелеком» – гигант с плохим менеджментом и относительно невысокими доходами на сегодняшний день, утверждает Р.ОЛЕАРЧИК. Однако он до сих пор контролирует 80% рынка фиксированной связи. К тому же компания - единственная в стране имеет лицензию на 3G (новейший стандарт мобильной связи).

(УНИАН)