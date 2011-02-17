ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «В 2011 году подорожают алмазы», в котором пишет - цены на полированные алмазы будут расти в 2011 году второй год подряд из-за недостаточного объема мировых поставок драгоценных камней на фоне восстановления спроса в Китае и Индии…

http://delo.ua/world/v-2011-godu-podorozhajut-almazy-152342/

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Также «Дело» публикует материал «За 2010 год в Украине выросло количество страховых компаний», в котором пишет – по данным Госфинуслуг, по итогам п.г. в Украине насчитывалось 457 страховых компаний. Это больше, чем в кризисном 2009-м (450 СК), но меньше, чем в 2008-м (469 СК). Страховщиков с иностранными инвестициями по итогам 2010 года насчитала 115…

http://delo.ua/finance/za-2010-god-v-ukraine-vyroslo-152356/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Депутаты вышли на пенсию» пишет – первое публичное обсуждение пенсионной реформы в парламенте не увенчалось успехом. Вчера Кабмин не удовлетворил просьбу депутатов и экспертов об отзыве спорного законопроекта. Парламентарии призвали решать проблемы Пенсионного фонда не за счет простых украинцев, а путем легализации зарплат и создания рабочих мест. В Кабмине не намерены отказываться от увеличения возраста выхода на пенсию и пересмотра сумм пенсионных выплат, поскольку заручились поддержкой Международного валютного фонда, Всемирного банка и ООН…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1587023

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Автогражданка» вырулила из кризиса» пишет – украинские страховые компании в прошлом году нарастили портфели по "автогражданке" на 27%. Ускорение темпов роста достигнуто за счет подорожания полисов ОСГПО, но страхование не стало прибыльным. Страховщики полагают, что ситуация может измениться уже в 2011 году, и ожидают 50-процентного роста рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1587026

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Поставщик прорывается с перебоем» пишет – «Укрзализныця» намерена сменить основного поставщика дизельного топлива для тяглового состава. Последние несколько лет топливо на сумму свыше $300 млн. в год администрации железных дорог продавала группа "Континиум" Игоря Еремеева. Но вчера руководство УЗ обратилось к Минэнерго с просьбой подыскать нового поставщика из-за того, что прежний сорвал сроки поставок. Кто им станет, будет определено на тендере, который состоится на следующей неделе…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1587039

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«Экономические известия» в публикации «Кризис маскируют льготами» пишут - Кабмин готовит распоряжения, согласно которым ГСМ и удобрения будут поставляться АПК по льготной цене. Бизнесмен Дмитрий Фирташ будет первым в списке тех, кого «попросят» отдать удобрения фермерам бесплатно…

http://markets.eizvestia.com/full/krizis-maskiruyut-lgotami

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«Экономические известия» в публикации «Депутаты полюбили техосмотр» пишут - Верховная Рада отказалась поддержать законопроект об отмене техосмотра, мотивируя это заботой о безопасности дорожного движения. Взамен депутаты обещают предложить альтернативу ТО, но о сроках пока умалчивают…

http://markets.eizvestia.com/full/deputaty-polyubili-tehosmotr

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Также «Экономические известия» в публикации «Сальдо гривню не обвалит» пишут - в прошлом году Украина экспортировала товаров и услуг еще на $1,8 млрд. меньше, нежели импортировала. И хотя в текущем квартале растущее потребление продолжит негативно сказываться на балансе, уже до конца года эксперты ожидают двойного сокращения отрицательного сальдо внешнеторгового баланса до $1,58 млрд.

http://finance.eizvestia.com/full/saldo-grivnyu-ne-obvalit

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«Газета по-киевски» в публикации «Аренда квартир дешевеет» пишет - квартиросъемщики сумели за себя постоять. В начале года арендодатели пытались поднять плату на 15%, но цены сейчас наоборот – снижаются…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2011/02/17/045544.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Сколько сейчас платят уборщице» пишет: самые скупые – в банках, самые щедрые – на мебельной фабрике, а лучше всего мыть пол – в ресторане…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2011/02/17/044741.html

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«Сегодня» в публикации «Новые права для поездок в Европу пока не выдают» пишет – с 29 марта за границей нельзя будет ездить со старыми водительскими удостоверениями…

http://www.segodnya.ua/news/14223646.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Дорогой Сильвио» пишет – визит президента РФ Дмитрия Медведева в Рим, приуроченный к открытию года России в Италии, выглядел акцией поддержки пошатнувшихся политических позиций давнего друга и партнера России Сильвио Берлускони…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255231/dorogoj_silvio

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Также «Ведомости» в публикации «Плюс конфискация» пишут – Дмитрий Медведев реализовал свою идею - наказывать мздоимцев крупными штрафами. В пакете поправок в УК, не анонсируя эту меру, его авторы расширили применение конфискации на статьи, с коррупцией не связанные…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255228/plyus_konfiskaciya

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Издание «Известия» в публикации «Роуминг станет дешевле» пишет – Госдума готовится рассмотреть проект закона, который запрещает операторам брать с абонентов деньги за входящие звонки по всей территории России. Феномен национального роуминга - уникальное изобретение российских сотовиков, которые упорно не хотят терять прибыли…

http://www.izvestia.ru/economic/article3151807/

(УНИАН)