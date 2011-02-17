Отказ Украины от членства в НАТО не повлиял на уровень сотрудничества – генсек Альянса

Брюссель. Украины от членства в НАТО не повлиял на нынешний уровень двустороннего сотрудничества.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня украинским журналистам генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН накануне своего визита в Киев.

«Ясно, что новое политическое руководство Украины изменило ориентацию, но в ежедневном практическом сотрудничестве не изменилось ничего. Мы продолжаем практическое сотрудничество, поскольку оно взаимовыгодно», - сказал он.

«Это было четко объяснено новым Президентом, что у него нет намерений просить о членстве в НАТО. Я думаю, это - изменение ориентации, по сравнению с политикой предыдущего политического лидерства. Мой ответ: мы полностью уважаем это», - добавил оенсек НАТО.

Вместе с тем А. Фог РАСМУССЕН еще раз подтвердил, что двери Альянса остаются открытыми для Украины, однако решение относительно членства должна принимать сама Украина.

Генсек НАТО также напомнил, что в сентябре прошлого года он уже встречался с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в Нью-Йорке в рамках открытия Генеральной Ассамблеи ООН.

«У нас была очень интересная и плодотворная дискуссия относительно того, как мы можем далее развивать практическое сотрудничество между Украиной и НАТО. Я был воодушевлен этой беседой, поскольку она подтвердила, что Украина сохраняет серьезное желание поддерживать и развивать хорошие отношения с НАТО», - сказал А. Фог РАСМУССЕН.