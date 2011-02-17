Львовская область уже в этом году ожидает 90 млн.грн. на подготовку к Олимпиаде-2022

До конца 2011 года Львовская область ожидает получить 90 млн. грн. бюджетных средств на подготовку к проведению зимней Олимпиады 2022 года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Львовской областной государственной администрации Михаил ЦИМБАЛЮК.

Он напомнил, что до конца 2014 года Львов должен подать заявку в Международный олимпийский комитет на получение права на проведение зимней Олимпиады 2022 года. “Это амбициозные планы, но они в стадии реализации”, - сказал губернатор.

Он отметил, что в этом году область уже должна из государственного бюджета получить 90 млн. грн. на начало реализации программы подготовки объектов к Олимпийским играм. М.ЦИМБАЛЮК сказал, что эта программа даст возможность во Львове построить ледовый дворец, еще несколько объектов, олимпийскую деревню, а также развивать горнолыжные курорты на территории области. “И мы надеемся, что совместными планами это удастся реализовать”, – прибавил он.

Также он отметил, что задачей области является обеспечить эффективное функционирование заведений спортивной сферы и после проведения больших международных соревнований. “Чтобы они эффективно использовались государством, и от этого имела пользу не только Львовская область, но и вся Украина. Горнолыжные курорты – это также долговременная перспектива. Следует подумать, как мы будем использовать эти объекты после Олимпиады, или если Украина это право не получит”, – сказал М.ЦИМБАЛЮК.