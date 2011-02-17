Выборы мэра Киева должны состояться в мае 2012 года - эксперт

Бывший министр юстиции, президент Института правовой политики Николай ОНИЩУК считает, что выборы мэра Киева должны состояться в мае 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Института правовой политики, Н.ОНИЩУК сказал: “Как известно, действующий Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ был избран на внеочередных выборах 25 мая 2008 года. В соответствии с положениями Конституции Украины, которая действовала на момент проведения выборов, и в соответствии с решением Конституционного Суда от 04.06.2009 г. № 1-12/2009 по делу о конституционном представлении Киевского городского совета об официальном разъяснении положений частей первой, второй статьи 141 Конституции Украины, срок полномочий Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО - 4 года”.

По словам экс-министра юстиции, изменениями, внесенными в Конституцию 1 февраля 2011 года, установлен 5-летний срок полномочий сельских, поселковых, городских председателей и депутатов местных советов и единый календарный срок проведения выборов, а именно - последнее воскресенье октября 5-го года полномочий.

“Однако известно, что законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени и не распространяются на правоотношения, возникшие до вступления ими в силу. Это означает, что очередные выборы Киевского городского председателя (на 5-летнюю каденцию) должны состояться в мае 2012 года”, - заметил юрист.

“Требования действующей Конституции относительно проведения очередных выборов сельских, поселковых, городских председателей и депутатов местных советов в последнее воскресенье октября 5-го года полномочий не распространяются на проведение очередных выборов Киевского городского председателя, поскольку у него нет 5-го года полномочий. То есть, конституционной датой выборов Киевского городского председателя является май 2012 года”, - отметил Н.ОНИЩУК.