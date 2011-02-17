Главное на 17 февраля (день)

Финансы

Украина разместила еврооблигации на 1,5 млрд.долл.

Украина разместила десятилетние еврооблигации на сумму 1,5 млрд. долл.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН сообщении «ВТБ Капитал» (Россия), который выступил одним из организаторов выпуска.

Согласно сообщению, доходность ценных бумаг составила 7,95% годовых, срок обращения – 10 лет.

Спрос на ценные бумаги существенно превысил предложение и составил более 3,5 млрд. долл. В сделке приняли участие свыше 200 инвесторов, среди которых преобладали управляющие компании, а большую часть выпуска приобрели инвесторы из США (свыше 50%).

Высокий спрос позволил разместить еврооблигации по ставке ниже объявленного ориентира доходности (8%) и увеличить объем займа с 1 до 1,5 млрд. долл.

Государственным бюджетом Украины на 2011 год запланированы заимствования за счет размещения облигаций внешнего государственного займа на 4,5 млрд. долл., а также 500 млн. долл. от Всемирного банка. Украинское правительство также планирует разместить облигации внутреннего государственного займа на 48,59 млрд. грн.

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Объем прямых иностранных инвестиций в Украину вырос до 5,99 млрд. долл.

В 2010 году в экономику Украины иностранными инвесторами вложено 5,986 млрд. долл. США прямых инвестиций, что на 6,2% больше показателя 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, из стран Европейского Союза поступило 4,6 млрд. долл. (76,9% от общего объема), из стран СНГ – 849,2 млн. долл. (14,2%), из других стран мира – 531 млн. долл. (8,9%). В то же время капитал нерезидентов сократился на 809,7 млн. долл.

Прирост совокупного объема иностранного капитала в экономике страны, с учетом его переоценки, потерь, курсовой разницы и т.д., в 2010 году составил 4 млрд. 655 млн. долл. (по итогам 2009 года – 4 млрд. 410,4 млн. долл.).

Выросли объемы капитала из Российской Федерации – на 836,4 млн. долл., Кипра – на 909,3 млн. долл., Нидерландов – на 753,3 млн. долл., Франции – на 736,3 млн. долл., Германии – на 475 млн. долл. и Швеции – на 454,1 млн. долл. За счет продажи капитала нерезидентам других стран и изъятия инвестиций сократились объемы капитала инвесторов из Соединенных Штатов Америки – на 116,7 млн. долл. и Израиля – на 12,8 млн. долл. Капитал инвесторов из Норвегии и Исландии уменьшился на 71,3 млн. долл. и 29,3 млн. долл. соответственно за счет продажи капитала нерезидентам других стран.

Прирост иностранного капитала наблюдался на предприятиях, которые осуществляют финансовую деятельность, – в сумме 2 млрд. 628,5 млн. долл., занимаются торговлей, ремонтом автомобилей, бытовыми изделиями и предметами личного потребления – 447,9 млн. долл., операциями с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставлением услуг предпринимателям – 485,6 млн. долл., а также на предприятиях промышленности – 766,2 млн. долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в Украину, на 1 января 2011 года составил 44,708 млрд. долл., что на 11,6% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2010 года, и в расчете на одного украинца составлял 978,5 долл.

Инвестиции поступали из 125 стран мира.

В десятке основных стран-инвесторов, на которые приходится более 82% общего объема прямых инвестиций, входят: Кипр – 9,915 млрд. долл., Германия – 7,077 млрд. долл., Нидерланды – 4,708 млрд. долл., Российская Федерация – 3,403 млрд. долл., Австрия – 2,658 млрд. долл., Франция – 2,367 млрд. долл., Великобритания – 2,299 млрд. долл., Швеция – 1,730 млрд. долл., Британские Виргинские острова – 1,461 млрд. долл. и США – 1,192 млрд. долл.

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Кабмин повысил должностные оклады фтизиатрам

Кабинет Министров Украины принял постановление «О некоторых мероприятиях повышения престижности труда медицинских работников, которые оказывают медицинскую помощь больным туберкулезом», которым повышаются должностные оклады фтизиатров.

Как сообщается на сайте правительства, об этом заявил вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО вчера на заседании Кабмина.

В частности, предусмотрено установить медицинским работникам и профессионалам с высшим немедицинским образованием, допущенным к медицинской деятельности, специализированным заведениям здравоохранения и структурных подразделений заведений здравоохранения, которые осуществляют диагностику туберкулеза и оказывают лечебно-профилактическую помощь больным заразной формой туберкулеза, — повышение должностных окладов с 30% до 60% в связи с тяжелыми условиями труда, а также ввести новую надбавку за длительность непрерывной работы в размере до 60% оклада.

Для тех, кто оказывает лечебно-профилактическую помощь больным активной формой туберкулеза, предусматривается сохранить повышение должностных окладов на 30% в связи с вредными и тяжелыми условиями труда и внедрить новую надбавку за длительность непрерывной работы в размере до 40% оклада.

Реализация постановления будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных на эти цели в бюджетах всех уровней, говорится в сообщении правительственного сайта.

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ТЭК

Газпром приобрел 50% доли ENI в проекте Elephant

В Риме председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и генеральный управляющий концерна ENI Паоло СКАРОНИ подписали договор уступки доли в соглашении о разделе продукции (СРП) по проекту Elephant.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома».

«В соответствии с документом, к «Газпрому» перейдет 50% доли ENI в консорциуме, участвующем на условиях СРП в разработке ливийского нефтяного месторождения, а именно – 33,33% консорциума иностранных компаний. Стоимость приобретаемого актива составит 163 млн. долл. США», – сказано в сообщении.

После подписания договор будет передан на одобрение ливийской стороне.

Справка УНИАН. Месторождение Elephant находится в западной части Ливии. Его извлекаемые запасы нефти оцениваются в 110 млн. тонн. Максимальная годовая добыча ожидается на уровне 6 млн. тонн. Месторождение полностью обустроено и располагает объектами энергоснабжения, подготовки и транспортировки нефти до собственного прибрежного терминала.

В ноябре 2006 года «Газпром» и ENI подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в соответствии с которым стороны договорились проработать инвестиционные проекты в области разведки и добычи газа в России и третьих странах.

В апреле 2007 года было подписано дополнительное соглашение, предусматривающее возможность приобретения «Газпромом» зарубежных добычных активов ENI.

В июне 2009 года стороны согласовали основные условия сделки купли-продажи, в соответствии с которыми доля ENI в ливийском нефтяном проекте Elephant была определена в качестве первого актива для продажи «Газпрому».

Непосредственным покупателем доли в Elephant и участником проекта станет ОАО «Газпром нефть». Компания сможет направлять для работы в проектной компании собственный технический и управленческий персонал в рамках квот, оговоренных с итальянской стороной.

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«Континиум» приобрела сеть автозаправок «Рось»

Группа компаний «Континиум», контролирующая сеть АЗС WOG, приобрела сеть автозаправок «Рось».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам почетный президент группы компаний «Континиум» Игорь ЕРЕМЕЕВ.

По его словам, сеть АЗС «Рось» будет работать под брендом WOG, осуществить ребрендинг планируется в течение этого года.

И.ЕРЕМЕЕВ также уточнил, что сеть «Рось» располагает 11 АЗС, а в сети WOG работает около 390 автозаправочных станций.

Справка УНИАН. В январе 2006 года Антимонопольный комитет Украины разрешил СП «Западная нефтяная группа», которая специализируется на модернизации и эксплуатации автозаправочных комплексов и нефтебаз, сконцентрировать более 50% в уставном капитале ООО «Торговый дом «Континиум-Галичина».

ТД «Континиум-Галичина» действует по лицензионному договору на использование торговой марки WOG, а собственником АЗС выступает «Западная нефтяная группа».

Компании входят в группу компаний «Континиум», которая находится в сфере влияния бизнесмена Игоря ЕРЕМЕЕВА.

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Миллер: Nord Stream не снизит объемы транзита газа через Украину

Начало поставок газа по трубопроводу "Северный поток" (Nord Stream) не будет означать сокращения транзита газа по другим маршрутам, в частности, через Украину и Беларусь.

Как сообщает РИА Новости, об этом в Риме заявил глава российского газового холдинга "Газпром" Алексей МИЛЛЕР.

"Так вопрос не стоит. Эти поставки (по "Северному потоку" - УНИАН) будут осуществляться по новым контрактам", - сказал А.МИЛЛЕР.

Он напомнил, что строительство газопровода "Северный поток" планируется завершить в мае, после чего уже весной текущего года по трубопроводу начнутся тестовые поставки.

А.МИЛЛЕР отметил, что "это будут поставки уже на основе долгосрочных контрактов".

По словам главы "Газпрома", этот газ будут приобретать традиционные партнеры российского холдинга в Европе.

Как известно, Nord Stream является новым маршрутом для экспорта российского газа в Европу (прежде всего, на рынки Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и Дании). Газопровод протяженностью 1,22 тыс. км и мощностью 55 миллиардов кубометров в год пройдет по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). "Газпром" уже подписал долгосрочные контракты на поставку газа по Nord Stream клиентам в нескольких странах ЕС, включая Германию, Данию, Нидерланды, Бельгию, Францию и Великобританию. Строительство второй нитки в 2012 году позволит увеличить пропускную способность Nord Stream до 55 миллиардов кубов в год.

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Соцполитика

Янукович: реализация ПР обеспечит переход к справедливому начислению пенсий Президент Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что реализация в Украине пенсионной реформы обеспечит переход к справедливому начислению пенсий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня в Одессе во время расширенного заседания Одесского регионального комитета по экономическим реформам.

Президент отметил, что в прошлом году власти удалось выполнить взятые на себя социальные обязательства по повышению уровня зарплат и пенсий. Безусловно, признал глава государства, пока еще это сделано не на том уровне, как хотелось бы.

«К сожалению, пока еще нет такой возможности, но пенсионная реформа нам позволит все-таки перейти к системе справедливых пенсий, убрать те заоблачные пенсии, которые платились. Не будет такого, чтобы максимальная пенсия была в стране 60 тыс. грн., а минимальная - 600. Нет ни одной страны в мире, чтобы была такая несправедливость по отношению к людям”, – заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Поэтому, по его словам, “сегодня мы закладываем максимальную пенсию в пределах 7,5-8 тыс. грн. Вчера начались дебаты в Верховной Раде».

Глава государства также выразил убеждение, что уровень минимальной пенсии должен быть увеличен. «И пенсионная реформа должна быть направлена на то, чтобы каждый пенсионер имел возможность жить нормально в нашей стране. Поднять пенсии, зарплаты – это тот путь, которым мы также будем идти», – отметил Президент.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ добавил, что этого невозможно достичь без роста экономики. «Рост экономики, оптимизация государственных расходов – это даст нам возможность преодолеть те проблемы, которые у нас есть», – отметил глава государства.

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Строительство

ВР приняла закон о регулировании градостроительной деятельности Верховная Рада приняла в новой редакции с предложениями Президента Украины Закон "О регулировании градостроительной деятельности".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 269 народных депутатов из 420, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что общественному слушанию подлежат разработанные в установленном порядке проекты градостроительной документации на местном уровне: генеральные планы населенных пунктов, планы зонирования территорий, детальные планы территорий. Утверждение на местном уровне градостроительной документации, отмеченной в части первой этой статьи, без проведения общественных слушаний по проектам такой документации запрещается.

При решении, в соответствии с Законом "Об отчуждении земельных участков, других размещенных на них объектов недвижимого имущества, которые находятся в частной собственности, для общественных потребностей или по мотивам общественной необходимости", вопросов отчуждения для общественных потребностей или по мотивам общественной необходимости земельных участков, других объектов недвижимого имущества, которые на них размещены, которые находятся в собственности физических или юридических лиц, общественные слушания не проводятся.

Согласно закону, сельские, поселковые, городские советы и их исполнительные органы (в случае делегирования им таких полномочий) обязаны обеспечить: обнародование принятых решений относительно разработки градостроительной документации на местном уровне с прогнозируемыми правовыми, экономическими и экологическими последствиями; обнародование проектов градостроительной документации на местном уровне и доступ к этой информации общественности; регистрацию, рассмотрение и обобщение предложений общественности к проектам градостроительной документации на местном уровне; согласование спорных вопросов между общественностью и заказчиками градостроительной документации на местном уровне через согласительную комиссию; обнародование результатов рассмотрения предложений общественности к проектам градостроительной документации на местном уровне.

Законом устанавливается, что обнародование проектов генеральных планов, планов зонирования территорий, детальных планов территорий осуществляется не позднее, чем в месячный срок со дня их поступления в соответствующий орган местного самоуправления.

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Промышленность

В Украине производство аммиака выросло на 56% – до 453 тыс. тонн Предприятия химической промышленности Украины в январе 2011 года увеличили производство аммиака на 56% по сравнению с январем 2010 года – до 453 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с декабрем 2010 года производство аммиака увеличилось на 1,5%.

Как сообщал УНИАН, предприятия химической промышленности Украины в 2010 году увеличили производство аммиака на 37,3% по сравнению с 2009 годом – до 4 млн. 163 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями аммиака в Украине являются ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.), Северодонецкий «Азот» и ОАО «ДнепроАзот» (Днепродзержинск).

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Транспорт/Связь

Парламент отменил решение о возвращении в госсобственность ХМЗ Верховная Рада отменила ранее принятое решение о возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса общества с ограниченной ответственностью "Херсонский машиностроительный завод".

Как передает корреспондент УНИАН, принятый Верховной Радой 4 ноября 2010 года Закон Украины "О возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса общества с ограниченной ответственностью "Херсонский машиностроительный завод" был ветирован Президентом.

Глава государства заметил, что законом фактически предусматривается принудительное отчуждение объекта права частной собственности с последующим возмещением его стоимости и без определения в этом или другом законе порядка такого отчуждения. Таким образом, закон противоречит конституционным основам принудительного отчуждения объектов права частной собственности и гарантий защиты права собственности относительно возможности применения принудительного отчуждения объектов права частной собственности лишь при условии предварительного и полного возмещения их стоимости и исключительно в порядке, установленном законом; возможности принудительного отчуждения таких объектов с последующим полным возмещением их стоимости лишь в условиях военного или чрезвычайного положения; обеспечение защиты государством прав всех субъектов права собственности, равенства всех субъектов права собственности перед законом; нерушимости права частной собственности.

Президент предложил отклонить этот закон как принятый Верховной Радой вопреки Конституции Украины. За преодоление вето проголосовали лишь 126 депутатов из 412, зарегистрированных в сессионном зале, а предложение Президента набрало 206 голосов депутатов из 411, зарегистрированных в сессионном зале.

Поскольку никакого положительного решения не было принято, закон автоматически считается отклоненным.

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Агро

Верховная Рада приняла закон о декларировании наличия сахара

Верховная Рада Украины приняла в новой редакции с предложениями Президента Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и реализации сахара" относительно декларирования наличия сахара.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 260 народных депутатов из 418, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, закон дополнен положением, согласно которому "декларирование наличия сахара - это представления субъектами предпринимательской деятельности, которые производят сахар и хранят его для последующей реализации, осуществляют оптовую или розничную торговлю сахаром, декларации об объеме сахара, который находится в их собственности".

Учтено также предложение Президента о включении в закон нормы, в соответствии с которой декларирование наличия сахара является обязательным для всех субъектов предпринимательской деятельности, независимо от формы собственности, которые производят сахар и хранят его для последующей реализации, осуществляют оптовую или розничную торговлю сахаром.

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Международные отношения

Кабмин одобрил проект Нацплана по либерализации визового режима с ЕС

Кабинет министров на заседании 16 февраля одобрил проект Указа Президента Украины «О Национальном плане по выполнению Плана действий по либерализацию Европейским Союзом визового режима для Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается в сообщении, указ направлен на создание механизма координации действий государственных органов во исполнение поставленной Президентом Украины задачи обеспечить до конца текущего года имплементацию Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины.

На выполнение указанной задачи 7 февраля с.г. по инициативе Министерства иностранных дел постановлением Кабинета министров образован Координационный центр по выполнению Плана действий во главе с первым вице-премьер-министром – министром экономического розвиту и торговли Андреем КЛЮЕВЫМ.

Проектом Указа предусмотрено утверждение Национального плана, который четко определяет конкретные задачи относительно имплементации Плана действий, их исполнителей, сроки реализации и необходимые финансовые ресурсы, что обеспечит надлежащее выполнение Плана действий, создаст условия для введения ЕС безвизового режима для краткосрочных поездок украинских граждан.

Согласно проекту Национального плана, профильными центральными органами исполнительной власти должны быть подготовлены предложения относительно потребностей Украины в привлечении ресурсов международной технической помощи. Это будет сделано с целью создания и внедрения системы биоматематической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев, лиц без гражданства; реализации Концепции интегрированного управления границами, создания единой национальной базы данных управления миграционными потоками; развития сети пунктов содержания нелегальных мигрантов и временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению, построения пунктов временного размещения беженцев и лиц, обратившихся для получения в Украине статуса беженца.

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Украина и Евросоюз в этом году подпишут договор об ассоциации - эксперт

Заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ уверен, что Украина и Европейский Союз в этом году подпишут договор об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в ходе круглого стола в Институте Горшенина относительно взаимоотношений Украины, России и Европейского Союза.

В.ЧАЛЫЙ не согласился с мнением некоторых экспертов о том, что Украина может изменить внешнеполитический курс. «Процесс евроинтеграции необратим. Он может быть длительным и болезненным, но он необратим», - отметил В.ЧАЛЫЙ.

По его словам, вопрос евроинтеграции четко зафиксирован в украинском законодательстве, а также в международных соглашениях. Поэтому, по его мнению, можно говорить сегодня лишь о сроках и путях реализации евроинтеграции страны.

Говоря о ходе подготовки соглашения между Украиной и ЕС о политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС, В.ЧАЛЫЙ подчеркнул, что сегодня «не нужно посыпать голову пеплом». «Это соглашение будет реальным шагом на пути интеграции», - сказал он.

При этом В.ЧАЛЫЙ не исключил, что такое соглашение может быть подписано уже в текущем году.

Доцент Института международных отношений Сергей КОЗЬЯКОВ также высказал мнение, что проблемы, стоящие на пути сближения Украины и Евросоюза, имеют преимущественно технический характер. По его словам, людей, которые знают, что такое зона свободной торговли и что такое Всемирная торговая органзация, в стране очень мало. «Их, может, человек 20», - отметил он.

С.КОЗЬЯКОВ подчеркнул, что сейчас вопросом подписания соглашения о создании зоны свободной торговли с ЕС занимается заместитель министра экономического развития и торговли Валерий ПЯТНИЦКИЙ, который вел процесс о вступлении Украины в ВТО.

«Вы знаете, его пытались отстранить, но процесс тут же встал, потому что нет людей, которые бы все понимали», - добавил эксперт.

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Завтра на Правобережье Украины и в Крыму ожидается снег

Завтра на Правобережье Украины и в Крыму ожидается небольшой снег, в Карпатском регионе умеренный, кое-где сильный снег, метели.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах Украины, кроме большинства районов южной части, гололедица.

Ветер юго-восточный (на юге и востоке северо-восточный), 7-12 м/с, в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура на большей части Левобережья ночью 20-25° мороза, местами 28-30°, днем 11-16° мороза; в Закарпатье, Прикарпатье, Одесской области и в Крыму ночью 2-7° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. На остальной территории ночью 11-16° мороза, днем 5-10° мороза.

В Киевской области в пятницу ночью без осадков, днем - небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 5-10° мороза. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 8-10° мороза.

УНИАН