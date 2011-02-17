Кабмин одобрил проект Нацплана по либерализации визового режима с ЕС

Кабинет министров на заседании 16 февраля одобрил проект Указа Президента Украины «О Национальном плане по выполнению Плана действий по либерализацию Европейским Союзом визового режима для Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается в сообщении, указ направлен на создание механизма координации действий государственных органов во исполнение поставленной Президентом Украины задачи обеспечить до конца текущего года имплементацию Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины.

На выполнение указанной задачи 7 февраля с.г. по инициативе Министерства иностранных дел постановлением Кабинета министров образован Координационный центр по выполнению Плана действий во главе с первым вице-премьер-министром – министром экономического розвиту и торговли Андреем КЛЮЕВЫМ.

Проектом Указа предусмотрено утверждение Национального плана, который четко определяет конкретные задачи относительно имплементации Плана действий, их исполнителей, сроки реализации и необходимые финансовые ресурсы, что обеспечит надлежащее выполнение Плана действий, создаст условия для введения ЕС безвизового режима для краткосрочных поездок украинских граждан.

Согласно проекту Национального плана, профильными центральными органами исполнительной власти должны быть подготовлены предложения относительно потребностей Украины в привлечении ресурсов международной технической помощи. Это будет сделано с целью создания и внедрения системы биоматематической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев, лиц без гражданства; реализации Концепции интегрированного управления границами, создания единой национальной базы данных управления миграционными потоками; развития сети пунктов содержания нелегальных мигрантов и временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению, построения пунктов временного размещения беженцев и лиц, обратившихся для получения в Украине статуса беженца.